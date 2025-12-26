Truyền thông lan tỏa hình ảnh tích cực, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, các nền tảng trực tuyến đã trở thành kênh kết nối chủ đạo giữa bóng đá và công chúng. Hệ thống truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được vận hành ổn định, đồng bộ và hiệu quả, góp phần đưa hình ảnh các đội tuyển quốc gia, các giải đấu và hoạt động bóng đá đến gần người hâm mộ hơn thông qua cách tiếp cận trực quan, sinh động và kịp thời. Thông qua website chính thức cùng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, hình ảnh bóng đá Việt Nam được truyền tải liên tục, nhất quán, tạo nên dòng chảy thông tin tích cực, dễ tiếp cận và có sức lan tỏa rộng rãi.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2025 là nhiều giải bóng đá quốc gia, từ hệ thống giải chuyên nghiệp, bóng đá trẻ, bóng đá nữ, futsal đến bóng đá bãi biển, đều được triển khai phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của LĐBĐVN và các đối tác truyền thông. Việc này không chỉ giúp người hâm mộ theo dõi các trận đấu một cách thuận tiện, mà còn góp phần nâng cao giá trị hình ảnh của hệ thống giải đấu trong nước, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ, bóng đá nữ, futsal và bóng đá bãi biển được quan tâm nhiều hơn. Qua đó cho thấy xu hướng chuyên nghiệp hóa trong công tác truyền thông, phù hợp với yêu cầu của bóng đá hiện đại và nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng.

Song song với các hoạt động trong nước, hình ảnh bóng đá Việt Nam từng bước được giới thiệu ra quốc tế thông qua các giải đấu khu vực và châu lục. Việc đưa tín hiệu phát sóng một số giải đấu bóng đá nữ lên nền tảng FIFA+ dù mới ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng mang ý nghĩa mở đường quan trọng, thể hiện nỗ lực đưa bóng đá Việt Nam – đặc biệt là bóng đá nữ – tiếp cận các chuẩn mực truyền thông quốc tế. Đây được xem là tiền đề để mở rộng phạm vi tiếp cận khán giả, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á.

Từ hiệu quả của công tác truyền thông, hoạt động tiếp thị và vận động tài trợ trong năm 2025 cũng ghi nhận những kết quả tích cực, mang tính nền tảng trong bối cảnh hoạt động sản xuất – kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn còn gặp không ít khó khăn. Việc hình ảnh bóng đá Việt Nam được xây dựng nhất quán, tích cực và lan tỏa rộng rãi trên các kênh truyền thông chính thống đã góp phần củng cố niềm tin của các đối tác, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình tài trợ được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Nguồn thu từ khai thác quyền thương mại tiếp tục tập trung chủ yếu vào Đội tuyển Quốc gia, hình ảnh trung tâm có sức lan tỏa lớn và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cũng như các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, nhiều giải đấu và sự kiện bóng đá trong nước ở các cấp độ khác nhau – từ chuyên nghiệp, trẻ, bóng đá nữ, futsal đến bóng đá bãi biển – vẫn duy trì được sự đồng hành của các nhà tài trợ, qua đó góp phần bảo đảm nguồn lực cho công tác tổ chức giải đấu, hoạt động của các đội tuyển quốc gia và các nhiệm vụ chung của LĐBĐVN.

Thực tiễn cho thấy, truyền thông và tiếp thị đã hình thành mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau ngày càng rõ nét: truyền thông hiệu quả giúp nâng cao giá trị hình ảnh và sức hấp dẫn của các đội tuyển, giải đấu; trong khi nguồn lực tài trợ ổn định lại tạo điều kiện để nâng cao chất lượng tổ chức, sản xuất nội dung và phát sóng, từ đó tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận với người hâm mộ. Sự gắn kết này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng tài chính và hình ảnh cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông còn góp phần làm nổi bật vai trò trách nhiệm xã hội của LĐBĐVN thông qua việc đồng hành, tổ chức và hỗ trợ các giải bóng đá phong trào mang ý nghĩa cộng đồng như giải bóng đá công nhân, giải bóng đá sinh viên, cùng nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Thông qua các sân chơi này, bóng đá không chỉ dừng lại ở thành tích đỉnh cao mà còn lan tỏa những giá trị tích cực về lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết và sự gắn kết xã hội, góp phần đưa bóng đá trở thành một phần gần gũi của đời sống cộng đồng.

Có thể khẳng định, trong năm 2025, vai trò của công tác truyền thông bóng đá Việt Nam đã được thể hiện ngày càng rõ nét và toàn diện. Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, truyền thông đã trở thành cầu nối quan trọng giữa bóng đá và xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực, củng cố niềm tin của người hâm mộ, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho công tác tiếp thị, tài trợ và sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.