Kinh doanh

Xử phạt Công ty Đông Quân LAND hơn 500 triệu đồng

Do vi phạm trong lĩnh vực bất động sản, Công ty Đông Quân LAND (Nghệ An) bị cơ quan chức năng của Hà Tĩnh xử phạt số tiền 505 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 3/10, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND (địa chỉ trụ sở tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), do ông Bùi Tôn Quân làm Giám đốc.

Theo quyết định của Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND đã thực hiện hành vi vi phạm: Không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định; theo báo cáo của công ty, có 2 người có chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên chưa phải là người của công ty mà chỉ là cộng tác viên.

image.jpg
Quyết định xử phạt Công ty Đông Quân LAND hơn 500 triệu đồng.

Ngoài ra, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản, chỉ là thỏa thuận miệng; cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới, vẽ sơ đồ, phát hành thư mời, đặt tên thông tin dự án “Dự án đất nền ven sông”, có địa chỉ tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh là không đúng thực tế.

Với các vi phạm nêu trên, Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND bị xử phạt hành chính số tiền 505 triệu đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

