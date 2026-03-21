Iran tung đòn đánh bất ngờ vào căn cứ Mỹ, lộ diện vũ khí tầm bắn 4000km

Sau khi Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tấn công lãnh thổ Iran, căn cứ Diego Garcia nằm cách Iran khoảng 4.000 km đã trở thành mục tiêu.

Nhiều cơ quan truyền thông đưa tin Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh Diego Garcia, nằm giữa Ấn Độ Dương.

Một trong hai tên lửa đã gặp trục trặc trên không, trong khi một tàu chiến Mỹ đã phóng tên lửa đánh chặn nhằm vào quả còn lại.

Diego Garcia là căn cứ tiền đồn của máy bay ném bom Mỹ - Anh giữa Ấn Độ Dương cách xa Iran đến 4.000km.

Hiện chưa xác định được liệu vụ đánh chặn có thành công hay không, nhưng cả hai tên lửa đều không trúng căn cứ, các quan chức cho biết.

Điều đáng ngạc nhiên là Diego Garcia nằm cách điểm gần nhất của Iran khoảng 4.000 km, gấp đôi tầm bắn 2.000 km mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng tuyên bố các tên lửa đạn đạo của Iran đạt được vào tháng trước.

Tên lửa Fattah được chú thích với dòng chữ 400 giây tới Tel Aviv trên đường phố Tehran.

Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Alma của Israel công bố vào đầu cuộc chiến, kho tên lửa của Iran chủ yếu gồm các tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn tối đa 1.000 km, và tên lửa đạn đạo tầm trung có thể đạt tới 3.000 km.

Tuy nhiên, Trung tâm này cũng cho biết “theo nhiều báo cáo khác nhau, các tên lửa đạn đạo tầm xa hiện đang trong giai đoạn phát triển tiên tiến.”

Diego Garcia nằm trên một hòn đảo giữa Ấn Độ Dương và đóng vai trò là căn cứ chiến lược, nơi Mỹ triển khai máy bay ném bom, tàu ngầm hạt nhân và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.