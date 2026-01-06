U23 Việt Nam thắng thuyết phục Jordan, khởi đầu như mơ tại VCK U23 châu Á

Trình diễn lối chơi chủ động, kỷ luật và đầy bản lĩnh, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 trong trận ra quân bảng A VCK U23 châu Á.

Tối 6/1, U23 Việt Nam đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại VCK U23 châu Á khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0. Trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall, nơi thầy trò Kim Sang-sik thể hiện rõ bản lĩnh, sự chủ động và dấu ấn chiến thuật ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin. Các cầu thủ áo đỏ kiểm soát bóng tốt, tổ chức pressing tầm cao và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Phút thứ 7, cơ hội đầu tiên đến khi Xuân Bắc tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, dù bóng chưa đi trúng đích nhưng đủ để báo hiệu một thế trận chủ động của đại diện Đông Nam Á.

Đình Bắc ghi bàn thắng mở màn.

Chỉ hai phút sau, U23 Việt Nam tiếp tục khiến hàng thủ Jordan chao đảo bằng một pha chuyển trạng thái nhanh. Minh Phúc nhận bóng trong tư thế thuận lợi rồi tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, buộc thủ môn Talalga phải vất vả đổ người cản phá. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại bước ngoặt quan trọng cho trận đấu.

Phút 11, trọng tài chính người Hàn Quốc bất ngờ cho dừng trận để tham khảo VAR sau một tình huống phạt góc. Sau vài phút xem lại băng hình bên ngoài đường biên, ông xác định Mohammad Taha – số 13 bên phía U23 Jordan – đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Quả phạt đền được trao cho U23 Việt Nam trong sự phản đối bất lực của đối thủ.

Trên chấm 11 m, Đình Bắc thể hiện bản lĩnh khi tung cú sút lạnh lùng, đưa bóng đi chìm về góc xa. Thủ thành Talalga đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá. Bàn thắng mở tỷ số giúp tinh thần của “Những chiến binh sao vàng” lên rất cao, đồng thời buộc U23 Jordan phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Hiểu Minh ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Sau bàn thua, đại diện Trung Đông vùng lên mạnh mẽ, song mọi nỗ lực đều bị bẻ gãy trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của U23 Việt Nam. Hiểu Minh, Văn Khang cùng các đồng đội thi đấu lăn xả, bọc lót cho nhau chặt chẽ, khiến Jordan gần như không có khoảng trống để khai thác. Phút 29, U23 Việt Nam thậm chí còn suýt nhân đôi cách biệt sau một tình huống lộn xộn trong khu vực 5,5 m, nhưng may mắn chưa mỉm cười.

Càng về cuối hiệp một, U23 Jordan càng lộ rõ sự bế tắc. Đoàn quân của HLV Omar Najhi chủ yếu trông chờ vào những đường bóng dài, dễ dàng bị hàng thủ Việt Nam hóa giải. Phút 42, điều tất yếu đã xảy ra. Từ một pha phối hợp mạch lạc, Khuất Văn Khang tung đường kiến tạo chuẩn xác để Hiểu Minh băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 trong sự vỡ òa của ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam.

U23 Việt Nam không chỉ chơi hay mà còn gặp may. Ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp một, cú đá phạt hàng rào đầy kỹ thuật của Qashi đã đánh bại thủ môn Trung Kiên, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang, giúp mành lưới đội áo đỏ vẫn được bảo toàn. Hiệp một khép lại với lợi thế lớn cho U23 Việt Nam, khi hầu hết những cái tên được HLV Kim Sang-sik tin tưởng đều để lại dấu ấn rõ nét. Hiểu Minh tỏa sáng nơi hàng thủ lẫn trên bảng tỷ số, Văn Khang hoạt động không biết mệt mỏi, còn Đình Bắc trở thành nguồn cảm hứng trên hàng công. Điểm trừ hiếm hoi chỉ là những thẻ vàng sớm của Minh Phúc và Thái Sơn.

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan đầy thuyết phục cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Bước sang hiệp hai, U23 Jordan dốc toàn lực tấn công trong khoảng 20 phút đầu. Tuy nhiên, trước sự chắc chắn của Hiểu Minh, Lý Đức cùng sự tập trung cao độ của tuyến phòng ngự, thủ môn Trung Kiên gần như không phải trổ tài. Phút 79, trong một trong số ít lần vượt qua được hàng thủ Việt Nam, cú đánh đầu của Al Mubaidin lại đưa bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Jordan.

Những phút cuối trận, Jordan tiếp tục thử vận may bằng các cú sút xa, đáng chú ý là pha dứt điểm của Al Saket ở phút 87, nhưng bóng đi không đủ hiểm. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam còn suýt có bàn thắng thứ ba ở phút 90+3 khi cú sút từ hơn 20 m của Quốc Cường đưa bóng dội xà ngang trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Không chỉ lần đầu đánh bại U23 Jordan trong lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tại giải đấu năm nay. Với màn trình diễn thuyết phục ở trận ra quân, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có cơ sở để hướng tới cuộc chạm trán Kyrgyzstan ngày 9/1 với sự tự tin cao nhất.