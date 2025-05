Xử phạt người đàn ông đăng bình luận xúc phạm bác sĩ

Ngày 23/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết vừa xác minh, lập biên bản xử phạt hành chính đối với trường hợp bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí.

Phòng An ninh chính trị nội bộ lập biên bản xử lý trường hợp bình luận sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 18/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện trong bài viết trên trang Facebook “Tôi s2 Uông Bí” với nội dung: “Phòng tự chọn của Bệnh viện Thụy Điển giờ sạch sẽ xin sò quá” kèm hình ảnh phòng bệnh Bệnh viện, N.V.S (sinh năm 1991, trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận “Bệnh viện làm tiền thì thế. Chứ tay nghề bắt bệnh chữa bệnh có méo đâu”. Nội dung này là sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của bệnh viện và các bác sỹ đang làm việc tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí.

Hành vi của S vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tại cơ quan Công an, S đã thừa nhận hành vi đăng tải bình luận nội dung không đúng sự thật do thiếu hiểu biết trước khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính S về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, phạt tiền 5.000.000 đồng. Đồng thời yêu cầu S xóa bỏ nội dung đã bình luận trên trang mạng xã hội.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia, đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Mọi hành vi cung cấp, lan truyền thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, gây hoang mang dư luận đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

