Mỹ và đồng minh mất 12 hệ thống radar phòng thủ, tên lửa Iran lập công lớn

Quân sự - Thế giới

Ít nhất 12 hệ thống radar của Mỹ và các đồng minh ước tính hơn 3 tỷ USD, đã bị Iran tấn công kể từ ngày 28/ 2; trong khi Mỹ đang cạn kiệt tên lửa.

Tiến Minh (T/h)
Theo dữ liệu do hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tổng hợp, Iran đã tấn công 12 trạm radar và trạm liên lạc vệ tinh của Mỹ và các đồng minh ở khu vực Trung Đông, kể từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 28/2 vừa qua.
Theo chính quyền Kuwait, hệ thống radar mới nhất của Sân bay Quốc tế Kuwait, nằm trong số những mục tiêu bị Iran tấn công, khi ba "máy bay không người lái thù địch", đã gây hư hại cho hệ thống này vào ngày 22/3. Mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chưa được xác định.
Một ngày trước đó, một máy bay không người lái của Iran đã tấn công hệ thống radar Saab Giraffe 1X của Mỹ, tại khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq. Hệ thống radar này cung cấp khả năng chống tên lửa, pháo binh và súng cối (C-RAM) và chống máy bay không người lái (C-UAS), trong bán kính 75 km và ước tính trị giá 2 triệu USD.
Mặc dù mức độ thiệt hại chưa rõ ràng, nhưng hình ảnh vệ tinh được nhiều nguồn phân tích, đã xác nhận rằng bốn radar AN/TPY-2 đã bị trúng đạn tại Al Sader và Al Ruwais ở UAE; căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan và căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Các đài radar AN/TPY-2, thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, được định giá khoảng 2 tỷ USD.
Một hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 của Mỹ tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, trị giá 1,1 tỷ USD (thời giá năm 2011), đã bị trúng tên lửa của Iran, khi các cuộc tấn công trả đũa bắt đầu vào ngày 28/2. Chính quyền Qatar xác nhận rằng đài radar đã bị hư hại.
Iran cũng tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain, phá hủy hai trạm thu phát tín hiệu vệ tinh và một số tòa nhà lớn. Các nguồn tin tình báo nguồn mở, đã xác định các thiết bị đầu cuối liên lạc bị tấn công, là trạm liên lạc vệ tinh chiến lược (SATCOM) băng tần SHF công suất cao AN/GSC-52B, với chi phí ước tính là 20 triệu USD, bao gồm cả chi phí triển khai và lắp đặt.
Ngoài các thiết bị đầu cuối bị mất ở Bahrain, hình ảnh vệ tinh do tờ New York Times của Mỹ, phân tích về khu doanh trại Arifjan ở Kuwait, cho thấy ba mái vòm của đài radar bị phá hủy, gây thiệt hại ước tính khoảng 30 triệu USD.
Như vậy sau 3 tuần giao tranh, tổng cộng đã có 12 hệ thống radar hoặc thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh của Mỹ và đồng minh ở khu vực Trung Đông, trị giá ước tính 3,152 tỷ USD, đã bị trúng đạn trong các cuộc tấn công của Iran, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Quân đội Mỹ và đồng minh.
Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran, không chỉ kho tên lửa phòng không bị cạn kiệt, mà còn cả tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đang tiêu hao tên lửa hành trình với tốc độ rất cao.
Các nhà phân tích ước tính rằng, chỉ trong sáu ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran, Mỹ đã phóng 786 tên lửa JASSM và 319 tên lửa TLAM (Tomahawk). Hơn nữa, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục trong những ngày tiếp theo. Hiện chưa có số liệu cuối cùng, nhưng dự kiến ​​kho dự trữ tên lửa hành trình sẽ sớm cạn kiệt.
Theo thông tin hiện có, trước cuộc chiến với Iran, Mỹ có 3.500 tên lửa JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - loại tên lửa hành trình không đối đất có độ chính xác cao. Trong vài ngày đầu tiên của chiến dịch “Cuồng nộ”, Mỹ đã phóng 786 tên lửa, tương đương 22,4% tổng số tên lửa hiện có.
Đây là vũ khí chủ lực chính của các máy bay ném bom chiến lược B-52, B-1 và B-2 của Mỹ, dùng để tấn công Iran trong chiến dịch “Cuồng nộ”, nên hiện tại một nửa kho vũ khí đang bị thiếu. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn, khi Lầu Năm Góc không đặt mua tên lửa JASSM trong năm nay; do đó không có cách nào để bổ sung lượng dự trữ đã cạn kiệt.
Tình hình với tên lửa Tomahawk cũng tương tự. Khi cuộc xung đột bắt đầu, Mỹ có 3.200 tên lửa Tomahawk dự trữ. Nhưng chỉ trong ngày đầu tiên của chiến dịch (ngày 28/2), đã có 319 tên lửa được phóng đi từ các tàu chiến Mỹ, tương đương 10% tổng số tên lửa Tomahawk của Mỹ.
Và khi các cuộc tấn công tiếp diễn, mức tiêu thụ tên lửa Tomahawk đang tăng lên. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã phòng ngừa rủi ro bằng cách đặt hàng sản xuất thêm tên lửa Tomahawk trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ cần 190 tên lửa được phóng đi một ngày, lượng sản xuất mới không thể bù đắp kịp.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump đang hứa sẽ tăng cường các cuộc tấn công chống lại Iran, nhưng với mức tiêu thụ tên lửa như hiện nay, thì theo các chuyên gia. Mỹ sẽ “không trụ được lâu”. Trong khi Mỹ vẫn cần dự trữ một số tên lửa dưới dạng “dự trữ chiến đấu”, để phòng khi cần.
