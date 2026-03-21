Iran tung đòn đánh bất ngờ vào căn cứ Mỹ, lộ diện vũ khí tầm bắn 4000km

Sau khi Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tấn công lãnh thổ Iran, căn cứ Diego Garcia nằm cách Iran khoảng 4.000 km đã trở thành mục tiêu.

Tuệ Minh

Nhiều cơ quan truyền thông đưa tin Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh Diego Garcia, nằm giữa Ấn Độ Dương.

Một trong hai tên lửa đã gặp trục trặc trên không, trong khi một tàu chiến Mỹ đã phóng tên lửa đánh chặn nhằm vào quả còn lại.

Diego Garcia là căn cứ tiền đồn của máy bay ném bom Mỹ - Anh giữa Ấn Độ Dương cách xa Iran đến 4.000km.

Hiện chưa xác định được liệu vụ đánh chặn có thành công hay không, nhưng cả hai tên lửa đều không trúng căn cứ, các quan chức cho biết.

Điều đáng ngạc nhiên là Diego Garcia nằm cách điểm gần nhất của Iran khoảng 4.000 km, gấp đôi tầm bắn 2.000 km mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng tuyên bố các tên lửa đạn đạo của Iran đạt được vào tháng trước.

Tên lửa Fattah được chú thích với dòng chữ 400 giây tới Tel Aviv trên đường phố Tehran.

Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Alma của Israel công bố vào đầu cuộc chiến, kho tên lửa của Iran chủ yếu gồm các tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn tối đa 1.000 km, và tên lửa đạn đạo tầm trung có thể đạt tới 3.000 km.

Tuy nhiên, Trung tâm này cũng cho biết “theo nhiều báo cáo khác nhau, các tên lửa đạn đạo tầm xa hiện đang trong giai đoạn phát triển tiên tiến.”

Diego Garcia nằm trên một hòn đảo giữa Ấn Độ Dương và đóng vai trò là căn cứ chiến lược, nơi Mỹ triển khai máy bay ném bom, tàu ngầm hạt nhân và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

UAV đánh trúng Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq.
AP, WSJ, Jerusalem Post
#Iran #Hoa Kỳ #Vương quốc Anh #tên lửa đạn đạo #Quân đội Mỹ #Abbas Araghchi

Israel lại mở rộng leo thang, tấn công căn cứ Iran trên biển Caspi

Các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hải quân Iran nằm trên biển Caspi cách xa vùng chiến sự với những mục đích sâu xa hơn và được xem là động thái leo thang.

Mỹ có thể làm gì nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz bằng thủy lôi?

Mỹ sẽ khắc phục thế nào, nếu Iran quyết tâm thực hiện phong tỏa eo biển Hormuz bằng thủy lôi?

Dựa trên dữ liệu công khai, cũng như lịch sử quân sự và thông tin địa lý, Iran sở hữu năng lực tác chiến ven biển đáng gờm, bao gồm thủy lôi, ngư lôi, tên lửa chống hạm, tàu không người lái tự sát và hệ thống phòng không trên đất liền.
Nếu Iran có thể tích hợp hiệu quả các khả năng này, họ có thể làm tê liệt hoặc ít nhất là ngăn chặn giao thông ở eo biển Hormuz trong thời gian lên đến một tháng hoặc hơn.
Nhà Trắng lần nữa 'vượt rào' Quốc hội Mỹ, bơm thêm vũ khí đến Trung Đông

Gói viện trợ vũ khí này bao gồm tên lửa, radar tích hợp và hệ thống FS LIDS trị giá 16 tỷ USD bán cho các nước đồng minh trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một loạt các thương vụ bán vũ khí quân sự cho các nước vùng Vịnh, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Jordan, bao gồm tên lửa không đối không, đạn dược dẫn đường chính xác, radar phòng thủ tên lửa và hệ thống chống máy bay không người lái.

Các quyết định phê duyệt này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra với Iran, khi Washington đang tìm cách tăng cường năng lực của các đối tác trong phòng không, tấn công chính xác và chống hệ thống không người lái.

