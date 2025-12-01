U22 Việt Nam lên đường quyết tâm “săn vàng” SEA Games 33

Đúng 11 giờ 35 phút ngày 1/12, chuyến bay chở đội tuyển U22 Việt Nam chính thức cất cánh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik đến Bangkok (Thái Lan) để bắt đầu hành trình chinh phục tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 33. Trước thời điểm lên đường, toàn đội đã có mặt tại sân bay, tranh thủ làm thủ tục, ổn định hành lý và giao lưu với người hâm mộ.



U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Không khí tại sân bay nóng hơn bao giờ hết khi rất đông cổ động viên đã có mặt để cổ vũ, tiếp sức tinh thần cho các chàng trai trẻ. Những nụ cười tươi tắn, ánh mắt háo hức đầy quyết tâm của các tuyển thủ cho thấy tinh thần sẵn sàng cũng như niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo đỏ thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ là một chuyến đi thi đấu, đây còn là hành trình mang theo hy vọng của cả nền bóng đá Việt Nam.

Hai ngày chuẩn bị quan trọng tại Bangkok

Theo lịch trình của Ban huấn luyện, U22 Việt Nam sẽ có hai ngày tập luyện tại Bangkok nhằm làm quen điều kiện thời tiết, mặt sân và hoàn thiện những chi tiết chiến thuật cuối cùng. Toàn đội sẽ lưu trú gần sân vận động Rajamangala – địa điểm diễn ra trận mở màn gặp U22 Lào vào lúc 16 giờ ngày 3/12.

Trận đấu còn lại của vòng bảng gặp U22 Malaysia sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 11/12, cũng trên sân Rajamangala. Đây được đánh giá là bảng đấu vừa sức nhưng không hề đơn giản, bởi cả Lào lẫn Malaysia đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời SEA Games lần này chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn khi nhiều đội bóng trong khu vực thúc đẩy xu hướng nhập tịch cầu thủ.

Đáng chú ý, U22 Việt Nam là đội tuyển đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đặt chân đến Thái Lan, đồng thời cũng là những người “mở hàng” cho kỳ SEA Games 33 năm nay. Trách nhiệm càng lớn, quyết tâm càng cao.

Những chỉ đạo quan trọng từ VFF trước giờ lên đường

Trước khi toàn đội lên đường, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp mặt quan trọng để động viên và truyền đạt những yêu cầu then chốt.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp và giao nhiệm vụ cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng SEA Games 33 sẽ mang đến nhiều khó khăn mới, đặc biệt là sự tăng cường lực lượng của nhiều đội bóng trong khu vực. Xu hướng nhập tịch khiến chất lượng chuyên môn trở nên khó lường, đòi hỏi ban huấn luyện và các cầu thủ phải nghiên cứu kỹ đối thủ, duy trì sự tập trung tối đa và giữ tinh thần tôn trọng trong mọi trận đấu.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, mỗi tuyển thủ còn được nhắc nhở phải thể hiện tác phong chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết, và đặc biệt là trở thành đại sứ hình ảnh cho bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ được yêu cầu giữ kỷ luật, thi đấu quyết liệt nhưng không được đánh mất chuẩn mực fair play – giá trị đã làm nên bản sắc của bóng đá trẻ Việt Nam.

Mục tiêu đặt ra: Không gì khác ngoài tấm HCV

Tại SEA Games 32, bóng đá nam Việt Nam dừng bước ở bán kết và không thể bảo vệ tấm HCV từng giành được hai kỳ trước đó. Vì vậy, hành trình đến SEA Games 33 mang theo kỳ vọng lớn về một sự trở lại mạnh mẽ.

Hành lý của U22 Việt Nam không chỉ có quần áo tập luyện, giày thi đấu hay chiến thuật, mà còn là niềm tin của hàng triệu người hâm mộ. Với lực lượng trẻ trung, tinh thần chiến đấu cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới thời HLV Kim Sang-sik, mục tiêu cạnh tranh tấm huy chương vàng được toàn đội xác định rõ ràng ngay từ ngày tập trung.

U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên một hành trình đáng nhớ tại Thái Lan.

Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng hình ảnh những chàng trai trẻ rạng rỡ tại sân bay, cùng tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ, đã mang đến cảm giác về một khởi đầu tràn đầy hy vọng. SEA Games 33 không chỉ là giải đấu, mà còn là nơi U22 Việt Nam khẳng định bản lĩnh, bản sắc và khát vọng của bóng đá Việt Nam.

Với tinh thần chiến đấu mới, sự đồng lòng của ban huấn luyện và tuyển thủ, cùng hậu phương vững chắc từ người hâm mộ trong nước, U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên một hành trình đáng nhớ tại Thái Lan – và biết đâu, lại một lần nữa nâng cao chiếc huy chương vàng lịch sử.