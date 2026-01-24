Hà Nội

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm nam sinh mất tích trên sông Sê Pôn

Cùng 2 người bạn ra chơi tại sông Sê Pôn, em T.H.Q. (học sinh lớp 6, trú tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, Quảng Trị) không may bị đuối nước và mất tích.

Hạo Nhiên

Ngày 24/01, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích.

ba-hoc-sinh-ra-choi-o-song-sepon-mot-em-mat-tich-1769221728713814039658.jpg
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Hoàng Dũng

Trước đó, khoảng 15h35 ngày 23/1, em T.H.Q. (học sinh lớp 6, trú tại thôn Cao Việt) cùng 2 người bạn ra khu vực sông Sê Pôn chơi. Tại đây, Q. không may bị đuối nước dẫn đến mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết và địa hình phức tạp nên việc tìm kiếm chưa đạt kết quả.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
#Học sinh #Quảng Trị #đuối nước #mất tích #sông Sê Pôn #tìm kiếm

Bài liên quan

Xã hội

Ba học sinh ở Phú Thọ đuối nước, hai cháu tử vong thương tâm

Vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ khiến hai học sinh mầm non tử vong, một cháu đi cấp cứu.

Ngày 13/1, trên địa bàn xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em tử vong, một em được đưa đi cấp cứu.

image.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ứng cứu du khách nước ngoài bị đuối nước ở Nha Trang

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà vừa kịp thời ứng cứu du khách nước ngoài bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (phường Nha Trang).

Ngày 16/10, thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu hộ, đưa du khách người nước ngoài bị đuối nước lên bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 nhận được tin báo từ người dân về việc có một du khách người nước ngoài đang bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (phường Nha Trang).

Xem chi tiết

Xã hội

Xe bán tải gây tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Huế

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49B (đoạn qua phường Phong Quảng, TP Huế), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h ngày 22/01, xe tải mang biển kiểm soát 75A-386.3x do tài xế Trần Văn Quang (31 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế) điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B.

Khi đi qua đoạn gần cổng trường THPT Tố Hữu, thuộc địa phận phường Phong Quảng thì bất ngờ xe tải này va chạm với nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp của người dân đi chợ sớm và nhóm học sinh đang đến trường.

Xem chi tiết

