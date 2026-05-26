Thông tin vụ phun chất lạ tại trung tâm mua sắm ở Nhật Bản

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi một nghi phạm bị cáo buộc xịt chất lạ tại khu phức hợp mua sắm Ginza Six ở Tokyo, Nhật Bản.

Vụ việc xảy ra cách ga Ginza của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo khoảng 200m về phía tây nam.

AP đưa tin, Sở cứu hỏa Tokyo cho biết 26 người nói rằng họ đột nhiên bị đau họng và cảm thấy không khỏe tại khu phức hợp mua sắm Ginza Six ở Tokyo. Một nghi phạm bị cáo buộc xịt chất lạ ở khu mua sắm này.

"25 người đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Các triệu chứng của họ được cho là nhẹ", nguồn tin cho hay.

Các nhân viên Sở Cứu hỏa Tokyo có mặt tại hiện trường sau khi một người bị cáo buộc xịt chất lạ tại khu phức hợp mua sắm Ginza Six tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/5/2026. Ảnh: AP/Eugene Hoshiko.

Một người phụ nữ đã gọi điện khẩn cấp vào khoảng trưa 25/5, báo cáo về "mùi hôi nồng nặc" và nói rằng "mọi người đều đang ho" tại khu phức hợp mua sắm Ginza Six, theo Kyodo.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh một người, dường như là nam giới, xịt chất lạ gần máy rút tiền ở tầng 1 của cơ sở trước khi cuộc gọi trình báo được thực hiện.

Hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đậu bên ngoài khu phức hợp, và các tuyến đường xung quanh tạm thời bị phong tỏa sau khi vụ việc xảy ra. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lực lượng cứu hỏa mặc đồ bảo hộ hỗ trợ người dân, một số người được đưa ra khỏi tòa nhà.

Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi có mặt gần hiện trường cho biết, bà "vẫn còn cảm giác tê và đau".

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc. Tờ báo Yomiuri cho biết cảnh sát đã phát hiện dấu vết của bình xịt hơi cay trên tường.

