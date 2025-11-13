Tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng về chung nhà

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Tiền vệ ĐT Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa chính thức thông báo kết hôn với bạn gái Nguyễn Thanh Ngân.

Thiên Anh
Sáng ngày 13/11, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ trên trang facebook cá nhân những hình ảnh anh cùng cô bạn gái lâu năm Nguyễn Thanh Ngân tổ chức lễ kết hôn.
Hôn lễ của cặp đôi này diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng, với sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết.
Sau khi công bố thông tin, Minh Khoa và vợ sắp cưới đã nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.
Trước đó, vào ngày 20/7, cặp đôi đã thực hiện lễ đính hôn, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tình yêu kéo dài 7 năm của họ.
Minh Khoa và Thanh Ngân bén duyên từ thời học sinh, cùng nhau trải qua những ngày tháng đồng hành trong cuộc sống và sự nghiệp, và giờ đây chính thức về chung một nhà.
hanh Ngân sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế Miền Đông và hiện hỗ trợ gia đình quản lý tiệm vàng ở Bình Dương.
Vợ tiền vệ ĐT Việt Nam được người hâm mộ ưu ái gọi là "cô chủ tiệm vàng", không chỉ bởi gia thế mà còn bởi sự nhẹ nhàng, kín tiếng và đồng hành cùng bạn trai trong hành trình sự nghiệp.
Minh Khoa sinh năm 2001, trưởng thành từ lò đào tạo của Becamex Bình Dương và hiện là trụ cột ở Becamex TP HCM.
Với phong cách chơi thông minh và tinh thần trách nhiệm cao, Minh Khoa là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.
Việc chính thức kết hôn được xem là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của tiền vệ tài năng này. Giờ đây, với một tổ ấm nhỏ làm hậu phương vững chắc, người hâm mộ tin tưởng rằng Minh Khoa sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến những màn trình diễn xuất sắc hơn nữa cho bóng đá Việt Nam. (Nguồn: FBNV)
