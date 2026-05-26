Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm nay đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn cùng các loại vũ khí khác ra biển.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn cùng các loại vũ khí khác ra biển vào ngày 26/5, đánh dấu vụ thử vũ khí mới nhất trong loạt hoạt động phô diễn sức mạnh của Triều Tiên trong năm nay.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông tin, tên lửa được phóng từ thành phố Jongju, gần bờ biển phía tây của Triều Tiên, bay được khoảng 80 km. Triều Tiên cũng đã phóng thêm các loại vũ khí khác, nhưng phía Hàn Quốc không nêu chi tiết.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, quân đội nước này luôn duy trì trạng thái sẵn sàng để đáp trả mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

trieu3.png
Vụ phóng thử tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 12/4/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 19/4, khi nước này bắn nhiều tên lửa tầm ngắn trong một cuộc diễn tập.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tập trung mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa kể từ khi các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019. Ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với ông Kim, nhưng Bình Nhưỡng đến nay vẫn phớt lờ các động thái này và kêu gọi Washington từ bỏ yêu cầu giải trừ hạt nhân của Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày càng có lập trường cứng rắn hơn với Hàn Quốc.

Trong cuộc họp Nội các vào sáng 26/5, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi tăng cường nỗ lực phát triển quân đội đất nước. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo, năng lực máy bay không người lái và khả năng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - một vấn đề từng được ông đề cập trong các cuộc ngoại giao với Washington.

Một chính trị gia tự do của Hàn Quốc, ủng hộ cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hàn Quốc thể hiện “quyết tâm tự chịu trách nhiệm và bảo vệ an ninh của chính mình”, cho rằng lập trường này cũng sẽ củng cố liên minh với Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa hành trình hồi tháng 5/2025

Nguồn video: VTV
#Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo #Triều Tiên phóng thử tên lửa #tên lửa đạn đạo Triều Tiên #Hàn Quốc #Triều Tiên

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên lại phóng thử tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng 19/4. Đây là hoạt động thử vũ khí mới nhất của nước này trong năm nay.

AP dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên phóng thử tên lửa từ khu vực Sinpo vào sáng ngày 19/4. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia nước này dự định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

"Hàn Quốc đã tăng cường khả năng giám sát và đang trao đổi thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản", JCS thông báo.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục vào cuối tuần qua.  

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 14/4, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát thêm các vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục vào cuối tuần qua, đồng thời ông Kim cam kết tăng cường năng lực tác chiến của hải quân nước này với kho vũ khí hạt nhân ngày càng lớn mạnh.

2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thông tin về loạt vụ thử nghiệm vũ khí mới

Triều Tiên cho biết đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm vũ khí mới tuần này, trong đó có tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm. 

Triều Tiên ngày 9/4 cho biết loạt vụ thử nghiệm trong tuần này liên quan đến nhiều vũ khí mới, bao gồm cả tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn chùm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, các cuộc thử nghiệm kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 6/4, còn bao gồm trình diễn vũ khí phòng không, hệ thống vũ khí điện từ và bom sợi carbon.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới