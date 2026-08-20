Xưởng gỗ cháy làm 3 người tử vong bị đình chỉ từ năm 2021

Cơ sở có vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và đã bị xử phạt VPHC về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.

Chiều 19/8, Công an TP Hà Nội thông tin liên quan đến vụ cháy xưởng gỗ tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (địa chỉ: Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Theo cơ quan Công an, trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng; 3 người bị thương là B.V.Đ (SN 1986), K.T.A (SN 2008), V.N.T (SN 1987); trong đó K.T.A bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và đã về nhà.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng cho biết thêm cơ sở có vi phạm về PCCC, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và đã bị xử phạt VPHC về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.

Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ. (Ảnh CA Hà Nội).

Lực lượng chức năng tiếp cận dập tắt đám cháy, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn. (Ảnh: CA Hà Nội).

Trong diễn biến liên quan, chiều cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu có mặt tại hiện trường vụ cháy, để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Sau khi nắm tình hình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy, yêu cầu khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người bị nạn và các trường hợp bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Xuân Lưu lưu ý, bên cạnh chế độ hỗ trợ của thành phố theo quy định, phường Chương Mỹ cần chủ động xem xét, thực hiện chính sách hỗ trợ của địa phương; đồng thời, huy động sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm kịp thời hỗ trợ người bị nạn.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục bảo đảm an toàn tại hiện trường, tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại, xác định nguyên nhân vụ cháy; phối hợp với phường Chương Mỹ triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Trước đó, vụ cháy xưởng gỗ nằm giáp Quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) xảy ra khoảng 10h20 ngày 19/8.

Thời điểm xảy ra cháy, có nhiều công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng. Phát hiện khói lửa, mọi người hô hoán, tìm cách chạy ra ngoài. Một số người cho biết lửa lan nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ và một phần mái xưởng bị sập, khiến việc thoát nạn gặp khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 và khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt. Đến khoảng 11h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 11h25 được dập tắt.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác định danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

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