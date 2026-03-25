Xung đột Mỹ, Iran và Israel đang bước vào giai đoạn nguy hiểm

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn khi cả hoạt động quân sự lẫn tín hiệu ngoại giao cùng lúc gia tăng, tạo nên bức tranh an ninh khu vực đầy bất ổn.

Tên lửa Iran tấn công gần cơ sở hạt nhân Israel

Theo các nguồn tin quốc tế, Iran đã tiến hành loạt cuộc tấn công tên lửa nhằm vào khu vực miền Trung Israel, trong đó có các mục tiêu gần cơ sở nghiên cứu hạt nhân tại Dimona. Đây được xem là một trong những đòn tấn công trực tiếp táo bạo nhất của Tehran kể từ khi xung đột bùng phát.

Một số tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và khiến nhiều người bị thương.

Tên lửa được phóng từ hệ thống chống tên lửa đạn đạo Arrow 3 của Israel

Các hình ảnh và video lan truyền cho thấy mức độ chính xác ngày càng cao của tên lửa Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Israel.

Động thái này được cho là phản ứng trước các cuộc không kích trước đó nhằm vào cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran.

F-35 Mỹ bị trúng đạn, phi công bị thương

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, một tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đã bị hệ thống phòng không Iran bắn trúng trong quá trình tác chiến.

Máy bay F-35 và vụ phóng tên lửa phòng không dẫn đường bằng hồng ngoại

Phi công được xác nhận bị thương do mảnh văng nhưng vẫn sống sót. Vụ việc cho thấy hệ thống phòng không của Iran, vốn trước đây bị đánh giá thấp, đang có những cải tiến đáng kể, đủ khả năng gây nguy hiểm cho cả các máy bay tàng hình hiện đại.

Sự cố này có thể ảnh hưởng lớn đến cách Mỹ triển khai lực lượng không quân trong khu vực, đặc biệt khi F-35 được xem là xương sống của chiến lược tác chiến hiện đại.

Iran mở rộng tầm bắn, đe dọa cả NATO

Một trong những diễn biến đáng lo ngại nhất là việc Iran tiếp tục nâng cấp năng lực tên lửa tầm xa.

Các báo cáo cho thấy Tehran đã phát triển các hệ thống có tầm bắn lên tới hàng nghìn km, đủ khả năng vươn tới các căn cứ của NATO tại châu Âu. Điều này làm thay đổi đáng kể cán cân chiến lược, khi xung đột không còn bó hẹp ở Trung Đông.

Một số tên lửa đã được thử nghiệm với tầm bắn khoảng 4.000 km, thậm chí nhằm vào các mục tiêu xa như căn cứ Diego Garcia.

Giới phân tích cảnh báo, nếu xu hướng này tiếp diễn, xung đột có thể leo thang thành một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Iran và phương Tây.

Tín hiệu đàm phán gây tranh cãi

Trong khi chiến sự tiếp diễn, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố đang có “tiến triển tích cực” trong các cuộc tiếp xúc với Iran và đã tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Tehran trong 5 ngày.

Tuy nhiên, phía Iran lập tức phủ nhận hoàn toàn việc có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington, cho rằng đây chỉ là thông tin nhằm tác động đến thị trường năng lượng và tâm lý quốc tế.

Dù vậy, động thái trì hoãn không kích đã khiến giá dầu giảm và thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tích cực, cho thấy kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột.

Các mục tiêu mà Mỹ đặt ra trong cuộc chiến - bao gồm hạn chế chương trình hạt nhân, phá hủy năng lực tên lửa và đảm bảo an ninh eo biển Hormuz - vẫn chưa đạt được hoàn toàn.

Nguy cơ chiến tranh lan rộng

Xung đột hiện không chỉ dừng lại giữa Mỹ, Israel và Iran mà còn lan sang nhiều khu vực khác.

Israel tiếp tục không kích các mục tiêu tại Tehran và Lebanon, trong khi các nhóm vũ trang liên kết với Iran cũng tham gia tấn công trả đũa.

Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - vẫn bị gián đoạn, đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo các chuyên gia, nếu Iran tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công và Mỹ tăng cường lực lượng quân sự, nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn hơn, thậm chí liên quan đến NATO, là hoàn toàn có thể.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 và các tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Spangdahlem, Đức

Diễn biến hiện tại cho thấy xung đột Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn “nguy hiểm kép”: vừa leo thang quân sự, vừa xuất hiện các tín hiệu ngoại giao thiếu rõ ràng.

Trong bối cảnh năng lực tên lửa Iran ngày càng mở rộng và các hệ thống phòng không chứng minh hiệu quả, ưu thế công nghệ của phương Tây đang bị thách thức đáng kể.

Nếu các kênh đối thoại không đạt tiến triển thực chất trong thời gian ngắn, nguy cơ bùng phát một cuộc chiến khu vực - thậm chí liên lục địa - sẽ ngày càng rõ rệt.