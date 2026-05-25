Anh sắp rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz?

Hải quân Hoàng gia Anh được cho là đang chuẩn bị cho một chiến dịch rà phá thủy lôi tiềm năng tại khu vực eo biển Hormuz. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị cho một chiến dịch rà phá thủy lôi tiềm năng tại khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thời điểm triển khai cụ thể vẫn chưa được xác định.

Trên boong tàu RFA Lyme Bay neo đậu ngoài khơi Gibraltar, hàng trăm thủy thủ Anh đang chờ lệnh triển khai cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, một nhiệm vụ vẫn còn nhiều hoài nghi.

Nhiều tàu chở hàng neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngày 4/5/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Tại mũi phía nam bán đảo Iberia, ở lãnh thổ hải ngoại Gibraltar của Anh, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đó - nhưng chỉ khi nào Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình. Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel và lãnh đạo các đồng minh khác trong khu vực, ông Trump ngày 23/5 cho biết, một thỏa thuận với Iran đã “gần như được đàm phán xong” nhưng vẫn cần hoàn thiện thêm.

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh Al Carns đã cho phép một nhóm phóng viên đến thăm tàu RFA Lyme Bay khi con tàu này chuẩn bị cho một chiến dịch quốc tế tiềm năng, do Anh và Pháp dẫn đầu, nhằm đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz. Khi ông Carns phát biểu, tàu đổ bộ này, đang neo tại cửa ngõ Địa Trung Hải, được chất đầy đạn dược và các thiết bị dò thủy lôi dưới biển trang bị sonar.

RFA Lyme Bay, với thủy thủ đoàn gồm vài trăm người, sẽ sớm rời Gibraltar để hội quân với tàu khu trục HMS Dragon của Anh và các tàu đồng minh để nhận hỗ trợ trên không trước khi vượt kênh đào Suez tiến vào Vịnh Ba Tư.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác có thủy lôi nào trong eo biển Hormuz hay không hoặc liệu Anh và các đồng minh có triển khai lực lượng để loại bỏ chúng hay không.

Iran có thể đã bố trí rất nhiều loại thủy lôi tại eo biển, theo chỉ huy Gemma Britton thuộc Hải quân Hoàng gia Anh. Thủy lôi có thể được phóng bằng tên lửa, gắn cáp hoặc nằm dưới đáy biển và kích hoạt bằng âm thanh, chuyển động hoặc ánh sáng.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ chưa phát hiện hoặc phá hủy thủy lôi nào tại eo biển, cũng chưa có tàu nào bị hư hại. Giao thương hàng hải vẫn âm thầm tiếp diễn, dù lưu lượng thấp hơn nhiều so với trước xung đột.

Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, Tehran đã đáp trả bằng cách gần như đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón của khu vực, gây tổn thất kinh tế toàn cầu. Ít nhất 6.000 tàu đã bị chặn, không thể qua eo biển kể từ khi xung đột nổ ra, ông Carns cho biết.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng ký kết thỏa thuận với Iran.

AP đưa tin, các quan chức khu vực ngày 24/5 nói rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran, theo đó sẽ chấm dứt cuộc chiến, eo biển Hormuz được mở lại và Iran từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao,...

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán đang "diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng", mối quan hệ với Iran đang trở nên "chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng chốt thỏa thuận với Iran.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói đàm phán về thỏa thuận với Iran 'gần hoàn tất'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt cuộc xung đột "phần lớn đã được đàm phán xong". 

Theo AP, sau cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực, Tổng thống Trump ngày 23/5 nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, đã được đàm phán gần như hoàn tất.

"Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trên mạng xã hội mà không nêu chi tiết. Ông nói thêm rằng đã trao đổi với các nhà lãnh đạo từ Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain, và Israel.

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự?

Theo hai quan chức khu vực, Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP dẫn lời hai quan chức khu vực và một nhà ngoại giao ngày 23/5 cho biết, Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến. Họ bày tỏ hy vọng rằng quyết định cuối cùng về đề xuất do Pakistan chuẩn bị có thể được đưa ra trong vòng 48 giờ tới khi cả hai bên xem xét.

Theo vị quan chức giấu tên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thu hẹp những khác biệt còn lại (giữa Mỹ - Iran), và Qatar đóng vai trò chủ chốt bằng cách cử một quan chức cấp cao đến Tehran để hỗ trợ các nỗ lực hòa giải của Pakistan.

