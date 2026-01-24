Nỗ lực tìm kiếm nam sinh mất tích trên sông Sê Pôn

Cùng 2 người bạn ra chơi tại sông Sê Pôn, em T.H.Q. (học sinh lớp 6, trú tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, Quảng Trị) không may bị đuối nước và mất tích.

Ngày 24/01, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Hoàng Dũng

Trước đó, khoảng 15h35 ngày 23/1, em T.H.Q. (học sinh lớp 6, trú tại thôn Cao Việt) cùng 2 người bạn ra khu vực sông Sê Pôn chơi. Tại đây, Q. không may bị đuối nước dẫn đến mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết và địa hình phức tạp nên việc tìm kiếm chưa đạt kết quả.

