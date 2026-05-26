World Cup 2026 cận kề, bẫy cá độ trực tuyến "giăng" khắp mạng xã hội

Chỉ còn ít tuần nữa, FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Bên cạnh sự háo hức của người hâm mộ bóng đá, đây cũng là thời điểm các đối tượng tổ chức cá độ trực tuyến ráo riết triển khai nhiều chiêu thức nhằm lôi kéo người chơi trên không gian mạng. Các cơ quan chức năng liên tiếp phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc và lừa đảo liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup.

Khác với những mùa World Cup trước khi hoạt động cá độ thường diễn ra thông qua các "đầu nậu" truyền thống, hiện nay phần lớn giao dịch đã được chuyển lên môi trường số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt lời mời gọi tham gia cá cược thông qua Facebook, Telegram, Zalo hay các hội nhóm "soi kèo", "nhận định tỷ số", "cộng đồng đầu tư bóng đá".

Công an Quảng Ninh cảnh báo về nạn cá độ ở World Cup 2026

Nhiều hội nhóm thu hút hàng chục nghìn thành viên, hoạt động công khai dưới vỏ bọc chia sẻ thông tin thể thao nhưng thực chất là kênh dẫn dắt người dùng đến các website cá cược trái phép. Chỉ cần tham gia một vài nhóm theo dõi World Cup hoặc bình luận dưới các bài viết liên quan đến bóng đá, tài khoản mạng xã hội của người dùng có thể nhanh chóng bị thuật toán "gắn nhãn" quan tâm đến cá cược và liên tục xuất hiện các nội dung quảng bá nhà cái.

Không ít người dùng mạng cho biết họ thường xuyên nhận được những lời mời tham gia cá độ dù chưa từng đăng ký hay có ý định tham gia bất kỳ hình thức cá cược nào. Anh N.V.H. (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng chỉ sau vài lần truy cập các hội nhóm bóng đá để cập nhật lịch thi đấu World Cup, tài khoản Facebook của anh liên tục xuất hiện những quảng cáo với nội dung như "đăng ký nhận thưởng 5 triệu đồng", "cam kết thắng kèo", "chuyên gia soi kèo lợi nhuận cao".

"Tôi chỉ muốn theo dõi tin tức bóng đá nhưng gần như ngày nào cũng nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ giới thiệu các trang cá cược. Có người còn gửi đường link đăng ký kèm hướng dẫn nạp tiền rất chi tiết. Thậm chí khi từ chối, họ vẫn tiếp tục nhắn tin nhiều lần", anh H. cho biết.

Theo cảnh báo từ lực lượng công an, các đối tượng hiện nay thường sử dụng website và ứng dụng cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Song song với đó là hệ thống đại lý, cộng tác viên hoạt động tại nhiều địa phương để mở tài khoản, hướng dẫn người chơi giao dịch và thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tiền mã hóa.

Để thu hút người tham gia, các đường dây cá độ liên tục tung ra nhiều chương trình khuyến mại như tặng tiền cược miễn phí, hoàn tiền khi thua, thưởng cho thành viên mới hoặc trả hoa hồng khi giới thiệu thêm người chơi. Không ít đối tượng còn xây dựng hình ảnh "chuyên gia dự đoán tỷ số", "cao thủ soi kèo" trên mạng xã hội nhằm tạo dựng lòng tin.

Người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ tham gia đánh bạc trên không gian mạng, không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào.

Các tài khoản này thường xuyên đăng tải hình ảnh số dư tài khoản hàng trăm triệu đồng, những tờ vé cược được cho là thắng lớn hoặc các giao dịch chuyển khoản có giá trị cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an ninh mạng, phần lớn hình ảnh dạng này hoàn toàn có thể được chỉnh sửa hoặc dàn dựng nhằm đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của người xem.

Đáng chú ý, nhiều website phát sóng bóng đá lậu đang trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho quảng cáo cờ bạc trực tuyến. Khi truy cập các trang xem bóng đá miễn phí, người dùng dễ dàng bắt gặp các banner quảng cáo nhà cái, đường link đăng ký cá cược hoặc những đoạn quảng bá xuất hiện xen kẽ trong quá trình phát sóng trận đấu.

Bên cạnh nguy cơ mất tiền vì cá cược, người tham gia còn có thể trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo công nghệ cao. Nhiều website giả mạo yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, ảnh căn cước công dân hoặc mã xác thực OTP với lý do xác minh danh tính, nhận thưởng hay kích hoạt tài khoản.

Trên nhiều diễn đàn công nghệ, không ít người dùng phản ánh tình trạng bị làm phiền bởi các cuộc gọi và tin nhắn quảng cáo sau khi để lại số điện thoại trên các website liên quan đến cá cược. Một số trường hợp còn bị mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng, yêu cầu chuyển tiền để nhận thưởng hoặc mở khóa tài khoản, dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc cá độ bóng đá trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ dưới mọi hình thức, không truy cập các website cá cược trái phép, không chia sẻ đường link quảng bá đánh bạc và chủ động tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc khi phát hiện.

Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/12/2025) quy định hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng có thể bị xử phạt hành chính. Người thực hiện hành vi này, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho hành vi đánh bạc trái phép thông qua cá cược thể thao. Mức phạt cao hơn từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng, áp dụng cho hành vi tổ chức cá độ trái phép.