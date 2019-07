Dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang khao khát đụng chạm

1. Có biểu hiện khó tính và căng thẳng



Nếu lắng nghe cơ thể mình, bạn sẽ thấy dễ thay đổi thất thường tính khí, nhất là ở nơi làm việc hoặc khi tham dự cuộc vui cùng bạn bè… Đây chính là các dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang khao khát sex.

Nếu đã nhiều tuần hoặc nhiều tháng không làm “chuyện ấy”, bạn dễ trải qua những cảm xúc tiêu cực như dễ bị kích thích, bi quan và tính khí thay đổi thất thường, dễ cáu giận vô cớ. Vì vậy, cần hiểu rằng hoạt động tình dục giúp bạn có trạng thái tâm lý tốt hơn. Bạn có thể lờ nó đi vì nhiều lý do, nhưng nó là nhu cầu về thể chất và tinh thần không dễ dập tắt.

Hãy chú ý lắng nghe cơ thể của mình bạn sẽ phát hiện ra những dấu hiệu thiếu sex. Ảnh: Vee Taylor

2. Làn da bị ảnh hưởng

Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ có tần suất “yêu” ít hơn 2 lần/tháng thường có vấn đề về sức khỏe so với những phụ nữ làm “chuyện ấy” đều đặn.

Nếu bạn hoạt động ái ân thường xuyên, lỗ chân lông được giãn nở giúp loại bỏ độc tố có thể hình thành mụn. Các nội tiết tố sinh ra trong và sau quan hệ giúp bạn thư giãn, hạnh phúc và có làn da sáng bóng. Trái lại, khi thiếu sex, dù cho bạn dùng mỹ phẩm để che lấp, làn da của bạn vẫn có dấu hiệu “xuống cấp” bởi hoạt động tình dục giúp thải độc cơ thể thông qua mồ hôi và tăng lưu lượng máu luân chuyển.

3. Những giấc mơ ân ái xuất hiện nhiều lần

Các nhà nghiên cứu tâm lý đã kết luận rằng nếu vào ban ngày bạn chú tâm nhiều vào một việc gì đó hoặc bản thân có những khao khát trong thâm tâm thì thường sẽ mang chúng vào trong giấc mơ. Việc mơ thấy mình được ân ái mặn nồng với một ai đó như thật chính là dấu hiệu rõ nhất bạn đang thiếu và đang khao khát chuyện ấy.

4. Khó ngủ, chán ăn

Tình dục là liều thuốc an thần tuyệt diệu và không gây ra bất cứ phản ứng phụ nào như các loại thuốc an thần khác. Sau mỗi lần yêu, cả hai người sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ một cách ngon lành mà không phải trăn trở. Do đó, thiếu ngủ, mất ngủ là hậu quả dễ nhận thấy nhất của cơ thể khi đói sex. Hơn nữa, thiếu sex khiến bạn dễ rơi vào tình trạng đau nửa đầu kéo dài.

Ngoài ra, bạn còn chẳng hứng thú với chuyện ăn uống, thậm chí đối với những món ăn yêu thích. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Đặc biệt, đối với phái nữ, việc mất ngủ và chán ăn kéo dài sẽ khiến cơ thể tiều tụy và hốc hác nghiêm trọng.

5. Cảm giác cô đơn kéo dài

Cảm giác cô đơn xuất hiện khi đói tình dục. Sau khi mất rất nhiều thời gian mà không cảm nhận được những cảm xúc trong tình dục, niềm cô đơn sẽ xâm chiếm tâm hồn và có thể: Ý tưởng tìm gặp một ai đó, người yêu cũ, mong muốn quan hệ tình dục với một người lạ tại một bữa liên hoan chẳng hạn, đặc biệt là sau khi uống một vài cốc… Hậu quả tiêu cực rất dễ xảy ra khi người ta cô đơn vì đói sex.

6. Tốc độ lão hóa

Khoa học đã chứng minh “chuyện ấy” điều độ cũng là một trong những cách giữ gìn sức khỏe, khiến phụ nữ trẻ trung yêu đời và hạnh phúc hơn. Do đó, khi thiếu "chuyện ấy", cơ thể dễ sinh ra buồn bực cáu gắt, tâm trạng không thoải mái, lúc nào cũng trong tình trạng “bom hẹn giờ", nếu tình trạng đó kéo dài có thể ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, ức chế tâm lý, làm cơ thể nhanh bị lão hóa.

"Chuyện ấy" vốn là một nhu cầu chính đáng của con người, nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vì thế, phát hiện ra những dấu hiệu đòi hỏi của cơ thể để đáp ứng hoặc điều chỉnh là việc làm cần thiết. Làm chủ bản thân là một thói quen tốt. Làm chủ bản thân trong “chuyện ấy” càng thu về nhiều lợi ích trong cuộc sống.