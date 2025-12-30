Ngắm hoa anh đào khoe sắc trên rẻo cao Nghệ An

Giữa tiết trời lạnh giá vùng biên Kỳ Sơn, hoa anh đào Mường Típ đồng loạt nở rộ, phủ sắc hồng lên mái nhà pơ mu, gọi mùa Xuân về với bản làng xứ Nghệ.
Mẫu xe sedan Volkswagen Passat ePro 2026 vừa ra mắt tại Trung Quốc sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc, có thể chạy hơn 150km không tốn 1 giọt xăng.
Mẫu xe sedan Volkswagen Passat ePro 2026 vừa ra mắt tại Trung Quốc sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc, có thể chạy hơn 150km không tốn 1 giọt xăng.
Nữ chính Jeong Soyeon của game hẹn hò Heroines through my lens bất ngờ tung loạt ảnh Giáng Sinh, nhanh chóng khiến cộng đồng game thủ “dậy sóng”.
Ngay giờ phút chuyển giao năm mới, 3 con giáp nhận tín hiệu tích cực từ vũ trụ, mở ra tháng 1 đầy hứa hẹn về tiền bạc, cơ hội và thăng tiến trong công việc.
Ẩn sâu dưới lòng đất Iran khô hạn, Noushabad (Iran) là minh chứng độc đáo cho trí tuệ và khả năng sinh tồn của con người cổ đại.
Năm 2025, nhiều loại trái cây ở Việt Nam bất ngờ rớt giá mạnh, chỉ rẻ ngang… rau củ.
Căn hộ của nữ CEO độc thân rộng 90m2, sử dụng nội thất dễ di chuyển, chọn sách là "linh hồn", ban công 3m2 xanh mướt...
Trong cuộc khai quật ở tỉnh Cherkasy, miền Trung Ukraine, các chuyên gia đã tìm thấy 4 "tòa nhà xương" hình tròn được xây cách đây khoảng 18.000 năm.
Một hộ dân ở Thanh giao nộp 2 cá thể động vật quý hiếm gồm 1 khỉ mốc và 1 khỉ đuôi dài. Đây đều là các loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.
Siêu mẫu Minh Tú không giấu được niềm hạnh phúc khi bố mẹ chồng từ Đức sang Việt Nam thăm các con.
Trước tin đồn được Đức Phạm cầu hôn, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh có động thái khiến cộng đồng mạng chú ý.
Chevrolet Bel Air 1957 cho thấy những thao tác nhẹ nhàng, tiếng click dễ chịu và các chi tiết mạ crôm gợi cảm xúc sâu sắc hơn bất kỳ công nghệ ôtô hiện đại nào.
Trên trang cá nhân, nàng 'IT girl' đình đám Wyn Anh đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ với bộ ảnh áo dài khoe nhan sắc ngọt ngào và thanh tú giữa lòng Hà Nội.
Đây là bằng chứng lâu đời nhất cho thấy, con người cổ xưa từng sử dụng xương cá voi để chế tạo công cụ cách đây từ 14.000 đến 20.000 năm trước.
Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Hồ Ngọc Hà hội ngộ Hà Anh Tuấn tại một sự kiện âm nhạc.
Vẫn giữ vững phong cách trong trẻo, nhẹ nhàng đã làm nên thương hiệu, Trịnh Hà Vi vừa tung bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 25 khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/12, Bạch Dương tài lộc lý tưởng, sự nghiệp ổn định. Thiên Bình chú ý chi tiêu, đừng sĩ diện hão kẻo thiệt thân.
Hyundai đang rục rịch chuẩn bị cho sự xuất hiện của mẫu Tucson 2027, một bản phác họa kỹ thuật số đến từ nhóm Digimods Design đã mang đến cái nhìn thú vị hơn.
Biệt thự của Ngọc Loan The Face khiến nhiều người xuýt xoa bởi sự bề thế với cầu thang rộng, nội thất đều lung linh và đắt tiền.
Xuân Lan khiến netizen chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái Thiên Ân tuổi 12. Cô bé gây ấn tượng bởi phong thái tự tin cùng chiều cao nổi bật.
Không rực rỡ, không ồn ào, mùa hoa ban trắng về khiến Đà Lạt chậm lại, khoác lên phố núi nét đẹp trong veo giữa tiết trời đông.