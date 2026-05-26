Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm nay đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn cùng các loại vũ khí khác ra biển.

AP dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn cùng các loại vũ khí khác ra biển vào ngày 26/5, đánh dấu vụ thử vũ khí mới nhất trong loạt hoạt động phô diễn sức mạnh của Triều Tiên trong năm nay.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông tin, tên lửa được phóng từ thành phố Jongju, gần bờ biển phía tây của Triều Tiên, bay được khoảng 80 km. Triều Tiên cũng đã phóng thêm các loại vũ khí khác, nhưng phía Hàn Quốc không nêu chi tiết.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, quân đội nước này luôn duy trì trạng thái sẵn sàng để đáp trả mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

Vụ phóng thử tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 12/4/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 19/4, khi nước này bắn nhiều tên lửa tầm ngắn trong một cuộc diễn tập.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tập trung mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa kể từ khi các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019. Ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với ông Kim, nhưng Bình Nhưỡng đến nay vẫn phớt lờ các động thái này và kêu gọi Washington từ bỏ yêu cầu giải trừ hạt nhân của Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày càng có lập trường cứng rắn hơn với Hàn Quốc.

Trong cuộc họp Nội các vào sáng 26/5, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi tăng cường nỗ lực phát triển quân đội đất nước. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo, năng lực máy bay không người lái và khả năng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - một vấn đề từng được ông đề cập trong các cuộc ngoại giao với Washington.

Một chính trị gia tự do của Hàn Quốc, ủng hộ cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hàn Quốc thể hiện “quyết tâm tự chịu trách nhiệm và bảo vệ an ninh của chính mình”, cho rằng lập trường này cũng sẽ củng cố liên minh với Mỹ.

