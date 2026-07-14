Cảnh báo nguy cơ sạt lở trên Tỉnh lộ 433 ở Phú Thọ

Một số điểm tại đường Tỉnh lộ 433, qua địa bàn xã Đức Nhàn (Phú Thọ) đều xảy ra sạt lở, khi có mưa lớn, gió mạnh, đất, đá nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Ngày 14/7, Công an xã Đức Nhàn (tỉnh Phú Thọ) cho biết, Qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện nhiều tuyến đường liên xóm đã xuống cấp, xuất hiện tình trạng sụt lún, ổ gà, ổ voi, hệ thống thoát nước bị xói mòn, hư hỏng. Đáng chú ý, tại Km 02+600 và Km 03+500 trên Tỉnh lộ 433 (đoạn đi xóm Mường Tuổng), cả taluy dương và taluy âm đều xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Khi có mưa lớn hoặc gió mạnh, đất, đá có nguy cơ tiếp tục sạt trượt xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Một số điểm tại đường Tỉnh lộ 433, qua địa bàn xã Đức Nhàn (Phú Thọ) đều xảy ra sạt lở.

Bên cạnh đó, tại Km 85+500 và Km 88+200 thuộc địa phận xóm Cơi và xóm Ấm, nhiều khối đá lớn đã sạt xuống khu vực lưu thông, trong khi các vách taluy dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ sụt đổ.

Công an xã Đức Nhàn khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các khu vực trên cần nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là khi xảy ra mưa lớn hoặc thời tiết cực đoan.

Đá lớn sạt lở, chặn ngang mặt đường.

Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện, cảnh báo và tham mưu xử lý các nguy cơ mất an toàn giao thông, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.