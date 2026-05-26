Vì sao iPhone Air giảm giá sâu tới 10 triệu đồng?

Chỉ sau hơn nửa năm lên kệ, iPhone Air đang trở thành mẫu iPhone giảm giá mạnh nhất trên thị trường Việt Nam.

Sau thời gian ngắn xuất hiện trên thị trường, iPhone Air – mẫu smartphone được Apple định vị ở phân khúc cao cấp với thiết kế siêu mỏng – đang trở thành một trong những sản phẩm giảm giá mạnh nhất của hãng tại Việt Nam.

iPhone Air giảm giá tới 10 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Khảo sát tại nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple cho thấy phiên bản iPhone Air 256GB hiện được bán ở mức khoảng 22,9 triệu đồng, thấp hơn gần 9 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu 31,99 triệu đồng. Trong khi đó, bản 512GB giảm khoảng 9,5 triệu đồng và phiên bản 1TB ghi nhận mức giảm gần 10 triệu đồng, xuống còn khoảng 34,99 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi sản phẩm mở bán.

Giá mở bán cao nhưng sức hút chưa tương xứng

Theo giới kinh doanh điện thoại, nguyên nhân lớn nhất khiến iPhone Air phải liên tục điều chỉnh giá đến từ mức giá khởi điểm khá cao trong khi sức mua thực tế chưa đạt kỳ vọng.

Khi ra mắt, Apple kỳ vọng iPhone Air sẽ tạo nên một phân khúc mới với thiết kế siêu mỏng và trọng lượng nhẹ. Tuy nhiên, người dùng Việt Nam ở phân khúc cao cấp lại có xu hướng ưu tiên những yếu tố mang tính thực dụng hơn như thời lượng pin, hệ thống camera, hiệu năng bền bỉ và khả năng giữ giá khi bán lại.

Trong bối cảnh đó, nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn các mẫu iPhone Pro hoặc Pro Max đời cũ với mức giá tương đương nhưng sở hữu camera đa tiêu cự, pin lớn và nhiều tính năng cao cấp hơn. Đây là áp lực không nhỏ đối với iPhone Air trên thị trường.

Bên cạnh đó, thiết kế siêu mỏng cũng khiến iPhone Air phải đánh đổi nhiều thứ. Cụ thể, độ dày của iPhone Air chỉ khoảng 5,6 mm, thuộc nhóm smartphone mỏng nhất Apple từng sản xuất. Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng này, Apple phải chấp nhận một số đánh đổi về phần cứng.

Máy chỉ được trang bị một camera sau, trong khi phần lớn smartphone cao cấp hiện nay đều sở hữu hệ thống camera đa ống kính. Bên cạnh đó, dung lượng pin thấp hơn các phiên bản Pro và không gian tản nhiệt hạn chế cũng khiến nhiều người dùng cân nhắc trước khi xuống tiền.

Các chuyên gia bán lẻ nhận định đây là những yếu tố khiến iPhone Air khó thuyết phục nhóm khách hàng sẵn sàng chi hơn 30 triệu đồng cho một chiếc điện thoại. Với số tiền tương đương, người mua thường kỳ vọng thiết bị phải đáp ứng toàn diện cả về thiết kế lẫn hiệu năng sử dụng thực tế.

Thị trường smartphone cao cấp tăng trưởng chậm

Không riêng iPhone Air, toàn bộ phân khúc smartphone cao cấp tại Việt Nam đang chịu áp lực từ xu hướng người dùng kéo dài vòng đời thiết bị. Thay vì nâng cấp điện thoại mỗi năm, nhiều khách hàng hiện sử dụng máy từ 3-5 năm trước khi đổi mới.

Trong bối cảnh sức mua phục hồi chậm, các hệ thống bán lẻ buộc phải tăng cường khuyến mại, giảm giá trực tiếp, hỗ trợ trả góp 0%, trợ giá thu cũ đổi mới và tặng phụ kiện để kích cầu. Đây được xem là nguyên nhân khiến giá iPhone Air liên tục được điều chỉnh xuống thấp hơn trong những tháng gần đây.

Đáng chú ý, mức giá hiện tại của iPhone Air chỉ nhỉnh hơn hoặc thậm chí có thời điểm thấp hơn một số phiên bản tiêu chuẩn của dòng iPhone 17, tạo nên nghịch lý hiếm gặp đối với một sản phẩm từng được định vị ở nhóm cao cấp hơn.

Cơ hội cho người dùng muốn trải nghiệm Apple với chi phí thấp hơn

Ở góc độ thị trường, việc giảm giá mạnh giúp iPhone Air trở nên hấp dẫn hơn với những khách hàng muốn sở hữu thiết bị mới của Apple nhưng không muốn bỏ ra số tiền quá lớn như thời điểm mở bán.

Với mức giá dưới 23 triệu đồng, người dùng vẫn có thể tiếp cận một chiếc iPhone sở hữu thiết kế khác biệt, màn hình chất lượng cao, hiệu năng mạnh và đầy đủ hệ sinh thái Apple. Tuy nhiên, những ai ưu tiên khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp, pin dung lượng lớn hoặc giá trị bán lại cao vẫn có xu hướng lựa chọn các dòng Pro hoặc Pro Max.

Theo các chuyên gia bán lẻ, nếu sức mua không cải thiện đáng kể trong quý III, giá iPhone Air hoàn toàn có thể tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm nhằm dọn đường cho thế hệ iPhone mới ra mắt vào cuối năm.