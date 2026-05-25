Chế tạo động cơ phản lực bước tiến chiến lược trong hợp tác Ấn Độ - Mỹ

Mỹ và Ấn Độ đang tiến gần tới một thỏa thuận mang tính bước ngoặt trong lĩnh vực quốc phòng, liên quan đến việc chuyển giao công nghệ động cơ phản lực tiên tiến cho các chương trình tiêm kích của New Delhi.

Theo Military Watch Magazine, Washington đã đạt tiến triển đáng kể trong việc cho phép tập đoàn General Electric (GE Aerospace) hợp tác với hãng Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ để sản xuất động cơ F414 ngay tại nước này. Đây được xem là một trong những chương trình chuyển giao công nghệ nhạy cảm nhất mà Mỹ từng thực hiện với một đối tác ngoài NATO.

Động cơ F414 - vốn đang trang bị cho nhiều dòng tiêm kích hiện đại - dự kiến sẽ trở thành “trái tim” của hàng loạt dự án máy bay chiến đấu nội địa của Ấn Độ, bao gồm Tejas Mk2, tiêm kích hải quân hai động cơ và chương trình tiêm kích thế hệ 5 AMCA.

Máy bay tiêm kích F-18F Super Hornet

Theo các nguồn tin, thỏa thuận có thể bao gồm việc chuyển giao phần lớn công nghệ sản xuất, giúp Ấn Độ từng bước tự chủ trong lĩnh vực động cơ phản lực – vốn được coi là một trong những công nghệ quân sự phức tạp nhất thế giới.

Điểm đáng chú ý là mức độ chuyển giao công nghệ trong thương vụ này được đánh giá cao chưa từng có. Một số nguồn cho biết tỷ lệ chuyển giao có thể lên tới khoảng 80%, bao gồm cả quy trình sản xuất và một phần quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với Ấn Độ, đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược “tự lực quốc phòng”, nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu vũ khí, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang đối mặt với áp lực hiện đại hóa lực lượng không quân trước sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc và Pakistan.

Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng có những lợi ích chiến lược rõ rệt. Việc hỗ trợ Ấn Độ phát triển năng lực sản xuất động cơ không chỉ củng cố quan hệ quốc phòng song phương, mà còn giúp Washington tăng cường ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Máy bay tiêm kích HAL Tejas Mk2 đang chạy đà cất cánh trên đường băng.

Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng thỏa thuận này vẫn tồn tại những giới hạn nhất định. Các công nghệ lõi quan trọng nhất, như vật liệu cánh turbine chịu nhiệt độ cao, nhiều khả năng vẫn sẽ do Mỹ kiểm soát. Điều này đồng nghĩa với việc Ấn Độ vẫn cần phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài trong một số khâu then chốt.

Ngoài ra, việc tiếp nhận và làm chủ công nghệ động cơ phản lực không chỉ phụ thuộc vào chuyển giao, mà còn đòi hỏi năng lực công nghiệp, chuỗi cung ứng và trình độ kỹ thuật cao. Đây sẽ là thách thức lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ trong giai đoạn tới.

Nhìn tổng thể, thỏa thuận động cơ F414 không chỉ là một hợp đồng quân sự đơn thuần, mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng, hợp tác Mỹ - Ấn có thể trở thành một trụ cột quan trọng trong cán cân sức mạnh khu vực.