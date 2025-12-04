U22 Thái Lan thắng mở màn SEA Games 33, Madam Pang thưởng nóng cầu thủ

U22 Thái Lan đã có màn ra quân trong mơ tại SEA Games 33 khi đánh bại U-22 Đông Timor với tỉ số 6-1, qua đó khẳng định sức mạnh và tham vọng nghiêm túc trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. Chiến thắng ấn tượng ngay tại SVĐ Quốc gia Rajamangala không chỉ tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, mà còn khiến người hâm mộ nước chủ nhà tràn đầy kỳ vọng vào một kỳ SEA Games bùng nổ.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam – hay còn được biết đến với tên gọi Madam Pang – đã quyết định thưởng nóng 500.000 baht (hơn 400 triệu đồng) để ghi nhận nỗ lực của toàn đội. Theo bà, chiến thắng này không chỉ là kết quả đáng tự hào mà còn là tín hiệu cho thấy đội tuyển trẻ Thái Lan đang đi đúng hướng. Khoản thưởng nhằm tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ trước trận gặp U22 Singapore, một thử thách quan trọng trong khuôn khổ bảng A sắp tới.

Dù tỉ số chung cuộc cho thấy sự vượt trội rõ rệt, nhưng hành trình dẫn đến chiến thắng lại không hoàn toàn dễ dàng. HLV Thawatchai chia sẻ rằng U22 Đông Timor nhập cuộc đầy tự tin, thi đấu chặt chẽ và khiến Thái Lan gặp khá nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian hiệp một. Mãi đến gần cuối hiệp, đội chủ nhà mới có bàn thắng mở tỉ số, giúp toàn đội giải tỏa áp lực và tự tin bước vào hiệp đấu tiếp theo.

Sang hiệp hai, U22 Thái Lan thể hiện rõ đẳng cấp nhờ những điều chỉnh chiến thuật hợp lý. Họ nhanh chóng làm chủ trận đấu, áp đặt thế trận tấn công toàn diện và liên tiếp ghi thêm năm bàn thắng. Tốc độ, sự ăn ý trong phối hợp cùng khả năng dứt điểm chính xác giúp đội bóng trẻ tạo nên “cơn mưa bàn thắng”, mang đến cảm xúc vỡ òa cho hàng vạn khán giả có mặt trên sân.

Thành tích này càng trở nên ý nghĩa hơn khi Madam Pang trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ. Bà cho biết Thái Lan đã trải qua tám năm không thể chạm tay vào tấm huy chương vàng SEA Games, và giải đấu lần thứ 33 – nơi họ sắm vai chủ nhà – là cơ hội vàng để thay đổi lịch sử. Madam Pang kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển, bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài Rajamangala là nguồn động lực to lớn giúp các cầu thủ thêm mạnh mẽ và tự tin.

HLV Thawatchai cũng bày tỏ hy vọng sân Rajamangala sẽ luôn chật kín khán giả trong những trận đấu còn lại. Ông khẳng định toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, không chỉ vì mục tiêu thành tích mà còn để đáp lại tình yêu và sự kỳ vọng của người dân Thái Lan. Theo ông, sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu, sự ủng hộ từ người hâm mộ và lợi thế sân nhà chính là chìa khóa giúp Thái Lan tiến xa ở giải năm nay.

Theo lịch thi đấu, U22 Thái Lan sẽ đối đầu Singapore vào ngày 11/12. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, bởi đội chủ nhà cần duy trì phong độ ấn tượng để giữ vững ngôi đầu bảng A và tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ củng cố niềm tin, tạo đà tâm lý mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu cuối cùng: trở lại ngôi vương SEA Games sau nhiều năm chờ đợi.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phong độ thăng hoa cùng sự đồng hành hết mình từ người hâm mộ, U22 Thái Lan đang tràn đầy cơ sở để mơ về một giải đấu thành công. SEA Games 33 không chỉ là nơi thể hiện tài năng của thế hệ mới mà còn là cơ hội để bóng đá Thái Lan khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.