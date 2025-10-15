Hà Nội

Yến Nhi gây ấn tượng khi thi quốc phục ở Miss Grand International 2025

Giải trí

Yến Nhi gây ấn tượng khi thi quốc phục ở Miss Grand International 2025

Yến Nhi thay đổi ý tưởng trình diễn trang phục dân tộc Thăng Long Hội ở Miss Grand International 2025. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Tối ngày 13/10, trong phần thi trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2025, đại diện Việt Nam - Yến Nhi quảng bá nghệ thuật múa rối nước dân gian Việt Nam thông qua bộ trang phục Thăng Long Hội. Ảnh: Sen Vàng.
Trang phục Thăng Long Hội là sáng tạo của của Nguyễn Huy Hoàng. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước. Trang phục tái hiện hình ảnh mái đình tráng lệ bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian. Ảnh: Sen Vàng.
Trang phục Thăng Long Hội có trọng lượng khoảng 30kg. Trước khán giả quốc tế, Yến Nhi sải bước tự tin. Trước phần thi, Yến Nhi gần như phải tự mình lắp ráp và mặc trang phục. Ảnh: Sen Vàng.
Trước đó, khi trình diễn trang phục, Yến Nhi bắn hoa từ đạo cụ hình rồng. Tuy nhiên, ở Miss Grand International 2025, phần đặc biệt này được lược bỏ đảm bảo an toàn và giúp phần trình diễn chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Miss Grand International.
“Vì lý do an toàn và quy định vận chuyển trên máy bay, bộ phận kích pháo không thể đem sang Thái Lan. Bên cạnh đó, thời lượng trình diễn ở Miss Grand International chỉ cho phép thí sinh tạo dáng vài giây ở điểm cuối sân khấu, trong khi hiệu ứng pháo kéo dài đến gần một phút”, Yến Nhi chia sẻ. Ảnh: FB Yến Nhi.
Mới đây, ban tổ chức công bố Yến Nhi cùng 4 đại diện: Venezuela, Myanmar, Tanzania và Cộng Hòa Dominica sẽ đối đầu trong vòng 2 giải Country's power of the year. Ảnh: Miss Grand International.
Có 20 thí sinh vào vòng 2 giải Country's power of the year. Ảnh: FB Yến Nhi.
Người chiến thắng giải Country's power of the year sẽ vào thẳng top 20 chung cuộc. Ảnh: FB Yến Nhi.
Ở phần thi Tài năng, Yến Nhi vắng mặt trong top 15. Ảnh: FB Yến Nhi.
Top 5 phần thi Tài năng vừa lộ diện, gồm đại diện Panama, Kyrgyzstan, Ghana, Nhật Bản và Zambia. Người chiến thắng phần thi này sẽ vào thẳng top 20 chung cuộc. Ảnh: Miss Grand International.
