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Xã hội

Xót xa hai cậu cháu tử vong khi đi tắm hồ thuỷ lợi ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu mất tích tại hồ thủy lợi Sông Thai, xã Phú Trạch.

Hạo Nhiên

Ngày 23/7, thông tin từ UBND xã Phú Trạch (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là anh L.N.D. (35 tuổi) và cháu T.L.B.K. (8 tuổi, cùng trú tại địa phương) bị mất tích tại hồ thủy lợi Sông Thai.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/7, người thân không thấy anh L.N.D. và cháu T.L.B.K. trở về nên tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, gia đình phát hiện xe máy, ba lô, quần áo và giày dép của hai cậu cháu tại khu vực bờ hồ Sông Thai, nên đã trình báo chính quyền địa phương.

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Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Lê Huy Hoàng

Nhận được thông tin, UBND xã Phú Trạch huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời đề nghị Đồn Biên phòng Roòn, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân tại khu vực cách nơi để xe máy và đồ dùng cá nhân khoảng 10m.

Hiện, thi thể 2 nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

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