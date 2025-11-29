Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với trang phục ấn tượng

Ngày 29/11, tại Hà Nội diễn ra lễ công bố trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Sáng 29/11 tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, buổi lễ công bố trang phục chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 diễn ra với sự tham gia của Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, các đoàn VĐV, HLV…

Buổi lễ công bố trang phục chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33.

Bộ sưu tập trang phục của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 có tên RISE BEYOND. Điểm nhấn lớn nhất của bộ trang phục nằm ở câu chuyện truyền cảm hứng được gửi gắm trong từng chi tiết thiết kế.

RISE BEYOND được xây dựng từ hình ảnh bầu trời đêm có pháo hoa rực sáng và sao băng vụt qua. Điều này tượng trưng cho hành trình nỗ lực thầm lặng nhưng bùng nổ đúng lúc của các vận động viên. Sự kết hợp giữa ba gam màu đỏ, trắng và xanh tạo nên bản sắc mạnh mẽ, giàu ý nghĩa.

Gam đỏ tiếp tục là màu chủ đạo, đại diện cho sắc cờ, tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm của người Việt Nam trên đấu trường khu vực. Màu trắng gắn liền với những mốc son như AFF Cup 2008 hay HCV SEA Games 30 cũng được đưa vào trang phục thi đấu chính thức, như lời nhắc về quá khứ rực rỡ và niềm tin hướng đến tương lai. Trong khi đó, sắc xanh mới mẻ tượng trưng cho hòa bình, hy vọng và năng lượng tái sinh, đồng thời gợi mở hình ảnh bầu trời rộng mở nơi các vận động viên hướng tới những đỉnh cao mới.

Dàn VĐV đoàn thể thao Việt Nam diện trang phục mới trước khi sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Họa tiết cách điệu từ hình ảnh sao và quầng sáng được xử lý tinh tế, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống, giúp vận động viên tự tin khi xuất hiện trên đấu trường khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định, trong nhiều kỳ SEA Games qua, Công ty Cổ phần Động Lực đã làm việc hết sức nghiêm túc và đầy trách nhiệm, không quản ngày đêm, phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên để lựa chọn chất liệu, thiết kế, công nghệ may… Tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất là mang đến cho vận động viên sự thoải mái, tự tin để đạt thành tích cao nhất tại đấu trường khu vực.

“SEA Games 33 là một kỳ Đại hội đầy thách thức nhưng cũng nhiều kỳ vọng. Cục Thể dục thể thao Việt Nam tin tưởng rằng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của các đội tuyển, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ bước vào SEA Games với tinh thần quyết tâm, tự tin, khát vọng chiến thắng”, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.

Bộ sưu tập Rise Beyond của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33.

Đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực, bà Lê Vũ Hồng Ngọc cho biết: "Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra trang phục thi đấu chất lượng, mà còn là truyền tải tinh thần, khát vọng và niềm tự hào dân tộc đến từng vận động viên.

Bộ sưu tập Rise Beyond sẽ mang theo thông điệp về sự bứt phá, kiên định và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam".