Xúc động lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Ngày 29/1, tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện, cất bốc tại thôn Tà Rùng và Xa Re, xã Khe Sanh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng người dân đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an táng.

Được biết, 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 21/10/2025 đến ngày 6/01/2026, tại khu vực thôn Xa Re và Ta Rùng, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, kèm theo một số di vật như tăng, dù, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin, vỏ đạn AK…

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh.

