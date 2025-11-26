Lý do chủ nhà SEA Games 33 rơi toàn bộ môn thi đấu khỏi Songkhla

Làn nước lũ đang bao phủ nhiều tỉnh miền Nam Thái Lan trong đó có Songkhla buộc nước chủ nhà SEA Games 33 phải điều chỉnh gấp kế hoạch tổ chức.

Ngày 26/11, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) xác nhận toàn bộ các môn dự kiến tổ chức tại tỉnh Songkhla sẽ được chuyển lên Bangkok và Chonburi. Đây được coi là thay đổi lớn nhất trong công tác chuẩn bị của Thái Lan kể từ khi bắt đầu nhận quyền đăng cai đại hội.

SVĐ Songkhla ngập trong nước lũ.

Theo báo cáo của SAT, hai quận Hat Yai và Mueang – trung tâm đăng cai ban đầu – đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất bị ngập, hệ thống giao thông gián đoạn khiến việc đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu không thể thực hiện đúng yêu cầu. Các chuyên gia kỹ thuật nhận định tình hình thời tiết khó có khả năng cải thiện trong thời gian ngắn, đặc biệt khi SEA Games 33 chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ khai mạc.

Ngay sau khi đánh giá mức độ thiệt hại, các liên đoàn thể thao liên quan đã họp khẩn cùng SAT để tìm địa điểm thay thế. Dù thay đổi mang tính đột xuất, phía Thái Lan khẳng định vẫn có thể hoàn tất công tác chuẩn bị về hậu cần, sân bãi và kỹ thuật trước ngày 9/12. Bangkok và Chonburi – nơi đã có nhiều cơ sở thể thao đạt chuẩn – được xem là lựa chọn hợp lý nhất, giảm tối đa những xáo trộn đối với các đoàn tham dự.

Việc tỉnh Songkhla bị ngập khiến BTC SEA Games 33 phải rời hết các môn thi đấu về Bangkok và Chonburi.

Trong số các môn phải dời địa điểm, bóng đá nam là nội dung gây chú ý nhất. Ban đầu, vòng bảng được lên lịch thi đấu tại sân Tinsulanon (Songkhla) – một trong những sân vận động lớn và hiện đại của miền Nam Thái Lan. Tuy nhiên, do ngập sâu, toàn bộ loạt trận này sẽ được chuyển lên sân Rajamangala ở Bangkok. Việc thay đổi địa điểm có thể tác động đến kế hoạch di chuyển và đặt phòng của các đội, song ban tổ chức cho biết sẽ cố gắng giữ nguyên lịch thi đấu để hạn chế tối đa những điều chỉnh phát sinh.

Các môn khác cũng lần lượt được bố trí địa điểm mới. Trước khi xảy ra lũ, Songkhla dự kiến tổ chức 10 môn: Bóng đá tại sân Tinsulanon; Kabaddi và Cờ vua tại Đại học Thaksin; Judo tại Đại học Rajabhat Songkhla; Karate và vật tại CentralPlaza Hat Yai; Pencak silat tại sân Jiranakorn; Wushu tại Trung tâm hội nghị 60 năm đăng cơ Nhà vua – Đại học Prince of Songkla; Boxing tại nhà thi đấu Phru Khang Khao và pétanque cũng tại Đại học Prince of Songkla. Toàn bộ hệ thống cơ sở này hiện không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật.

Quyết định dời toàn bộ môn thi đấu khỏi Songkhla được xem là giải pháp bắt buộc trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt. Dù đối mặt khó khăn lớn, Thái Lan vẫn thể hiện quyết tâm đảm bảo SEA Games 33 diễn ra suôn sẻ, an toàn và đúng tiến độ. Đây cũng là phép thử cho năng lực ứng phó khẩn cấp của nước chủ nhà, đồng thời cho thấy sự linh hoạt và hợp tác chặt chẽ giữa các liên đoàn, cơ quan thể thao và địa phương nhằm gìn giữ chất lượng của kỳ đại hội khu vực.