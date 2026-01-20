Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.

Ngày 20/01, thông tin Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông.

Các di vật được lực lượng chức năng tìm thấy.

Được biết, trong số các di vật được tìm thấy, đáng chú ý là một lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”. Đây là manh mối quan trọng nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó, tại khu vực thôn Trại Cá, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 cũng đã phát hiện và quy tập được 4 hài cốt, cùng nhiều di vật, gồm một cây bút máy khắc tên “Vương Chí Cao” cùng các họa tiết đôi chim bồ câu, cây dừa, Tháp Rùa...

Hiện, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

