Tự điều trị tại nhà, khối u gan phát triển gấp 10 lần

Bệnh nhân H.T. (67 tuổi, Hà Nội), có tiền sử viêm gan B nhiều năm nhưng không được quản lý và điều trị chuyên khoa thường xuyên.

Cách đây một thời gian, bà T. đi khám và được phát hiện khối u gan kích thước khoảng 2cm. Tuy nhiên, cho rằng khối u còn nhỏ, chưa nguy hiểm nên bà không tái khám định kỳ mà lựa chọn tự điều trị tại nhà bằng các bài thuốc Nam được truyền miệng.

Sau một thời gian sử dụng thuốc, người bệnh bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, kèm các cơn đau tức vùng hạ sườn phải ngày càng tăng. Khi quay lại bệnh viện kiểm tra, kết quả khiến cả gia đình bất ngờ: khối u gan trái đã phát triển lên tới 20cm, gấp 10 lần kích thước ban đầu, đồng thời xuất hiện tình trạng hoại tử nghiêm trọng ở trung tâm khối u.

Khối u gan khổng lồ trên phim và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đây là trường hợp u gan tiến triển rất lớn do người bệnh bỏ hoàn toàn việc theo dõi và điều trị từ giai đoạn sớm.

Với các khối u có kích thước lớn như thế này, việc can thiệp điều trị trở nên vô cùng phức tạp, thách thức cả về mặt kỹ thuật phẫu thuật lẫn tiên lượng lâu dài của người bệnh.

Trước diễn biến nặng của bệnh, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ gan trái. Ca mổ diễn ra thành công, người bệnh hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, BS Nguyễn Trường Giang cảnh báo, phần lớn các ca u gan kích thước lớn đều phải thực hiện phẫu thuật cắt gan lớn, kéo theo nhiều nguy cơ như thời gian mổ kéo dài, mất máu nhiều, tăng nguy cơ suy gan sau phẫu thuật và thời gian phục hồi lâu hơn đáng kể.

Trong khi đó, nếu khối u được phát hiện và điều trị ngay từ giai đoạn sớm, khi kích thước còn nhỏ, việc can thiệp thường thuận lợi hơn, ít xâm lấn hơn và mang lại tiên lượng sống tốt hơn cho người bệnh.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, viêm gan B là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Vì vậy, người mắc viêm gan B cần được theo dõi định kỳ, tuân thủ điều trị và thực hiện tầm soát ung thư gan theo đúng hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

BS Giang khuyến cáo, khi đã phát hiện khối u gan, dù kích thước nhỏ đến đâu, người bệnh vẫn cần được theo dõi và điều trị bài bản tại cơ sở y tế chuyên khoa. Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc Nam, thuốc truyền miệng hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có bằng chứng khoa học chứng minh. Đôi khi, chỉ từ một khối u nhỏ vài centimet, sự chần chừ điều trị có thể khiến bệnh tiến triển thành một khối u khổng lồ trong gan”.

