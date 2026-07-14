Xác minh thông tin thi thử đạt điểm kém, tốt nghiệp được 9,5

Trên mạng xã hội đang lan truyền, phản ánh thông tin một thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đạt 9,5 điểm môn Toán dù kết quả các lần thi thử trước đó thí sinh này đạt điểm kém. Cùng với đó là nghi vấn thí sinh N.T.T.N. (số báo danh 240431xx) đã sử dụng điện thoại trong phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao.

Về việc này, chiều 13/7, trường THPT Lương Tài đã có báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của nhà trường, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, nhà trường đã tổ chức rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan để làm rõ. Kết quả ban đầu cho thấy, N.T.T.N. là học sinh giỏi trong năm lớp 12. Điểm trung bình môn Toán học kỳ I đạt 8,4; học kỳ II đạt 8,9; điểm trung bình cả năm đạt 8,7. Học sinh có học lực loại Giỏi và hạnh kiểm Tốt.

Nhà trường cho rằng, việc học sinh chỉ đạt 2,7 điểm môn Toán ở lần thi thử thứ nhất là do đến điểm thi muộn, ảnh hưởng đến kết quả bài làm. Vào giai đoạn cuối năm học, học sinh đã nỗ lực ôn tập, chủ động tìm giáo viên để bồi dưỡng, củng cố kiến thức môn Toán nên kết quả thi chính thức được cải thiện.

Ngoài ra, trường THPT Lương Tài khẳng định quan điểm không bao che, không che giấu vi phạm. Nếu phát hiện có sai phạm, nhà trường sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, nhà trường đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục nắm bắt thông tin, chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan; phối hợp với cơ quan công an xác minh vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thí sinh.

Trường THPT Lương Tài cũng kiến nghị cơ quan Công an vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán thông tin trên mạng xã hội, xử lý các trường hợp lợi dụng dư luận gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân học sinh và tập thể nhà trường.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua kiểm tra sơ bộ kết quả học tập của thí sinh cho thấy không có dấu hiệu bất thường. Với nền tảng học lực như trên thì việc em đạt khoảng 9 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là điều hoàn toàn bình thường.

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