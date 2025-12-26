Hà Nội

Thể thao

Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2025 khóa IX

Sáng 26/12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), Đại hội Thường niên LĐBĐVN năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) đã diễn ra thành công.

Thiên Anh

Tham dự Đại hội có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Bùi Tuấn Anh – Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an); ông Nguyễn Tiến Đạo – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ (Bộ Nội vụ).

Về phía các tổ chức bóng đá quốc tế có bà Gayathry Chandra Mohan – Đại diện phụ trách phát triển các Liên đoàn thành viên FIFA; bà Carmelita Afonso – Đại diện phụ trách các Liên đoàn thành viên AFC; ông Winston Lee – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

img-0704-scaled-e1766733243841.jpg

Về phía LĐBĐVN có ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐVN; ông Trần Duy Ly, nguyên Quyền Chủ tịch LĐBĐVN; các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN; lãnh đạo các Ban chức năng, Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia; đại diện các tổ chức thành viên, Ban Tổng Thư ký và các đơn vị trực thuộc LĐBĐVN.

Đến dự Đại hội còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, vụ, phòng, ban chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; đại diện các ban, ngành, tổ chức, đối tác, đơn vị tài trợ của bóng đá Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN, thay mặt Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026), trân trọng cảm ơn các tổ chức bóng đá quốc tế, các đại biểu và khách quý, đặc biệt là các tổ chức thành viên đã dành thời gian tham dự Đại hội.

img-0756-scaled-e1766734223248.jpg

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, Đại hội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng của bóng đá Việt Nam trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức. Nổi bật là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có tới 7 đội tuyển ở các cấp độ khác nhau giành quyền tham dự Vòng chung kết châu Á giai đoạn 2025-2026, trải rộng ở bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và các đội tuyển trẻ. Thành tích này cho thấy chiều sâu phát triển cũng như hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn.

Thay mặt Ban Chấp hành LĐBĐVN, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và các tổ chức thành viên; đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của FIFA, AFC, AFF cùng các Liên đoàn Bóng đá đối tác đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa IX đối với ông Cao Tiến Đoan theo quy định của Điều lệ; đồng thời giữ nguyên số lượng Ban Chấp hành khóa IX là 16 Ủy viên và không bầu bổ sung cho đến Đại hội khóa X.

z7366450581678-203151dfc1964bb52110355109610de8-e1766733490796.jpg
Đại hội thống nhất kết nạp 03 thành viên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh

Đại hội cũng thống nhất chấm dứt tư cách thành viên LĐBĐVN đối với 08 đơn vị gồm: Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương, CLB Quảng Nam, CLB Hòa Bình, CLB Phú Thọ, CLB Đồng Nai, CLB Tiền Giang và CLB Futsal Savinest Khánh Hòa; đồng thời kết nạp 03 thành viên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh.

Đại hội đã thông qua các báo cáo quan trọng, gồm: tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐBĐVN; báo cáo công tác chuyên môn các đội tuyển quốc gia; báo cáo tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp; báo cáo tài chính đã được kiểm toán; kế hoạch ngân sách năm 2026; đồng thời thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 69 Điều lệ LĐBĐVN.

Các đại biểu thống nhất giao Ban Chấp hành LĐBĐVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng các ý kiến đóng góp tại Đại hội để hoàn thiện các văn kiện, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Thường niên LĐBĐVN năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026).

