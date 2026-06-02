Tăng huyết áp 30 năm, người đàn ông phát hiện bệnh nội tiết nguy hiểm

Ông L.C. (61 tuổi, quốc tịch Philippines) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng huyết áp tăng cao tới 160/100 mmHg. Theo chia sẻ, ông đã điều trị tăng huyết áp hơn 30 năm và có tình trạng hạ kali máu kéo dài trên 20 năm nhưng chưa từng được xác định căn nguyên.

Mặc dù sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc hạ áp, huyết áp của bệnh nhân vẫn thường xuyên dao động và khó kiểm soát. Đáng chú ý, người bệnh còn có tiền sử nhồi máu não, làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.

Các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy nồng độ Aldosterone – hormone có vai trò điều hòa cân bằng muối nước trong cơ thể – tăng gần gấp 3 lần mức bình thường. Trong khi đó, hormone Renin, chất tham gia điều hòa huyết áp, lại giảm rất thấp, chỉ còn khoảng 1/3 mức tối thiểu. Đồng thời, nồng độ kali máu của bệnh nhân chỉ còn 2,92 mmol/L, thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn.

Các chỉ số này cho thấy tỷ lệ Aldosterone/Renin tăng cao kèm hạ kali máu kéo dài, đủ tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng cường Aldosteron nguyên phát – một bệnh lý nội tiết có thể gây tăng huyết áp kháng trị và làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

ThS.BSNT Kiều Hồng Nhung, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, cường Aldosteron nguyên phát là tình trạng một hoặc cả hai tuyến thượng thận sản xuất quá mức hormone Aldosterone. Khi hormone này tăng cao bất thường, cơ thể sẽ giữ lại nhiều muối và nước hơn bình thường, dẫn đến tăng huyết áp kéo dài, đồng thời làm tăng thải kali qua thận gây hạ kali máu.

Đây được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của tăng huyết áp thứ phát, tuy nhiên lại thường bị bỏ sót nếu người bệnh không được tầm soát chuyên sâu.

Để xác định chính xác nguyên nhân gây tăng tiết hormone, bệnh nhân tiếp tục được chụp CT 2560 lát cắt. Kết quả ghi nhận cả hai tuyến thượng thận đều xuất hiện khối u, trong đó tuyến thượng thận trái có kích thước 8 x 11 mm và tuyến bên phải khoảng 14 mm.

Lấy máu tĩnh mạch tuyến thượng thận - Ảnh BVCC

Để làm rõ nguồn gốc tăng tiết Aldosterone, ê-kíp Nội tiết đã phối hợp với bác sĩ can thiệp điện quang thực hiện kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch tuyến thượng thận (AVS).

Đây được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán hội chứng cường Aldosteron nguyên phát, giúp xác định chính xác vị trí tuyến thượng thận tăng tiết hormone.

Kết quả AVS cho thấy cả hai tuyến thượng thận đều tăng tiết Aldosterone quá mức. Từ đó, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc hội chứng cường Aldosteron nguyên phát do tăng sản tuyến thượng thận hai bên – nguyên nhân thực sự gây tăng huyết áp và hạ kali máu kéo dài suốt nhiều năm.

Ngay sau khi xác định đúng căn nguyên, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng Aldosterone theo phác đồ nội khoa chuyên biệt.

Sau điều trị, huyết áp cải thiện rõ rệt dù giảm đáng kể số lượng thuốc hạ áp phải sử dụng. Nồng độ kali máu cũng trở về ngưỡng an toàn, tình trạng sức khỏe ổn định nhanh chóng.

Các chuyên gia khuyến cáo, những người bị tăng huyết áp kéo dài, đặc biệt là trường hợp huyết áp khó kiểm soát dù dùng nhiều thuốc hoặc kèm hạ kali máu không rõ nguyên nhân, cần được tầm soát các nguyên nhân nội tiết. Việc phát hiện sớm cường Aldosteron nguyên phát không chỉ giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn mà còn giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tổn thương thận về lâu dài.

