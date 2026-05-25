Báo Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhiều tờ báo Thái Lan đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5/2026.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước

Trước thềm chuyến thăm, tờ báo The Nation của Thái Lan đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 – 29/5”, trong đó nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan sẽ tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Ảnh chụp màn hình The Nation.

The Nation nhận định, trọng tâm của cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài báo cũng đề cập tới chiến lược “Three Connects” (Ba Kết nối), đồng thời nhấn mạnh hợp tác giao lưu nhân dân là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Một bài báo khác trên The Nation nhấn mạnh rằng Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước.

Định hình quan hệ song phương trong thập niên tới

Báo The Standard của Thái Lan ngày 24/5 đăng tải bài viết với tiêu đề: "Về chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nửa thế kỷ quan hệ Thái Lan - Việt Nam và những cơ hội không thể bỏ lỡ trong trật tự thế giới mới”.

Theo bài báo, chuyến thăm chính thức Thái Lan sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà còn có thể trở thành cột mốc quan trọng định hình quan hệ song phương trong thập niên tới.

Bài báo cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025, đồng thời ký kết 8 bản ghi nhớ hợp tác và thông qua tuyên bố chung gồm 34 điểm, được đánh giá là khuôn khổ hợp tác toàn diện nhất trong lịch sử quan hệ hai nước.

Bài viết cũng nhấn mạnh vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Ảnh: The Standard.

Bài báo cho biết thêm, tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã nêu rõ sự hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan dựa trên 3 trụ cột chính gồm: Hòa bình bền vững, tăng trưởng và tương lai. Đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD, thúc đẩy chiến lược “Ba kết nối” bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối kinh tế xanh.

Theo The Standard, nửa thế kỷ quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã chứng minh rằng hai quốc gia từng ở hai bên chiến tuyến Chiến tranh Lạnh vẫn có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu sắc.

Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng thời điểm nhiều yếu tố hội tụ: Khuôn khổ hợp tác toàn diện nhất lịch sử, áp lực từ chiến tranh thương mại và khủng hoảng năng lượng, cùng thực tế rằng hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau nhiều hơn là cạnh tranh. Nếu hai bên có thể biến tầm nhìn thành kết quả cụ thể, lợi ích sẽ đến trực tiếp với người dân hai nước.

Bài báo nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là một dịp kỷ niệm ngoại giao, mà còn được kỳ vọng trở thành cơ hội nâng tầm quan hệ đối tác kinh tế để cùng ứng phó với trật tự thế giới mới.