Hà Nội

[GALLERY] Cách thức hoạt động chỉ ra lý do vận hành Patriot cực kỳ tốn kém

Quân sự - Thế giới

Mỹ và đồng minh đang dựa rất nhiều vào các hệ thống phòng không như hệ thống tên lửa Patriot để đánh chặn các mối đe dọa, nhưng nó cực kỳ tốn kém.

Tuệ Minh
Khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gia tăng trên khắp Trung Đông, lực lượng Mỹ đang dựa rất nhiều vào các hệ thống phòng không như hệ thống tên lửa Patriot để đánh chặn các mối đe dọa đang đến.
Hệ thống Patriot được sử dụng rộng rãi để phòng thủ chống lại tên lửa và máy bay không người lái đang bay tới bằng cách sử dụng radar và tên lửa đánh chặn — chẳng hạn như tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3, hay PAC-3 — để tiêu diệt các mối đe dọa đang đến.
Hệ thống này đã trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ các căn cứ và cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công trên không, nhưng với chi phí rất cao. Tên lửa đánh chặn PAC-3 có giá hàng triệu đô la mỗi chiếc, khiến chúng đặc biệt đắt đỏ khi được sử dụng để chống lại các mối đe dọa rẻ hơn như máy bay không người lái.
Sự đánh đổi này đã làm nổi bật cách hệ thống được sử dụng trong thực tế. Dưới đây là cách thức hoạt động từ khâu phát hiện đến khâu chặn bắt. Phát hiện Hệ thống radar quét khắp bầu trời, tìm kiếm bất cứ vật thể lạ nào.
Trong một khẩu đội Patriot, radar đó được thiết kế để theo dõi máy bay, tên lửa và máy bay không người lái trên một vùng rộng lớn của đường chân trời nhằm xây dựng bức tranh về không phận trong thời gian thực.
Khi một vật thể xuất hiện trong không phận, hệ thống sẽ khóa mục tiêu và bắt đầu tính toán tốc độ, độ cao và quỹ đạo di chuyển của nó. Sử dụng dữ liệu đó, hệ thống sẽ xác định vật thể và phân biệt xem nó có phải là mối đe dọa hay không.
Hệ thống tính toán hướng di chuyển của vật thể và xem liệu nó có khả năng va chạm với khu vực được bảo vệ, chẳng hạn như căn cứ quân sự hoặc trung tâm dân cư hay không. Đánh giá này sẽ tạo tiền đề cho bước tiếp theo: quyết định có nên tấn công hay không.
Phóng Khi nhận được lệnh tấn công, bệ phóng Patriot sẽ phóng tên lửa đánh chặn về phía điểm đánh chặn dự kiến. Tên lửa PAC-3 tăng tốc sau khi phóng, bay lên không trung rồi chuyển hướng về mục tiêu dựa trên dữ liệu từ radar.
Khi tên lửa bay lên, nó liên tục nhận được thông tin cập nhật và có thể điều chỉnh quỹ đạo khi tiến gần đến mục tiêu.
Chặn bắt Trong những giây phút cuối cùng, tên lửa đánh chặn PAC-3 lao thẳng vào mục tiêu. Thay vì phát nổ gần đó, PAC-3 sử dụng phương pháp tiêu diệt trực tiếp, phá hủy mối đe dọa đang bay tới bằng cách va chạm với nó ở tốc độ cao.
Điều đó làm cho tên lửa đánh chặn này trở nên cực kỳ quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, nơi độ chính xác là yếu tố then chốt.
Hệ thống phòng thủ nhiều lớp Hệ thống Patriot là một phần của hệ thống phòng không nhiều lớp. Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao (THAAD), được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo bên trong hoặc bên ngoài khí quyển và ở giai đoạn đầu của chuyến bay, trong khi Patriot hoạt động ở độ cao gần mặt đất hơn.
Chi phí Mỗi tên lửa đánh chặn PAC-3 có giá hàng triệu đô la, khiến nó trở thành một công cụ cực kỳ đắt đỏ để sử dụng chống lại máy bay không người lái, trong khi chi phí sản xuất chúng chỉ bằng một phần nhỏ giá đó.
Mặc dù Lockheed Martin, nhà sản xuất tên lửa đánh chặn, đang chuẩn bị tăng cường sản xuất theo thỏa thuận tháng Giêng với Lầu Năm Góc, nhưng hiện tại, Mỹ chỉ có một số lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 hữu hạn và việc sản xuất cần thời gian. Khi các thiết bị đánh chặn được tiêu thụ nhiều ở Trung Đông, các chuyên gia cảnh báo nguồn cung có thể không đáp ứng kịp nhu cầu cao và đắt đỏ.
Hình dung ngắn gọn cách hoạt động của hệ thống phòng không tầm thấp.
Lockheed, TWZ
#Hệ thống phòng không Patriot #Chức năng radar và phát hiện mục tiêu #Quy trình phóng tên lửa đánh chặn #Phương pháp chặn bắt mục tiêu trên không #Chi phí cao của tên lửa PAC-3 #Hệ thống phòng thủ nhiều lớp

