Bắc Bộ mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Một vùng áp thấp được dự báo có khả năng phát triển thành bão với xác suất khoảng 70% và di chuyển vào khu vực Đông Bắc Biển Đông khoảng ngày 25-26/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 21/7, một vùng áp thấp đang tồn tại trên khu vực phía Đông Philippines, tại vị trí khoảng 13 độ Vĩ Bắc - 135 độ Kinh Đông, cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông.

Dự báo, khoảng ngày 23/7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến khoảng ngày 24-25/7, hệ thống tiếp tục có điều kiện phát triển thành bão với xác suất khoảng 70%. Sau khi mạnh lên, bão được nhận định có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc và đi vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 25-26/7, với xác suất khoảng 60-70%.