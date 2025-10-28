Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xuân Ca hóa thiên thần bóng đêm khiến fan “thở không nổi”

Số hóa

Xuân Ca hóa thiên thần bóng đêm khiến fan “thở không nổi”

Hot TikToker Xuân Ca khiến mạng xã hội dậy sóng với màn hóa thân thành “thiên thần bóng đêm” đầy quyến rũ, thần thái sắc lạnh và sức hút ma mị dịp Halloween.

Thiên Trang (TH)
Halloween năm nay, Xuân Ca chọn hướng đi táo bạo khi hóa thân thành “thiên thần bóng đêm” thay vì các nhân vật kinh dị thường thấy.
Halloween năm nay, Xuân Ca chọn hướng đi táo bạo khi hóa thân thành “thiên thần bóng đêm” thay vì các nhân vật kinh dị thường thấy.
Cô khoác lên mình đôi cánh đen huyền bí, tượng trưng cho quyền lực và sự mê hoặc giữa bầu không khí ma mị của lễ hội.
Cô khoác lên mình đôi cánh đen huyền bí, tượng trưng cho quyền lực và sự mê hoặc giữa bầu không khí ma mị của lễ hội.
Trang phục nội y được thiết kế tinh xảo, kết hợp lông vũ và phụ kiện kim loại tối màu giúp tôn lên đường cong quyến rũ.
Trang phục nội y được thiết kế tinh xảo, kết hợp lông vũ và phụ kiện kim loại tối màu giúp tôn lên đường cong quyến rũ.
Những hình ảnh “nhá hàng” đầu tiên nhanh chóng khiến fan “đứng ngồi không yên” và liên tục chia sẻ trên mạng xã hội.
Những hình ảnh “nhá hàng” đầu tiên nhanh chóng khiến fan “đứng ngồi không yên” và liên tục chia sẻ trên mạng xã hội.
Nhiều bình luận hài hước như “Không thở nổi với cô ấy” hay “Cháy nhất Halloween năm nay” tràn ngập khắp các diễn đàn.
Nhiều bình luận hài hước như “Không thở nổi với cô ấy” hay “Cháy nhất Halloween năm nay” tràn ngập khắp các diễn đàn.
Không ít người ví Xuân Ca như “thiên thần Victoria’s Secret phiên bản Halloween” nhờ thần thái lạnh lùng, gợi cảm.
Không ít người ví Xuân Ca như “thiên thần Victoria’s Secret phiên bản Halloween” nhờ thần thái lạnh lùng, gợi cảm.
Bộ ảnh chỉ mới được hé lộ một phần nhưng đã giúp Xuân Ca dẫn đầu xu hướng hóa trang năm nay.
Bộ ảnh chỉ mới được hé lộ một phần nhưng đã giúp Xuân Ca dẫn đầu xu hướng hóa trang năm nay.
Với màn xuất hiện đầy ấn tượng này, Xuân Ca chứng minh sức hút không chỉ đến từ nhan sắc mà còn ở sự sáng tạo và phong cách riêng.
Với màn xuất hiện đầy ấn tượng này, Xuân Ca chứng minh sức hút không chỉ đến từ nhan sắc mà còn ở sự sáng tạo và phong cách riêng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Xuân Ca #thiên thần bóng đêm #Halloween #hóa trang quyến rũ #trang phục nội y #phụ kiện kim loại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT