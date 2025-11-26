Biết gì về những địa điểm thi đấu SEA Games 33 tại Thái Lan?

Cùng với Bangkok, Chonburi và Songkhla sẽ là những điểm tổ chức SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.

SEA Games 33, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào năm 2025, đang nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông khu vực khi nước chủ nhà công bố hệ thống các địa điểm thi đấu trải dài tại nhiều tỉnh thành.

Logo và Mascot của SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan tháng 12 tới.

Trong đó, Bangkok, Chonburi và Songkhla là ba khu vực trọng điểm, được xem là “trái tim” của kỳ đại hội với cơ sở hạ tầng hiện đại, điều kiện tổ chức chuyên nghiệp và khả năng phục vụ hàng chục nghìn vận động viên – cổ động viên.

Theo công bố, Thái Lan chi ra khoảng 63 triệu USD để đăng cai SEA Games cũng như ASEAN Para Games 2025. Không có bất cứ công trình nào được xây mới để phục vụ đại hội.

BANGKOK

Kỳ đại hội năm nay đánh dấu lần thứ năm SEA Games được tổ chức chính tại vùng thủ đô Bangkok. Theo thông báo từ BTC, thủ đô của Thái Lan sẽ tổ chức tổng cộng 45 trong tổng số 53 môn thi đấu (cả chính thức lẫn biểu diễn), bao gồm các môn quan trọng nhất như bóng đá nam, điền kinh, bơi, bóng chuyền,…

Thủ đô Bangkok sẽ có lần thứ 5 tổ chức SEA Games.

Đặc biệt, Lễ khai mạc và bế mạc đều diễn ra tại sân vận động Rajamangala, địa điểm đăng cai nhiều sự kiện thể thao - văn hóa quan trọng của Thái Lan từ trước tới nay.

Sân vận động 37 năm tuổi này có sức chứa gần 52.000 chỗ ngồi, sẽ tổ chức thêm cả trận chung kết bóng đá nam. Ban đầu, BTC muốn thực hiện lễ khai mạc ngoài trời ở cùng lúc nhiều địa phương khác nhau, lấy cảm hứng từ Olympic 2024. Tuy nhiên, phương án này bị điều chỉnh lại vì lý do an ninh.

Chonburi

Nằm cách Bangkok khoảng 80 km, Chonburi là tỉnh ven biển nổi tiếng với các khu du lịch Pattaya, Bang Saen và hệ thống cơ sở thể thao chất lượng quốc tế. Tại SEA Games 33, Chonburi được giao phụ trách nhiều môn ngoài trời và các môn Olympic có nhu cầu sân bãi lớn.

Cũng như kỳ Đại hội cách đây 18 năm, nhiều bãi biển tại Chonburi được chọn làm địa điểm thi đấu. Jomtien và Samae sẽ tổ chức chương trình thi đấu Jet ski, bơi biển, mười môn phối hợp hiện đại và lướt ván buồm.

Trong khi đó, Aquathlon, Duathlon và Triathlon diễn ra tại Laem Mae Phim. BTC kỳ vọng tạo nên điểm nhấn du lịch biển ở đây thông qua SEA Games.

Songkhla

Songkhla có cơ hội tổ chức sự kiện thể thao ở cấp độ cao nhất từ trước tới nay. Hai thành phố Hatyai và Mueang Songkhla của tỉnh sẽ tổ chức 10 môn thể thao, trong đó có vòng bảng bóng đá nam, cờ vua cùng nhiều môn võ như Kabaddi, Pencak Silat, Karate, Muay, vật, Judo, Wushu. Ngoài ra, Chiangmai và Ratchaburi cũng tham gia kỳ SEA Games lần này ở mức độ hạn chế, lần lượt tổ chức vòng bảng bóng đá nam và bắn đĩa bay.

Tuy nhiên, Songkhla đang trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức của chủ nhà. Các môn thi đấu quan trọng có thể sẽ được chuyển từ Songkhla về Bangkok vào giờ chót, nếu tình hình không cải thiện.