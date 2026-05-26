Thông tin vụ phun chất lạ tại trung tâm mua sắm ở Nhật Bản

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi một nghi phạm bị cáo buộc xịt chất lạ tại khu phức hợp mua sắm Ginza Six ở Tokyo, Nhật Bản.

An An (Theo AP, Kyodo)

Vụ việc xảy ra cách ga Ginza của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo khoảng 200m về phía tây nam.

AP đưa tin, Sở cứu hỏa Tokyo cho biết 26 người nói rằng họ đột nhiên bị đau họng và cảm thấy không khỏe tại khu phức hợp mua sắm Ginza Six ở Tokyo. Một nghi phạm bị cáo buộc xịt chất lạ ở khu mua sắm này.

"25 người đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Các triệu chứng của họ được cho là nhẹ", nguồn tin cho hay.

Các nhân viên Sở Cứu hỏa Tokyo có mặt tại hiện trường sau khi một người bị cáo buộc xịt chất lạ tại khu phức hợp mua sắm Ginza Six tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/5/2026. Ảnh: AP/Eugene Hoshiko.

Một người phụ nữ đã gọi điện khẩn cấp vào khoảng trưa 25/5, báo cáo về "mùi hôi nồng nặc" và nói rằng "mọi người đều đang ho" tại khu phức hợp mua sắm Ginza Six, theo Kyodo.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh một người, dường như là nam giới, xịt chất lạ gần máy rút tiền ở tầng 1 của cơ sở trước khi cuộc gọi trình báo được thực hiện.

Hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đậu bên ngoài khu phức hợp, và các tuyến đường xung quanh tạm thời bị phong tỏa sau khi vụ việc xảy ra. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lực lượng cứu hỏa mặc đồ bảo hộ hỗ trợ người dân, một số người được đưa ra khỏi tòa nhà.

Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi có mặt gần hiện trường cho biết, bà "vẫn còn cảm giác tê và đau".

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc. Tờ báo Yomiuri cho biết cảnh sát đã phát hiện dấu vết của bình xịt hơi cay trên tường.

Hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở Iran, gần 50 người thương vong

Sở Dịch vụ Khẩn cấp Tehran cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm mua sắm gần thủ đô Iran đã khiến 8 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Sở Dịch vụ Khẩn cấp Tehran ngày 6/5 cho biết, một vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại Arghavan ở thị trấn Andisheh, tỉnh Tehran, đã khiến 8 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Được biết, đám cháy bùng phát tại trung tâm thương mại nhiều tầng Arghavan gần thủ đô Tehran vào ngày 5/5.

Đấu súng trong trung tâm thương mại ở Mỹ, 6 người thương vong

Cảnh sát cho biết một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại khu ẩm thực của một trung tâm thương mại ở Mỹ.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ đấu súng xảy ra tại khu ẩm thực bên trong một trung tâm thương mại ở bang Louisiana, Mỹ, hôm 23/4 (giờ địa phương).

"Vụ đấu súng tại Trung tâm thương mại Mall of Louisiana ở thành phố Baton Rouge bắt đầu vào khoảng 13h30 khi hai nhóm người tranh cãi trong khu ẩm thực rồi nổ súng vào nhau. Đây không phải một vụ tấn công ngẫu nhiên", giới chức cho biết.

Thông tin mới về vụ cháy trung tâm thương mại ở Pakistan

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm mua sắm ở Pakistan đã tăng lên 67 người.

Theo AP, tính đến ngày 22/1, số nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một trung tâm thương mại ở Karachi, Pakistan, cuối tuần qua đã tăng lên 67 người.

Bác sĩ Summaiya Syed cho biết, các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm tại khu Gul Plaza bị thiệt hại nặng nề do vụ cháy hôm 17/1.

