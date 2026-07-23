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Xã hội

Bắc Bộ mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Hôm nay (23/7), Hà Nội có mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông.

Hôm nay (23-7), Hà Nội có mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

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#mưa rào #Môi trường Bắc Bộ #gió giật mạnh

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