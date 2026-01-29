Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xúc động lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, kèm theo một số di vật như tăng, dù, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin, vỏ đạn AK…

Hạo Nhiên

Ngày 29/1, tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện, cất bốc tại thôn Tà Rùng và Xa Re, xã Khe Sanh.

gen-h-z7478786080103-c4dffe7f549e25d926c13e96dbc049a6.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng người dân đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an táng.

Được biết, 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 21/10/2025 đến ngày 6/01/2026, tại khu vực thôn Xa Re và Ta Rùng, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, kèm theo một số di vật như tăng, dù, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin, vỏ đạn AK…

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Đồng Nai)
#An táng #truy điệu #hài cốt #liệt sĩ #xã Khe Sanh #Quảng Trị

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.

Ngày 20/01, thông tin Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông.

base64-1768895220634265907985-9607.jpg
Các di vật được lực lượng chức năng tìm thấy.
Xem chi tiết

Xã hội

Mộ Anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình ở Hải Phòng bị đập phá

Xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) vừa thông tin về vụ việc phần mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá.

Theo đó, ngày 25/11, xã Kiến Hải nhận được tin báo về việc phần mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp xã Kiến Hải bị đập phá.

66677778.jpg
Đoàn liên ngành xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ. Ảnh: xã Kiến Hải.
Xem chi tiết

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm nam sinh mất tích trên sông Sê Pôn

Cùng 2 người bạn ra chơi tại sông Sê Pôn, em T.H.Q. (học sinh lớp 6, trú tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, Quảng Trị) không may bị đuối nước và mất tích.

Ngày 24/01, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích.

ba-hoc-sinh-ra-choi-o-song-sepon-mot-em-mat-tich-1769221728713814039658.jpg
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Hoàng Dũng
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: PV.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 01 về Tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.