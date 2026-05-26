[GALLERY] Tên lửa Martlet thêm "nanh vuốt" cho trực thăng Wildcat

Khi đưa lên trực thăng Wildcat, tên lửa Martlet đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm, mở rộng khả năng hoạt động vượt ra ngoài các thông số thiết kế ban đầu.

Tên lửa Martlet ban đầu chỉ được phép phóng từ độ cao trên 150 mét để tấn công các mục tiêu mặt đất. Tuy nhiên, hiện nay Martlet đã được thử nghiệm thành công khi phóng từ độ cao chỉ 15 mét.

Là tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) được phát triển từ một loại tên lửa đất đối không. Nó có chiều dài 1,3m và nặng 13kg với đường kính thân chỉ 76mm sử dụng nhiên liệu rắn 2 tầng với tốc độ Mach 1,5.

Martlet đã được tích hợp lên trực thăng AgustaWestland AW159 Wildcat bằng hai cánh vũ khí và tổng cộng bốn vị trí gắn vũ khí, có thể chứa tới 20 tên lửa, hoặc có thể mang hỗn hợp 10 tên lửa Martlet và 2 tên lửa Sea Venom , hoặc có thể tháo một cánh vũ khí để gắn súng ở một bên.

Sự kết hợp giữa khả năng gây thiệt hại phụ thấp, dẫn đường chính xác và phạm vi độ cao mở rộng đã biến Martlet thành công cụ đa năng, phù hợp với nhiều mối đe dọa mà các tổ lái Wildcat có thể gặp phải trong môi trường hàng hải có tranh chấp.

Vũ khí này cũng đã chứng minh hiệu quả khi đối phó với các mối đe dọa trên không như hệ thống bay không người lái (UAS) và trực thăng.

Chỉ huy Andrew Henderson, Sĩ quan Chỉ huy Lực lượng Hàng không Hải quân Wildcat, nhận định đây là một dấu mốc mang tính bước ngoặt đối với nền tảng này. “Việc Martlet đạt được năng lực tác chiến đầy đủ (FOC) là một bước tiến lớn đối với Wildcat.

Điều này đã biến chiếc trực thăng thành một nền tảng tấn công đa nhiệm thực thụ. Martlet đã được sử dụng hiệu quả trong việc bảo vệ lợi ích của Vương quốc Anh tại Trung Đông, cho phép chúng tôi đối phó và tiêu diệt nhiều loại mối đe dọa, từ tàu mặt nước đến máy bay không người lái, với độ chính xác và sự tự tin cao trong mọi môi trường.

Tên lửa Martlet đã giúp các tổ lái trực thăng Wildcat tấn công mục tiêu ngay cả khi hoạt động dưới điều kiện thời tiết bất lợi và với độ chính xác cao hơn đối với các mối đe dọa mặt nước nhỏ và trung bình, bao gồm cả các tàu tấn công nhanh gần bờ.

Thành tựu này đã đưa Martlet trở thành vũ khí chủ lực phóng từ trên không của Hải quân Hoàng gia Anh trong các nhiệm vụ tấn công, chống UAS và đối phó tàu tấn công nhanh gần bờ.

Martlet đã được sử dụng thực tế tại Trung Đông, nơi các trực thăng Wildcat của Hải quân Hoàng gia Anh thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ lợi ích và các đối tác của Anh trong khu vực.

Trên trực thăng Wildcat, nó có thể được dùng để tấn công mặt đất, tấn công máy bay địch và chống UAV. Mặc dù được sử dụng đa mục đích, nhưng vì kích thước khá nhỏ và lượng nhiên liệu không nhiều nên nó chỉ có tầm hoạt động 6km.

Nó được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser ở pha đầu và hồng ngoại hoặc kết hợp GPS dẫn đường ở giai đoạn cuối. Đầu đạn có trọng lượng 3kg sẽ được kích nổ bởi cảm biến laser, tiệm cận (chủ động).

Năm 2013, khi tên lửa này hoàn tất quá trình phát triển chỉ được đặt hàng 1.000 đơn vị. Tuy nhiên, với khả năng hoạt động đầy đủ đạt được vào năm 2025 khi được đưa lên trực thăng Wildcat, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã tăng lượng đặt hàng lên rất nhiều, nhưng họ không nêu số lượng cụ thể.