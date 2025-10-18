Yến Nhi trắng tay, đại diện Philippines đăng quang Miss Grand International

Tối ngày 18/10, chung kết cuộc thi Miss Grand International 2025 diễn ra tại Thái Lan. Yến Nhi là đại diện Việt Nam năm nay. Đáng tiếc, trong chung kết, Yến Nhi trắng tay. Trên trang cá nhân, đại diện Việt Nam bày tỏ: “Hành trình không thể nào quên trong cuộc đời của Yến Nhi. Cảm ơn tất cả mọi người ạ”.

Yến Nhi trong chung kết Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Yến Nhi.

Top 5 chung cuộc gồm: Ghana, Venezuela, Thái Lan, Philippines và Tây Ban Nha. Cuối cùng, Emma Mary Tiglao - đại diện Philippines đăng quang.

Đại diện Philippines bật khóc khi được trao vương miện trong chung kết Miss Grand International 2025. Ảnh: Missosology.

Ảnh: Missosology.

Chiến thắng của Emma Mary Tiglao không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả và các chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Sash Factor và Missosology. Trước Miss Grand International 2025, vào tháng 8 vừa qua, Emma đăng quang Miss Grand Philippines 2025. Theo Rappler, người đẹp từng đăng quang Binibining Pilipinas 2019 rồi vào top 20 ở Miss International 2019.

Các đại diện Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana và Venezuela lần lượt đạt giải á hậu 1,2,3 và 4 trong chung kết Miss Grand International 2025.

Top 5 Miss Grand International 2025. Ảnh: Missosology.

Top 10 Miss Grand International 2025 gồm: Ghana, Venezuela, Thái Lan, Philippines, Tây Ban Nha, Colombia, Mexico, Cộng hoà Czech, Guatemala và Tanzania. Trong top 10, đại diện Colombia thắng giải Miss Popular Vote.

Top 10 Miss Grand International 2025. Ảnh: Missosology.

Top 22 Miss Grand International 2025 gồm Philippines, Ghana, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Czech, Martinique, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Brazil, Tanzania, Thái Lan, Mexico, Venezuela, Bỉ, Mỹ, Tây Ban Nha và Ecuador. Trong top 22, các đại diện Ghana và Nhật Bản đoạt giải Grand Talent, đại diện Philippines giành giải Country’s Power of the Year.

Một số giải phụ khác được công bố gồm Best National Costume (Brazil, Ấn Độ, Thái Lan), Best in Swimsuit (Thái Lan), Best Evening Gown (Mexico).