Hơn 1,8 triệu lượt tham gia cuộc thi phòng tránh tai nạn bom mìn

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam năm 2026.

Dự chương trình có bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam; bà Won Ji Young, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA).

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về hoạt động phòng tránh bom mìn ở Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và hưởng ứng Ngày Quốc tế nâng cao nhận thức bom mìn và hỗ trợ hành động bom mìn 4/4, VNMAC phối hợp với các cơ quan chức năng, các bộ, ngành, địa phương tổ chức cuộc thi trực tuyến năm 2026 trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, phối hợp với KOICA, UNDP phát động cuộc thi trực tuyến trong khuôn khổ dự án Hành động bom mìn vì Làng Hòa Bình Việt Nam-Hàn Quốc (dự án KVPVP) triển khai tại ba tỉnh: Huế, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Tại buổi lễ, Đại tá Nghiêm Xuân Long, Phó Tổng Giám đốc VNMAC, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, quá trình xây dựng kế hoạch được triển khai chặt chẽ, bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và có tính lan tỏa cao trong cộng đồng.

Đại tá Nghiêm Xuân Long - Phó Tổng Giám đốc VNMAC, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Đại tá Nghiêm Xuân Long, Phó Tổng Giám đốc VNMAC, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, quá trình xây dựng kế hoạch được triển khai chặt chẽ, bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và có tính lan tỏa cao trong cộng đồng. Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền 4 nhóm vấn đề chính: Kiến thức nhận biết bom mìn vật nổ; kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn; phương pháp xử lý khi phát hiện vật nổ; chính sách đối với nạn nhân bom mìn; qua đó, nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi cho người dân trong phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ.

Đồng thời, VNMAC nâng cấp phần mềm thi trực tuyến, tối ưu giao diện, tăng khả năng xử lý lượng lớn người truy cập cùng lúc; bổ sung ngân hàng câu hỏi phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và người dân tại các địa bàn còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Đại tá Lê Quang Hợp, Phó Tổng Giám đốc VNMAC cho biết, trong thời gian tổ chức từ ngày 4/4 - 4/5/2026, cuộc thi đã thu hút trên 1,8 triệu lượt người tham gia, tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao ý thức, thay đổi hành vi trong phòng tránh tai nạn bom mìn. Căn cứ kết quả thi, Ban Tổ chức đã công nhận kết quả thi cho 23 thí sinh đoạt giải trên toàn quốc, gồm: 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 4 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Đại diện Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam, các tổ chức quốc tế và các thí sinh đoạt giải cuộc thi.

Đối với cuộc thi trong khuôn khổ dự án KVPVP tại Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, đã có 189.132 lượt người tham gia, Ban tổ chức ghi nhận và đề nghị tặng thưởng: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Đại tá Lê Quang Hợp khẳng định, bên cạnh việc biểu dương, tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi, hoạt động lần này còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội cũng như sự chung tay đồng hành của bạn bè quốc tế trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Ban tổ chức tin tưởng thông qua cuộc thi, những thông điệp nhân văn, kiến thức về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng, góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên và phát triển bền vững cho mọi người dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự tham gia tích cực của học sinh, giáo viên, các tổ chức đoàn thanh niên và cộng đồng địa phương trên khắp Việt Nam, Phó Giám đốc KOICA tại Việt Nam Won Ji Young nhấn mạnh: nhận thức giúp cứu sống con người, kiến thức giúp ngăn ngừa tai nạn và truyền thông tạo ra sự thay đổi. Thông qua việc khuyến khích người dân - đặc biệt là giới trẻ, tìm hiểu về nguy cơ bom mìn, vật nổ và lan tỏa rộng rãi các thông điệp an toàn, cuộc thi là sáng kiến góp phần xây dựng văn hóa phòng ngừa và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi cho rằng, đây không chỉ là dịp chúc mừng sự thành công của một cuộc thi, mà còn tôn vinh cam kết chung trong việc tăng cường học tập, thực hành an toàn và bảo vệ cộng đồng. Bà Ramla Khalidi nêu rõ, công tác giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ phải được tiếp tục tiếp cận đến tất cả mọi người, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, trẻ em không được đến trường và những người dân tộc thiểu số, để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.