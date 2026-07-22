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Xã hội

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ dự án Trường Phổ thông nội trú Quảng Trực

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành bảo đảm điều kiện ăn ở, phương tiện và an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia thi công dự án.

Sỹ Hùng

Giải bài toán thiếu hụt nhân lực trên công trường 240 tỷ đồng

Để bảo đảm tiến độ đưa công trình vào vận hành trước khai giảng năm học mới, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Quân khu 7 lên phương án huy động thêm lực lượng hỗ trợ thi công Dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực. Thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc diễn ra sáng 21/7 giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và Đoàn công tác Quân khu 7 do Đại tá Nguyễn Hải Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm Trưởng đoàn.

Báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 chỉ ra rằng, dù các nhà thầu đã chủ động bổ sung thiết bị, tổ chức thi công tăng ca và tiếp nhận 138 lực lượng dân quân phối hợp từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiện trường vẫn ghi nhận khoản thiếu hụt hơn 200 công nhân so với kế hoạch đã cam kết. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai một số hạng mục then chốt. Trước tình hình trên, tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị Quân khu 7 quan tâm, hỗ trợ thêm quân số nhằm đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc còn lại.

Khảo sát thực tế tại dự án, Đại tá Nguyễn Hải Nam nhận định khối lượng thi công còn lại vẫn rất lớn trong khi thời gian đếm ngược không còn nhiều. Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân khu 7 nhấn mạnh các đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ cần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương triển khai công việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Hải Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất về nơi ăn ở, phương tiện, vật tư và bảo đảm hậu cần cho lực lượng quân khu làm nhiệm vụ.

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Nhằm bù đắp khoảng thiếu hụt hơn 200 nhân công, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Quân khu 7 tăng cường lực lượng hỗ trợ thi công dự án trường nội trú Quảng Trực.

Bức tranh tiến độ và các mốc thời gian nước rút

Dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực được UBND tỉnh phê duyệt ngày 29/10/2025 với tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, bao gồm 25 hạng mục (trong đó có 9 hạng mục chính). Công trình chính thức khởi công xây dựng vào ngày 9/11/2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng khối lượng thi công của toàn dự án đã tích lũy đạt khoảng 64%. Trong đó, công tác san nền và làm móng đã hoàn tất 100%; phần thân công trình đạt khoảng 80%; phần hoàn thiện đạt khoảng 62%. Theo mốc kế hoạch phê duyệt, toàn bộ dự án phải hoàn thành xây lắp, hoàn thiện lắp đặt thiết bị và tổ chức nghiệm thu trước ngày 30/8/2026.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ mốc thời gian này, chủ đầu tư đã liên tục cập nhật tiến độ tổng thể lẫn chi tiết từng hạng mục, tăng cường kiểm tra hiện trường và duy trì chế độ giao ban định kỳ, đột xuất để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Siết chặt kỷ luật thi công, bảo đảm an toàn tuyệt đối

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời từ Quân khu 7 đối với tỉnh Lâm Đồng trong việc triển khai các trường phổ thông nội trú vùng biên giới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh thời gian còn lại rất ngắn, đòi hỏi sự tập trung cao độ của tất cả các lực lượng tham gia.

Lãnh đạo UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Quân khu 7 tiếp tục huy động, tăng cường nhân lực để cùng địa phương hoàn tất toàn bộ khối công trình xây dựng trước ngày 15/8/2026. Mốc thời gian này sẽ tạo khoảng đệm cần thiết cho công tác lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện các điều kiện vận hành trước khai giảng.

Để triển khai hiệu quả phương án hỗ trợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan với tinh thần trách nhiệm cao nhất phải bảo đảm đầy đủ hạ tầng sinh hoạt, nơi ăn ở, vật tư và phương tiện phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ. Đối với đơn vị thi công, Lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý phải xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia hỗ trợ trong suốt quá trình triển khai tại công trường.

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