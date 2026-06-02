Tự điều trị tại nhà, khối u gan phát triển gấp 10 lần

Các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân mang khối u gan lên tới 20cm.

Thúy Nga

Bệnh nhân H.T. (67 tuổi, Hà Nội), có tiền sử viêm gan B nhiều năm nhưng không được quản lý và điều trị chuyên khoa thường xuyên.

Cách đây một thời gian, bà T. đi khám và được phát hiện khối u gan kích thước khoảng 2cm. Tuy nhiên, cho rằng khối u còn nhỏ, chưa nguy hiểm nên bà không tái khám định kỳ mà lựa chọn tự điều trị tại nhà bằng các bài thuốc Nam được truyền miệng.

Sau một thời gian sử dụng thuốc, người bệnh bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, kèm các cơn đau tức vùng hạ sườn phải ngày càng tăng. Khi quay lại bệnh viện kiểm tra, kết quả khiến cả gia đình bất ngờ: khối u gan trái đã phát triển lên tới 20cm, gấp 10 lần kích thước ban đầu, đồng thời xuất hiện tình trạng hoại tử nghiêm trọng ở trung tâm khối u.

Khối u gan khổng lồ trên phim và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đây là trường hợp u gan tiến triển rất lớn do người bệnh bỏ hoàn toàn việc theo dõi và điều trị từ giai đoạn sớm.

Với các khối u có kích thước lớn như thế này, việc can thiệp điều trị trở nên vô cùng phức tạp, thách thức cả về mặt kỹ thuật phẫu thuật lẫn tiên lượng lâu dài của người bệnh.

Trước diễn biến nặng của bệnh, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ gan trái. Ca mổ diễn ra thành công, người bệnh hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, BS Nguyễn Trường Giang cảnh báo, phần lớn các ca u gan kích thước lớn đều phải thực hiện phẫu thuật cắt gan lớn, kéo theo nhiều nguy cơ như thời gian mổ kéo dài, mất máu nhiều, tăng nguy cơ suy gan sau phẫu thuật và thời gian phục hồi lâu hơn đáng kể.

Trong khi đó, nếu khối u được phát hiện và điều trị ngay từ giai đoạn sớm, khi kích thước còn nhỏ, việc can thiệp thường thuận lợi hơn, ít xâm lấn hơn và mang lại tiên lượng sống tốt hơn cho người bệnh.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, viêm gan B là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Vì vậy, người mắc viêm gan B cần được theo dõi định kỳ, tuân thủ điều trị và thực hiện tầm soát ung thư gan theo đúng hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

BS Giang khuyến cáo, khi đã phát hiện khối u gan, dù kích thước nhỏ đến đâu, người bệnh vẫn cần được theo dõi và điều trị bài bản tại cơ sở y tế chuyên khoa. Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc Nam, thuốc truyền miệng hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có bằng chứng khoa học chứng minh. Đôi khi, chỉ từ một khối u nhỏ vài centimet, sự chần chừ điều trị có thể khiến bệnh tiến triển thành một khối u khổng lồ trong gan”.

Sống Khỏe

Bác sĩ cảnh báo sai lầm uống nước giải nhiệt mùa nắng nóng

Giữa thời tiết oi bức, nhiều người lạm dụng nước “mát gan”, nước thảo mộc thay nước lọc. Bác sĩ cho rằng đây là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Mỗi khi bước vào cao điểm nắng nóng, thị trường “giải nhiệt”, “mát gan”, “thanh lọc cơ thể” lại trở nên sôi động. Từ nước rau má, đậu đen rang, nhân trần, râu ngô đến các loại trà thảo mộc đóng chai, nhiều sản phẩm được truyền tai như “bí quyết chống nóng” không thể thiếu.

Thảo mộc tốt, nhưng cũng cần điều độ

Sống Khỏe

Lạm dụng rượu nhiều năm, người đàn ông nhập viện vì u gan vỡ

Đau bụng kéo dài kèm run tay chân, người đàn ông 58 tuổi được phát hiện u gan vỡ chảy máu hoạt động trên nền suy gan do rượu.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa tiếp nhận bệnh nhân T.V.Th. (58 tuổi, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng mạn sườn trái kéo dài, mệt mỏi, run tay chân và đau nhiều vùng tay – chân trái.

Bệnh nhân có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài, nhưng không thăm khám sức khỏe định kỳ. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán u gan vỡ, chảy máu hoạt động trên nền suy gan do rượu.

Sống Khỏe

Báo động tình trạng người xơ gan nguy kịch vì tiếp tục sử dụng rượu bia

Nhiều bệnh nhân xơ gan nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì chủ quan với bệnh, lạm dụng rượu bia và tin dùng thuốc Nam, thuốc gia truyền trôi nổi.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp xơ gan nhập viện trong tình trạng suy kiệt, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt và suy gan nặng.

Liên tiếp ca xơ gan nguy kịch vì tự dùng thuốc

