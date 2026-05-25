Lật xe tải trên cao tốc ở Bangladesh, hàng chục người thương vong

Một chiếc xe tải chở người và những thanh sắt bị lật úp trên tuyến đường cao tốc chính ở miền trung Bangladesh, khiến hàng chục người thương vong.

AP dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Fuad Hossain cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 25/5 tại khu vực Soratoil thuộc huyện Tangail, cách thủ đô Dhaka 83 km về phía tây bắc.

Tài xế khi đó mất lái, khiến chiếc xe bị lật úp trên tuyến đường cao tốc chính, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Hiện trường vụ lật xe trên đường cao tốc ở huyện Tangail, miền trung Bangladesh, ngày 25/5/2026. Ảnh: AP/Sohel Talukder.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nghe thấy tiếng động lớn và nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt.

"Chiếc xe tải đang chở những người đi nhờ xe từ Dhaka đến khu vực phía bắc thì bị lật, khiến 15 người tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 10 người khác bị thương", ông Hossain nói thêm.

Được biết, hầu hết nạn nhân là lao động thời vụ và đang trên đường trở về nhà đoàn tụ với gia đình trong dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Theo AP, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm ở Bangladesh. Nguyên nhân là do việc giám sát lỏng lẻo các quy định giao thông, hạ tầng đường sá xuống cấp và kỹ năng lái xe kém,...

