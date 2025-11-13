Tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng về chung nhà

Tiền vệ ĐT Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa chính thức thông báo kết hôn với bạn gái Nguyễn Thanh Ngân.
Mới đây, Chương Nhược Nam khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi tung loạt ảnh tạo hình cô dâu thanh thuần, ngọt ngào.
Sau thời gian sinh con, Puka gây chú ý khi tự tin diện bikini khoe vóc dáng thon gọn, làn da sáng mịn cùng thần thái rạng rỡ.
Meta xác nhận sẽ ngừng hỗ trợ plugin Like và Comment trên các website bên thứ ba, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Facebook.
Người đẹp Jenny Yến khoe vẻ thanh thoát trong bộ trang phục cổ phong, mái tóc bạch kim và phong cảnh lãng mạn khiến cư dân mạng mê mẩn.
Đồ trang sức bạc 4.500 năm tuổi được tìm thấy ở thành phố cổ Smyrna. Điều đáng nói là những món đồ trang sức được tìm thấy này lại dính chùm với nhau.
Ẩn mình trong rừng mưa rậm rạp Trung Phi, voi rừng châu Phi (Loxodonta cyclotis) là sinh vật hiền hòa và bí ẩn, khác biệt rõ rệt với họ hàng khổng lồ ở đồng cỏ.
Việc Toyota công bố giá mới cho RAV4 2026 tại thị trường Úc với mức tăng lên tới 4.000 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng) đang khiến giới tiêu dùng Mỹ lo ngại.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/1, Bảo Bình công danh sáng, tài vận thăng hoa. Song Tử không kém, biết phát huy thế mạnh sẽ phát tài phát lộc nhanh.
Bộ đôi Quỳnh Thi và Nguyên Newin tiếp tục khẳng định vị thế là những người tạo ra xu hướng với bộ ảnh thả dáng trên biển cực ấn tượng.
Thiều Bảo Trang mặc trang phục ngắn cũn, khoe đôi chân dài trứ danh. H'Hen Niê ôm con gái chụp ảnh, khoe vóc dáng thon gọn sau sinh.
Không gian sống hàng nghìn mét vuông của Vân Trang ở TP HCM ngập tràn sức sống với đủ các loại hoa rực rỡ.
Nghiên cứu toàn cầu cho thấy nếu không hành động kịp thời, Trái Đất có thể mất 27% loài sinh vật vào cuối thế kỷ này.
Bà xã Đoàn Văn Hậu khoe vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo trong bộ ảnh mùa thu, thể hiện phong cách thanh lịch, cuốn hút mọi ánh nhìn.
Từ tháng 10 âm lịch, vận Điền Trạch (nhà cửa – đất đai – bất động sản) bắt đầu chuyển động mạnh, mở ra cơ hội an cư cho nhiều con giáp.
1 năm sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam, Vũ Thúy Quỳnh hẹn hò doanh nhân Đức Phạm còn Quỳnh Anh gắn bó với TikToker Neyun.
Một bộ tóc giả của người Ai Cập có niên đại 3.400 năm tuổi giúp giới nghiên cứu giải mã được bí ẩn thú vị.
Cuộc đếm ngược đến ngày thành phố Pokrovsk sụp đổ đã bắt đầu; Nga tuyên bố kiểm soát 99% thành phố, quân đội Ukraine đang sụp đổ trong hỗn loạn.
Miền Trung ngày càng hút khách với các tour trải nghiệm làm nông dân, nơi du khách vừa thư giãn giữa thiên nhiên trong lành, vừa khám phá đời sống làng quê.
Một thợ lặn đã may mắn quay được video về khơi bờ biển Cornwall, Anh về cá Wreckfish khổng lồ. Đây là loài cá tiền sử, hiếm khi xuất hiện gần mặt nước.
Một số công cụ bằng đá từ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ đã được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ học ở bang Kedah, miền bắc Malaysia.