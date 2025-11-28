SEA Games 33: U22 Việt Nam thi đấu tại sân vận động Rajamangala Bangkok

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng ngập lụt tại tỉnh Songkhla (Thái Lan), Ban Tổ chức SEA Games 33 đã đưa ra quyết định điều chỉnh quan trọng liên quan đến môn bóng đá nam. Toàn bộ các trận đấu thuộc bảng B – nơi có sự góp mặt của U22 Việt Nam – được chuyển từ Songkhla về thủ đô Bangkok nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu an toàn, chất lượng cũng như quyền lợi của các đội tuyển tham dự.

U22 Việt Nam – được chuyển từ Songkhla về thủ đô Bangkok tại SEA Games 33. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch ban đầu, bảng B sẽ thi đấu tại sân vận động Tinsulanon (Songkhla). U22 Việt Nam được xếp lịch gặp Lào ngày 4/12 và Malaysia ngày 11/12. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của Songkhla bị ngập sâu, cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng việc tổ chức thi đấu. Nước chủ nhà Thái Lan buộc phải chuyển 10 môn thi đấu, trong đó có bóng đá nam bảng B, lên Bangkok để đảm bảo lịch trình toàn giải không bị ảnh hưởng thêm.

Việc thay đổi địa điểm thi đấu dẫn đến việc điều chỉnh lại lịch của U22 Việt Nam. Cụ thể, trận mở màn của đội sẽ được dời lên ngày 3/12, sớm hơn một ngày so với kế hoạch cũ. Lượt trận thứ hai vẫn giữ nguyên vào ngày 11/12. Sau vòng bảng, các trận bán kết và chung kết môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào ngày 15/12 và 18/12. Tất cả trận đấu đều được tổ chức tại sân vận động Rajamangala – sân đấu lớn nhất Thái Lan và là biểu tượng của bóng đá nước này. Đây được xem là cơ sở vật chất lý tưởng, bảo đảm mặt sân, ánh sáng và các điều kiện kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ biến động về lịch và địa điểm, môn bóng đá nam SEA Games 33 còn đối mặt với thay đổi lớn liên quan đến số lượng đội tham dự. Ngày 27/11, Ủy ban Olympic Campuchia bất ngờ thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu, bao gồm cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Điều này khiến bảng A – vốn gồm Thái Lan, Timor-Leste và Campuchia – chỉ còn hai đội, buộc Ban Tổ chức phải tiến hành điều chỉnh để đảm bảo tính cân bằng giữa các bảng.

Phương án được đưa ra là chuyển U22 Singapore từ bảng C sang bảng A để thế chỗ Campuchia. Như vậy, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ có 9 đội tranh tài và được chia lại thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Cụ thể:





Các bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 Bảng A: Thái Lan, Timor-Leste, Singapore Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines

Việc điều chỉnh này được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh SEA Games 33 liên tục gặp biến động về công tác tổ chức, đồng thời đảm bảo cấu trúc thi đấu công bằng giữa các đội. Bảng B của U22 Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục là bảng đấu nhiều thách thức, khi Malaysia và Lào đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lần này.

Theo kế hoạch mới nhất, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Bangkok vào sáng ngày 1/12. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã chủ động triển khai công tác tiền trạm. Bộ phận chuyên trách sẽ có mặt tại Bangkok từ ngày 30/11 để kiểm tra toàn bộ cơ sở lưu trú, sân tập, sân thi đấu cũng như các vấn đề hậu cần liên quan. Những chuẩn bị này nhằm giúp đội tuyển thích nghi nhanh với sự thay đổi đột ngột, đồng thời duy trì sự tập trung cao độ trước ngày tranh tài.

Trong bối cảnh SEA Games 33 gặp nhiều biến động về tổ chức, sự chủ động và linh hoạt của Ban Tổ chức cùng các liên đoàn thể thao quốc gia được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo giải đấu diễn ra đúng kế hoạch. Với U22 Việt Nam, việc di chuyển sớm và được hỗ trợ tối đa về hậu cần sẽ là bước khởi đầu quan trọng, giúp toàn đội hướng đến mục tiêu chinh phục thành tích cao tại đại hội thể thao khu vực năm nay.