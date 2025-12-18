Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Kịch tính trận chung kết SEA Games 33: U22 Việt Nam vô địch!

U22 Việt Nam tạo màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, và giành chức vô địch.

Thiên Anh

Dưới ánh đèn rực lửa của sân Rajamangala, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã diễn ra đúng như những gì người hâm mộ mong đợi: căng thẳng đến nghẹt thở, kịch tính từng phút và kết thúc bằng một cái kết không thể cảm xúc hơn. Bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một, nhưng bằng bản lĩnh, tinh thần thép và những điều chỉnh chiến thuật đầy táo bạo, U22 Việt Nam đã tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ để lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

2mwwncvbh01-nkc89w1qrn2-4dn973ia.jpg
2 bàn thắng sớm giúp U22 Thái Lan nắm lợi thế ngay trong hiệp 1 trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Ngay từ khi bóng lăn, U22 Thái Lan đã cho thấy quyết tâm “đánh phủ đầu” đối thủ. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình, chơi pressing tầm cao và liên tục khoét vào hai biên của Việt Nam. Sức ép sớm được cụ thể hóa ở phút 20, khi Thái Lan được hưởng một quả phạt trực tiếp ngoài vòng cấm. Yotsakorn Burapha – chân sút số một giải đấu – tung cú sút phạt hàng rào cực mạnh và hiểm hóc. Dù thủ môn Trung Kiên đã chạm tay vào bóng, lực đi quá căng khiến bóng vẫn nằm gọn trong lưới, mở tỷ số cho Thái Lan. Đây cũng là bàn thắng thứ 7 của Yotsakorn tại SEA Games 33, giúp anh tiến gần hơn tới danh hiệu Vua phá lưới.

Sự hưng phấn của đội chủ nhà chưa dừng lại. Phút 31, từ một pha phản công mẫu mực, Kakana chuyền bóng chính xác sang cánh phải cho đội trưởng Seksan. Hậu vệ mang áo số 5 xử lý tự tin, đi bóng thêm một nhịp rồi tung cú sút quyết đoán, hạ gục Trung Kiên lần thứ hai. Bàn thắng này giúp Thái Lan khép lại hiệp một với lợi thế 2-0 – một hiệp đấu gần như hoàn hảo của “Voi chiến”.

601833941-25924625227123670-7675013473069296174-n.jpg
Tuy nhiên với những bàn thắng của Đình Bắc, Thanh Nhàn và một pha đá phản lưới của U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đã vươn lên dẫn với tỷ số 3-2.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận chung kết đến ngay đầu hiệp hai. HLV Kim Sang Sik tung liền hai quân bài chiến lược là Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân, thay cho Viktor Lê và Văn Khang. Sự thay đổi này lập tức thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của U22 Việt Nam. Phút 48, từ đường chọc khe thông minh của đồng đội, Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Sorawat. Với tốc độ và sức rướn ấn tượng, đội trưởng Việt Nam buộc thủ môn Thái Lan phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, chính Đình Bắc lạnh lùng dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lên hy vọng cho U22 Việt Nam.

Có bàn gỡ, Việt Nam chơi như “lột xác”. Các cầu thủ áo đỏ pressing toàn sân, liên tục dồn ép hàng thủ Thái Lan. Phút 59, từ quả phạt góc của Văn Thuận, Lý Đức và Hiểu Minh cùng bật cao tranh chấp khiến Waris lúng túng đá phản lưới nhà. Tỷ số được cân bằng 2-2 trong sự vỡ òa của các cổ động viên Việt Nam, còn HLV Kim Sang Sik không giấu nổi cảm xúc với quyết định thay người cực kỳ “mát tay”.

601553656-17876080701452504-6865855296478537476-n.jpg
Thắng 3 -2 trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam có lần thứ 3 vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games.

Sau bàn gỡ hòa, U22 Việt Nam thậm chí còn có cơ hội kết liễu trận đấu trong thời gian chính thức. Phút 65, Phi Hoàng treo bóng chuẩn xác để Lý Đức đánh đầu, bóng bật ra đúng vị trí của Xuân Bắc nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần lại không thắng được thủ môn Sorawat. Đến phút 72, Hiểu Minh tiếp tục khiến người hâm mộ tiếc nuối khi cú đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Văn Thuận đưa bóng dội trúng cột dọc.

Trong khi Việt Nam chơi thăng hoa, Thái Lan lại bộc lộ sự căng cứng. Đội chủ nhà thi đấu chậm lại, phụ thuộc nhiều vào những pha xử lý cá nhân của Yotsakorn. Khán đài Rajamangala dần trầm lắng, còn các cầu thủ Thái Lan lộ rõ sự lo lắng trước sức ép ngày một lớn từ đối thủ.

Hai đội hòa 2-2 sau 90 phút và buộc phải bước vào hiệp phụ. Phút 96, khoảnh khắc lịch sử đã đến. Văn Thuận dứt điểm buộc thủ môn Sorawat phải trổ tài cản phá, nhưng Thanh Nhàn đã xuất hiện đúng lúc để đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam. Bàn thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa quyết định trận đấu, mà còn là biểu tượng cho tinh thần không bỏ cuộc và bản lĩnh của bóng đá Việt Nam.

Chung cuộc, U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 trong một trận chung kết giàu cảm xúc để đăng quang ngôi vô địch SEA Games 33. Một chiến thắng ngọt ngào, xứng đáng và chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

#Kịch tính chung kết SEA Games 33 #U22 Việt Nam vô địch #Lội ngược dòng ngoạn mục #Trận đấu Thái Lan vs Việt Nam #Tinh thần chiến đấu bóng đá trẻ #Chiến thuật và thay người đột phá

