Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hệ thống huấn luyện phản lực của Mỹ hướng tới hiện đại hóa đào tạo phi công

UJTS kết hợp mô phỏng và công nghệ số, giúp rút ngắn thời gian huấn luyện và chuẩn bị tốt hơn cho phi công vận hành chiến đấu hiện đại.

Nguyễn Cúc

Hải quân Mỹ vừa phát đi yêu cầu đề xuất (RFP) cho chương trình Hệ thống Huấn luyện Phản lực Cơ bản (Undergraduate Jet Training System - UJTS), nhằm phát triển máy bay huấn luyện phản lực thế hệ mới cùng hệ thống đào tạo tích hợp dành cho phi công hải quân và thủy quân lục chiến.

Ưu tiên mô phỏng thay vì huấn luyện truyền thống

Theo thông báo ngày 26/3, các nhà thầu có thời hạn đến 29/6/2026 để nộp hồ sơ. Chương trình này đánh dấu bước chuyển lớn trong cách đào tạo phi công quân sự, khi các máy bay hiện tại dần lạc hậu và yêu cầu tác chiến ngày càng phức tạp.

UJTS không chỉ là một loại máy bay mới, mà là một giải pháp đào tạo tổng thể. Hải quân Mỹ yêu cầu gói thầu bao gồm thiết kế và phát triển máy bay, sản xuất lô đầu tiên, hệ thống huấn luyện mặt đất, mô phỏng bay và hỗ trợ hậu cần.

Một điểm đáng chú ý là chương trình UJTS sẽ giảm bớt các yêu cầu huấn luyện liên quan đến hạ cánh tàu sân bay theo phương pháp truyền thống.

Cụ thể, máy bay huấn luyện mới không bắt buộc phải thực hiện các bài tập “chạm - bay lại” (touch-and-go) trên đường băng - vốn được dùng lâu nay để mô phỏng hạ cánh tàu sân bay. Thay vào đó, Hải quân Mỹ sẽ dựa nhiều hơn vào các môi trường mô phỏng và công nghệ số để huấn luyện phi công.

Cách tiếp cận này cho phép giảm yêu cầu kỹ thuật đối với máy bay, đồng thời tăng vai trò của các hệ thống mô phỏng, giúp học viên luyện tập các tình huống phức tạp nhiều lần với chi phí thấp hơn.

Đáp ứng chiến tranh hiện đại

Theo Hải quân Mỹ, hệ thống mới nhằm chuẩn bị tốt hơn cho phi công vận hành các máy bay chiến đấu hiện đại - vốn phụ thuộc nhiều vào cảm biến, dữ liệu mạng và hệ thống điện tử tiên tiến.

UJTS sẽ bao gồm các giai đoạn huấn luyện trung cấp và nâng cao, trước khi học viên chuyển sang các đơn vị tác chiến. Chương trình cũng tích hợp các nội dung như lập kế hoạch nhiệm vụ, xử lý tình huống và tác chiến trong môi trường đa miền.

Hợp đồng dự kiến bao gồm giai đoạn phát triển kỹ thuật (EMD), sau đó là sản xuất lô đầu tiên với số lượng hạn chế (LRIP). Hải quân Mỹ cho biết có thể lựa chọn một hoặc hai nhà thầu, tùy theo hiệu quả và ngân sách.

9546966-1920x1293.jpg
Máy bay huấn luyện phản lực T-45C Goshawk (Ảnh do Ensign Ryan O’Dea chụp)

Hiện tại, Hải quân Mỹ đang sử dụng máy bay huấn luyện phản lực T-45 Goshawk cho đào tạo trung cấp và nâng cao. Tuy nhiên, dòng máy bay này đã phục vụ nhiều thập kỷ và bộc lộ hạn chế trong việc đáp ứng yêu cầu hiện đại.

UJTS được kỳ vọng sẽ thay thế hoặc bổ sung cho T-45 bằng khoảng 216 máy bay mới. Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hiện đại hóa toàn bộ hệ thống đào tạo phi công của quân đội Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định, việc kết hợp máy bay huấn luyện với mô phỏng và công nghệ số sẽ giúp rút ngắn thời gian đào tạo, giảm chi phí và nâng cao chất lượng phi công trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao.

Mô phỏng cho phép tái hiện các tình huống chiến đấu phức tạp với chi phí thấp và độ an toàn cao hơn nhiều so với bay thật. Phi công có thể luyện tập lặp lại các kịch bản nguy hiểm như hạ cánh tàu sân bay, đối phó tên lửa hay tác chiến đa mục tiêu mà không gây hao mòn khí tài. Ngoài ra, công nghệ mô phỏng hiện đại còn tích hợp dữ liệu cảm biến và môi trường chiến trường số hóa, giúp nâng cao khả năng ra quyết định trong điều kiện gần thực tế.

Defence Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/u-s-navy-launches-competition-for-new-training-aircraft/
#Hải quân Mỹ #UJTS #máy bay huấn luyện #T-45 Goshawk #phi công #mô phỏng

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hải quân Mỹ thử nghiệm UAV chống tàu ngầm không người lái mới

UAV MQ-9B SeaGuardian của Mỹ nâng cao khả năng chống ngầm, trở thành cảm biến chủ chốt trong mạng lưới tác chiến dưới biển.

Hải quân Mỹ đang tiến gần hơn tới việc hình thành lực lượng tuần tra chống tàu ngầm không người lái sau cuộc bay thử MQ-9B SeaGuardian do General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) thực hiện vào tháng 12/2025. Theo thông tin công bố ngày 13/1/2026, cuộc thử nghiệm này không chỉ tăng gấp đôi số lượng phao sonar mang theo, mà còn đánh dấu lần đầu tiên UAV thả phao MAC, một bước tiến đáng chú ý trong tác chiến chống ngầm hiện đại.

Chuyến bay thử diễn ra ngày 17/12/2025, với cấu hình mang nhiều pod Hệ thống thả phao sonar (Sonobuoy Dispensing System - SDS) hơn so với các thử nghiệm trước đó. Nhờ vậy, MQ-9B SeaGuardian có thể triển khai trường phao dày hơn, nâng cao khả năng phát hiện và theo dõi tàu ngầm trên những khu vực biển rộng lớn.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông

Washington tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông nhằm răn đe Iran, thể hiện khả năng can thiệp nhanh và duy trì ưu thế trên khu vực.

Hải quân Mỹ đang điều động một cụm tác chiến tàu sân bay hướng tới Iran khi ông Trump cảnh báo Tehran giữa lúc căng thẳng hạt nhân leo thang và bất ổn khu vực gia tăng. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1/2026 tuyên bố Washington đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) tới Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân, đối đầu gián tiếp với Israel và tình hình bất ổn nội bộ tại quốc gia Hồi giáo này.

Theo Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, động thái được mô tả như một “hạm đội răn đe”, nhằm phát đi thông điệp rõ ràng về khả năng sẵn sàng can thiệp quân sự của Mỹ, đồng thời bảo đảm các phương án phản ứng nhanh nếu tình hình an ninh khu vực vượt tầm kiểm soát.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

F/A-XX vũ khí then chốt duy trì ưu thế trên không của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cảnh báo các tiêm kích hiện có đang dần mất ưu thế, trong khi F/A-XX được coi là then chốt để duy trì khả năng tác chiến trên không.

Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ, Đô đốc Daryl Caudle, mới đây nhấn mạnh việc phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu F/A-XX là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm khả năng “tự do hoạt động trên không” của Hải quân Mỹ trong tương lai.

Theo ông, các cánh không quân tàu sân bay hiện đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn, không chỉ từ các đối thủ ngang hàng tại khu vực Thái Bình Dương mà cả từ những quốc gia có tiềm lực quân sự hạn chế hơn như Iran, cũng như các lực lượng phi nhà nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới