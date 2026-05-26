Mỹ nâng cấp F-22 để đối phó thách thức không chiến hiện đại

F-22 mới có thùng nhiên liệu tàng hình và cảm biến IR, giúp duy trì ưu thế trong không chiến toàn cầu, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Không quân Mỹ đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp của F-22 Raptor với thùng nhiên liệu tàng hình và pod cảm biến mới, nhằm tăng khả năng tác chiến tầm xa trong môi trường bị kiểm soát chặt chẽ bởi phòng không đối phương.

Các hình ảnh và mô hình mới được công bố cho thấy F-22 được trang bị các thùng nhiên liệu ngoài có thiết kế tàng hình, cùng với các pod cảm biến hồng ngoại gắn dưới cánh.

Khắc phục điểm yếu “kinh niên” về tầm bay

Một trong những hạn chế lớn nhất của F-22 trước đây là tầm hoạt động tương đối ngắn. Máy bay thường phải sử dụng thùng nhiên liệu ngoài truyền thống, nhưng điều này làm giảm khả năng tàng hình.

Phiên bản nâng cấp sử dụng thùng nhiên liệu có thiết kế khí động học và vật liệu hấp thụ sóng radar, cho phép mang theo nhiên liệu mà vẫn duy trì độ tàng hình cao.

Đáng chú ý, các thùng nhiên liệu này có thể được giữ lại ngay cả trong chiến đấu, thay vì phải vứt bỏ như trước đây, giúp tăng đáng kể tầm hoạt động của máy bay.

Một số đánh giá cho thấy hệ thống này có thể giúp F-22 tăng thêm hàng nghìn km tầm bay, đặc biệt quan trọng trong các kịch bản tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bổ sung “mắt thần” hồng ngoại săn mục tiêu tàng hình

Bên cạnh cải tiến về tầm bay, F-22 còn được trang bị pod cảm biến hồng ngoại (IRST) hiện đại.

Hệ thống này cho phép máy bay phát hiện và theo dõi mục tiêu mà không cần bật radar, giúp duy trì “im lặng điện tử” - yếu tố sống còn trong không chiến hiện đại. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối đầu với các tiêm kích tàng hình như J-20 của Trung Quốc, vốn được thiết kế để tránh bị radar phát hiện.

Giới chuyên gia nhận định các nâng cấp này là một phần của chương trình hiện đại hóa sâu rộng, nhằm kéo dài vòng đời của F-22 trong khi chờ đợi tiêm kích thế hệ 6 thuộc chương trình NGAD đi vào hoạt động.

Ngoài ra, F-22 cũng đang được tích hợp khả năng phối hợp với các máy bay không người lái chiến đấu (CCA), cho phép điều khiển và tác chiến theo mô hình “người - máy phối hợp”.

Việc nâng cấp F-22 cho thấy Mỹ đang tập trung vào khả năng tác chiến tầm xa và duy trì ưu thế trong môi trường bị tranh chấp mạnh.

Trong bối cảnh các hệ thống phòng không và tiêm kích tàng hình ngày càng phát triển, những cải tiến như thùng nhiên liệu tàng hình và cảm biến thụ động có thể trở thành tiêu chuẩn mới của không chiến hiện đại.