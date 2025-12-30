Hà Nội

Du lịch

Ngắm hoa anh đào khoe sắc trên rẻo cao Nghệ An

Giữa tiết trời lạnh giá vùng biên Kỳ Sơn, hoa anh đào Mường Típ đồng loạt nở rộ, phủ sắc hồng lên mái nhà pơ mu, gọi mùa Xuân về với bản làng xứ Nghệ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi sương mù còn quấn quýt trên những dãy núi phía Tây Nghệ An, xã Mường Típ bất ngờ bừng sáng bởi sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào. Giữa tiết trời lạnh sâu cuối năm, những tán hoa bung nở đồng loạt, báo hiệu mùa Xuân đến sớm trên bản làng người Mông nơi rẻo cao. Ảnh haflee412
Từ khoảng cuối tháng 12, anh đào bắt đầu khoe sắc khắp các triền đồi, ven đường và quanh khu dân cư. Ban đầu chỉ là những chùm nụ phớt hồng e ấp, nhưng chỉ sau vài ngày nắng nhẹ, cả không gian bản làng đã ngập tràn sắc hoa. Ảnh haflee412
Mùa anh đào ở Mường Típ kéo dài chừng hai tháng; càng gặp những đợt rét đậm, hoa càng bền màu, giữ được vẻ tươi mới suốt những ngày đầu Xuân. Ảnh haflee412
Hoa anh đào ở Mường Típ có nguồn gốc tự nhiên từ khu vực rừng giáp biên giới Việt – Lào. Nhờ khí hậu lạnh đặc trưng cùng thổ nhưỡng núi cao, loài hoa này mang vẻ đẹp rất riêng: cánh dày, nhụy hồng đậm, sắc hoa chuyển dần từ hồng phấn ở gốc cánh sang màu nhạt hơn ở đầu cánh. Khi nở rộ, từng chùm hoa xếp lớp, mềm mại nhưng không mong manh, nổi bật giữa nền núi rừng xám xanh mùa đông. Ảnh haflee412
Trong nắng sớm, sắc hoa ánh lên vẻ trong trẻo; đến chiều, ánh hoàng hôn khiến cả không gian như phủ một lớp hồng ấm áp, tạo nên khung cảnh yên bình, lãng đãng hiếm thấy ở vùng biên viễn. Ảnh haflee412
Một trong những hình ảnh đặc trưng làm nên dấu ấn Mường Típ chính là những ngôi nhà gỗ pơ mu của đồng bào Mông nép mình dưới tán anh đào nở rộ. Màu nâu trầm của gỗ, sắc hồng của hoa và làn sương bảng lảng tạo nên bức tranh hài hòa, mộc mạc mà cuốn hút. Ảnh haflee412
Những con đường nhỏ xuyên bản cũng được nhuộm hồng bởi cánh hoa rơi, dẫn lối du khách len giữa không gian thanh tĩnh của núi rừng. So với nhiều bản vùng cao khác ở Nghệ An, Mường Típ mang vẻ đẹp riêng nhờ sự kết hợp hiếm gặp giữa kiến trúc truyền thống và sắc hoa anh đào bung nở mỗi độ Xuân về. Ảnh haflee412
Không chỉ là mùa hoa, anh đào nở còn mang theo không khí Tết sớm đến với đồng bào nơi đây. Trong tiết Xuân se lạnh, bên chum rượu cần ấm nồng, người dân quây quần thưởng thức các món ăn truyền thống, tiếng khèn Mông vang lên réo rắt giữa núi rừng, hòa cùng hương hoa phảng phất trong gió. Ảnh haflee412
Với du khách, những ngày anh đào nở là thời điểm lý tưởng để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống chậm rãi của vùng cao xứ Nghệ. Không ồn ào, không đông đúc, Mường Típ chinh phục người đến bằng vẻ đẹp nguyên sơ, sự hiếu khách và sắc hồng dịu dàng của loài hoa gọi Xuân nơi biên viễn. Ảnh haflee412
Giữa những ngày cuối năm, khi nhiều nơi còn chìm trong sắc xám mùa đông, Mường Típ đã rực rỡ hoa anh đào – như một lời mời gọi nhẹ nhàng dành cho những ai muốn tìm về một mùa Xuân khác, bình yên và rất đỗi nên thơ. Ảnh haflee412
Ngắm mùa anh đào rực sắc nơi rẻo cao Nghệ An. Nguồn tiktok npthao9x
#Hoa anh đào Mường Típ #Mùa xuân vùng cao Nghệ An #Hoa anh đào tự nhiên #Vẻ đẹp núi rừng biên giới #Nét đẹp truyền thống người Mông #Khung cảnh bình yên vùng cao

