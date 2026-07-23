Bắc Bộ mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Hôm nay (23-7), Hà Nội có mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Áp thấp có thể mạnh lên thành bão, khả năng vào Biển Đông cuối tuần này
Một vùng áp thấp được dự báo có khả năng phát triển thành bão với xác suất khoảng 70% và di chuyển vào khu vực Đông Bắc Biển Đông khoảng ngày 25-26/7.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 21/7, một vùng áp thấp đang tồn tại trên khu vực phía Đông Philippines, tại vị trí khoảng 13 độ Vĩ Bắc - 135 độ Kinh Đông, cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông.
Dự báo, khoảng ngày 23/7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến khoảng ngày 24-25/7, hệ thống tiếp tục có điều kiện phát triển thành bão với xác suất khoảng 70%. Sau khi mạnh lên, bão được nhận định có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc và đi vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 25-26/7, với xác suất khoảng 60-70%.
Ngày 21/7, Quảng Ninh, Hải Phòng đề phòng mưa to trên 100mm
Theo dự báo, sáng 21/7, khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
Sáng sớm nay, khu vực vùng núi, trung du Đông Bắc Bộ, tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh đã xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực vượt 60mm.
Trong sáng cùng ngày, khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
Thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao?
Hôm nay (20/7), miền Bắc tiếp tục có mưa dông, vùng núi mưa to đến rất to. Miền Trung nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.
Hôm nay (20/7), miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác, vùng núi mưa to đến rất to. Từ ngày 21-24/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng, ít mưa.
Đêm qua và sáng sớm nay (20/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.
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