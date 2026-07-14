Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xác minh thông tin thi thử đạt điểm kém, tốt nghiệp được 9,5

Trường THPT Lương Tài đã đề nghị Công an vào cuộc làm rõ động cơ phát tán thông tin thí sinh thi thử Toán đạt điểm kém, tốt nghiệp được 9,5.

Bảo Ngân

Trên mạng xã hội đang lan truyền, phản ánh thông tin một thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đạt 9,5 điểm môn Toán dù kết quả các lần thi thử trước đó thí sinh này đạt điểm kém. Cùng với đó là nghi vấn thí sinh N.T.T.N. (số báo danh 240431xx) đã sử dụng điện thoại trong phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

a1.jpg
cats.jpg
Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao.

Về việc này, chiều 13/7, trường THPT Lương Tài đã có báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của nhà trường, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, nhà trường đã tổ chức rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan để làm rõ. Kết quả ban đầu cho thấy, N.T.T.N. là học sinh giỏi trong năm lớp 12. Điểm trung bình môn Toán học kỳ I đạt 8,4; học kỳ II đạt 8,9; điểm trung bình cả năm đạt 8,7. Học sinh có học lực loại Giỏi và hạnh kiểm Tốt.

Nhà trường cho rằng, việc học sinh chỉ đạt 2,7 điểm môn Toán ở lần thi thử thứ nhất là do đến điểm thi muộn, ảnh hưởng đến kết quả bài làm. Vào giai đoạn cuối năm học, học sinh đã nỗ lực ôn tập, chủ động tìm giáo viên để bồi dưỡng, củng cố kiến thức môn Toán nên kết quả thi chính thức được cải thiện.

Ngoài ra, trường THPT Lương Tài khẳng định quan điểm không bao che, không che giấu vi phạm. Nếu phát hiện có sai phạm, nhà trường sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, nhà trường đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục nắm bắt thông tin, chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan; phối hợp với cơ quan công an xác minh vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thí sinh.

Trường THPT Lương Tài cũng kiến nghị cơ quan Công an vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán thông tin trên mạng xã hội, xử lý các trường hợp lợi dụng dư luận gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân học sinh và tập thể nhà trường.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua kiểm tra sơ bộ kết quả học tập của thí sinh cho thấy không có dấu hiệu bất thường. Với nền tảng học lực như trên thì việc em đạt khoảng 9 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là điều hoàn toàn bình thường.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm học sinh học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#Bắc Ninh #trường THPT Lương Tài #trường THPT Lương Tài

Bài liên quan

Xã hội

“Hoa hậu”, idol TikTok bị xử thế nào trong đường dây mại dâm cao cấp?

Vụ án điển hình cho hoạt động mại dâm thời công nghệ. Đáng chú ý, các đối tượng bán dâm có cả hoa hậu và idol TikTok nổi tiếng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 2 bị can là Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (21 tuổi, quê Bắc Ninh) về tội “Môi giới mại dâm”.

Trong đó, Thảo được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây môi giới mại dâm “đi tour” xuyên Việt với giá lên đến 150 triệu đồng, có nhiều “nàng hậu” và idol TikTok; Vi Thị Nụ được xác định là đối tượng môi giới tích cực.

Xem chi tiết

Xã hội

Bộ GD&ĐT: Thí sinh Tuyên Quang vẫn đăng ký xét tuyển, chờ kết luận điều tra

Bộ GD&ĐT khẳng định thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn đăng ký xét tuyển đại học, việc xử lý sẽ căn cứ kết luận điều tra.

Đêm 13/7, Bộ GD&ĐT đã có thông tin về việc đăng ký xét tuyển đại học. Theo Bộ GD&ĐT, thống kê đến 17h45 ngày 13/7/2026, có 797.722 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, trong đó, có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM. Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là 6.333.326; trong đó, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM: 2.093.942.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 8h00 ngày 2/7/2026 đến 17h00 ngày 14/7/2026.

Xem chi tiết

Xã hội

Trung úy Công an dũng cảm lao xuống hồ Văn Lang cứu 2 người gặp nạn

Đang cùng gia đình vui chơi tại Công viên Văn Lang (Phú Thọ), một trung úy công an đã lao xuống hồ, kịp thời cứu hai người gặp nạn.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Trung úy Lê Quốc Tiến (SN 1998), học viên lớp B2CLT40, Học viện Cảnh sát nhân dân, đã dũng cảm cứu hai người gặp nạn dưới hồ tại Công viên Văn Lang.

fb-img-1783948169428.jpg
Trung úy Lê Quốc Tiến.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới