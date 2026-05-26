Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

[GALLERY] Tên lửa Martlet thêm "nanh vuốt" cho trực thăng Wildcat

Khi đưa lên trực thăng Wildcat, tên lửa Martlet đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm, mở rộng khả năng hoạt động vượt ra ngoài các thông số thiết kế ban đầu.

Tuệ Minh

wildcat-2-stage-martlet-firing.jpg

Tên lửa Martlet ban đầu chỉ được phép phóng từ độ cao trên 150 mét để tấn công các mục tiêu mặt đất. Tuy nhiên, hiện nay Martlet đã được thử nghiệm thành công khi phóng từ độ cao chỉ 15 mét.

Là tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) được phát triển từ một loại tên lửa đất đối không. Nó có chiều dài 1,3m và nặng 13kg với đường kính thân chỉ 76mm sử dụng nhiên liệu rắn 2 tầng với tốc độ Mach 1,5.

wildcat-martlet-frontal.jpg

Martlet đã được tích hợp lên trực thăng AgustaWestland AW159 Wildcat bằng hai cánh vũ khí và tổng cộng bốn vị trí gắn vũ khí, có thể chứa tới 20 tên lửa, hoặc có thể mang hỗn hợp 10 tên lửa Martlet và 2 tên lửa Sea Venom , hoặc có thể tháo một cánh vũ khí để gắn súng ở một bên.

Sự kết hợp giữa khả năng gây thiệt hại phụ thấp, dẫn đường chính xác và phạm vi độ cao mở rộng đã biến Martlet thành công cụ đa năng, phù hợp với nhiều mối đe dọa mà các tổ lái Wildcat có thể gặp phải trong môi trường hàng hải có tranh chấp.

wildcat-martlet-missiles-royal-navy-2-1.jpg

Vũ khí này cũng đã chứng minh hiệu quả khi đối phó với các mối đe dọa trên không như hệ thống bay không người lái (UAS) và trực thăng.

wilcat-helicopter-martlet-missile-trials-6.jpg

Chỉ huy Andrew Henderson, Sĩ quan Chỉ huy Lực lượng Hàng không Hải quân Wildcat, nhận định đây là một dấu mốc mang tính bước ngoặt đối với nền tảng này. “Việc Martlet đạt được năng lực tác chiến đầy đủ (FOC) là một bước tiến lớn đối với Wildcat.

Điều này đã biến chiếc trực thăng thành một nền tảng tấn công đa nhiệm thực thụ. Martlet đã được sử dụng hiệu quả trong việc bảo vệ lợi ích của Vương quốc Anh tại Trung Đông, cho phép chúng tôi đối phó và tiêu diệt nhiều loại mối đe dọa, từ tàu mặt nước đến máy bay không người lái, với độ chính xác và sự tự tin cao trong mọi môi trường.

first-operational-martlet-firing-1.jpg

Tên lửa Martlet đã giúp các tổ lái trực thăng Wildcat tấn công mục tiêu ngay cả khi hoạt động dưới điều kiện thời tiết bất lợi và với độ chính xác cao hơn đối với các mối đe dọa mặt nước nhỏ và trung bình, bao gồm cả các tàu tấn công nhanh gần bờ.

e8e66daba4d9c5fd.jpg

Thành tựu này đã đưa Martlet trở thành vũ khí chủ lực phóng từ trên không của Hải quân Hoàng gia Anh trong các nhiệm vụ tấn công, chống UAS và đối phó tàu tấn công nhanh gần bờ.

Martlet đã được sử dụng thực tế tại Trung Đông, nơi các trực thăng Wildcat của Hải quân Hoàng gia Anh thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ lợi ích và các đối tác của Anh trong khu vực.

sss.jpg

Trên trực thăng Wildcat, nó có thể được dùng để tấn công mặt đất, tấn công máy bay địch và chống UAV. Mặc dù được sử dụng đa mục đích, nhưng vì kích thước khá nhỏ và lượng nhiên liệu không nhiều nên nó chỉ có tầm hoạt động 6km.

Nó được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser ở pha đầu và hồng ngoại hoặc kết hợp GPS dẫn đường ở giai đoạn cuối. Đầu đạn có trọng lượng 3kg sẽ được kích nổ bởi cảm biến laser, tiệm cận (chủ động).

Năm 2013, khi tên lửa này hoàn tất quá trình phát triển chỉ được đặt hàng 1.000 đơn vị. Tuy nhiên, với khả năng hoạt động đầy đủ đạt được vào năm 2025 khi được đưa lên trực thăng Wildcat, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã tăng lượng đặt hàng lên rất nhiều, nhưng họ không nêu số lượng cụ thể.

Tên lửa Martlet trên trực thăng Wildcat - "Mèo hoang thêm nanh vuốt".
Thales, UK Denfense
#Tên lửa Martlet đa năng #Trang bị cho trực thăng Wildcat #Khả năng tấn công từ độ cao thấp #Ứng dụng trong chiến dịch hàng hải #Phát triển và nâng cấp vũ khí quốc phòng

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu sở hữu tên lửa liên lục địa, nâng cao sức mạnh quốc phòng

Với tầm bắn 6.000 km, Yildirimhan phản ánh tham vọng chiến lược tự chủ của Ankara và có thể thay đổi cán cân sức mạnh khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức công bố mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên mang tên Yildirimhan, đánh dấu bước ngoặt lớn trong năng lực răn đe tầm xa của quốc gia thành viên NATO này.

Tên lửa được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng SAHA 2026 ở Istanbul, trong sự chứng kiến của giới chức quân sự cấp cao. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Yildirimhan có tầm bắn lên tới khoảng 6.000 km, đủ khả năng vươn tới phần lớn châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi và một phần châu Á.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tên lửa R-37M giúp Ấn Độ cân bằng lực lượng không chiến khu vực

Với tầm bắn vượt 300 km, R-37M hỗ trợ Ấn Độ tấn công các mục tiêu quan trọng, nâng cao năng lực phòng thủ và đối phó với các đối thủ mạnh.

Nga đã phê duyệt xuất khẩu khoảng 300 tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37M cho Ấn Độ trong thương vụ trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong cán cân không chiến tại Nam Á.

R-37M được xem là một trong những tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất từng được xuất khẩu, với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách vượt quá 300 km, thậm chí có thể đạt tới 350-400 km trong điều kiện tối ưu.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hé lộ bất ngờ Ukraine có được tên lửa không đối không hiện đại nhất

Hình ảnh xác nhận cho thấy Ukraine đang triển khai các tên lửa AIM-120C-8 hiện đại nhất vốn được cho là đến năm 2030 mới được Mỹ cung cấp cho các đồng minh.

Những mảnh vỡ vừa được phát hiện của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) cho thấy Ukraine đang sử dụng phiên bản AIM-120C-8, một loại vũ khí gần như thuộc hàng “tối tân” nhất trong dòng tên lửa này.

Ukraine có thể triển khai các loại AMRAAM từ tiêm kích F-16 cũng như từ hệ thống phòng không mặt đất NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới