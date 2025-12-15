Thắng U22 Philippines, U22 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết SEA Games 33

U22 Việt Nam đã có một trận bán kết đầy bản lĩnh trước U22 Philippines, qua đó hiên ngang bước vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Việt Nam nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận. Đội bóng áo đỏ chủ động dâng cao đội hình, triển khai lối chơi tấn công đa dạng, đặc biệt là các pha lên bóng ở hai hành lang cánh. Phút thứ 5, từ một tình huống tạt bóng bên cánh trái, Khuất Văn Khang có cơ hội dứt điểm cận thành, song cú sút của anh chưa đủ hiểm để đánh bại hàng thủ Philippines.

Ít phút sau, Đình Bắc tiếp tục khiến khán giả trên khán đài đứng ngồi không yên với pha đi bóng kỹ thuật rồi tung cú sút căng trong vòng cấm ở phút 14, nhưng thủ môn Guimaraes Nicholas vẫn kịp phản xạ cứu thua.

Trong suốt hiệp một, U22 Việt Nam duy trì sức ép liên tục. Bộ đôi Phi Hoàng và Lê Viktor phối hợp khá ăn ý, thường xuyên tạo ra các tình huống sóng gió trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng phòng ngự Philippines, cùng phong độ ổn định của thủ môn Guimaraes Nicholas, khiến các chân sút Việt Nam chưa thể khai thông thế bế tắc.

Ở chiều ngược lại, U22 Philippines chủ trương chơi phòng ngự số đông, nhường quyền kiểm soát bóng và chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Phút 13 và phút 34, đội bạn có hai pha lên bóng đáng chú ý, song hàng thủ U22 Việt Nam, đặc biệt là trung vệ Lý Đức, đã chơi tập trung và hóa giải kịp thời. Hiệp một khép lại với thế trận lấn lướt hoàn toàn của U22 Việt Nam nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi U22 Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ. Đình Bắc, Phi Hoàng và Thanh Nhàn hoạt động không biết mệt mỏi, liên tục hoán đổi vị trí để kéo giãn hàng thủ Philippines. Phút 54, Xuân Bắc có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Chỉ hai phút sau, Phi Hoàng lại thử vận may với một cú sút nhanh, song độ chính xác vẫn chưa đủ để mang về bàn mở tỷ số. Dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, U22 Việt Nam vẫn gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật, được tổ chức chặt chẽ của Philippines.

Khi nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản hòa không bàn thắng trong 90 phút chính thức, sự khác biệt đã xuất hiện ở thời điểm quyết định. Phút 89, từ một pha lên bóng bài bản bên cánh phải, Phi Hoàng tung đường tạt chuẩn xác để Văn Thuận bật cao đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Bàn thắng quý như vàng này không chỉ phá vỡ thế bế tắc mà còn giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho các cầu thủ áo đỏ. Trong những phút bù giờ, U22 Philippines buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Chỉ ba phút sau bàn mở tỷ số, ở phút 90+2, Thanh Nhàn đã chấm dứt mọi hy vọng của đối thủ bằng cú sút phạt hiểm hóc, đưa bóng đi căng và khó, khiến thủ môn Philippines hoàn toàn bó tay. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 như một sự khẳng định cho bản lĩnh và sức mạnh của U22 Việt Nam trong những thời khắc then chốt.

Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Philippines, qua đó chính thức góp mặt ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần thi đấu kiên cường và lối chơi có tổ chức của đoàn quân HLV Kim Sang Sik, đồng thời tiếp thêm niềm tin lớn cho người hâm mộ vào mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng.