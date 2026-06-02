Tăng huyết áp 30 năm, người đàn ông phát hiện bệnh nội tiết nguy hiểm

Tăng huyết áp suốt 30 năm, kèm hạ kali máu nhiều năm không rõ nguyên nhân, người đàn ông Philippines được phát hiện mắc hội chứng cường Aldosteron nguyên phát.

Thúy Nga

Ông L.C. (61 tuổi, quốc tịch Philippines) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng huyết áp tăng cao tới 160/100 mmHg. Theo chia sẻ, ông đã điều trị tăng huyết áp hơn 30 năm và có tình trạng hạ kali máu kéo dài trên 20 năm nhưng chưa từng được xác định căn nguyên.

Mặc dù sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc hạ áp, huyết áp của bệnh nhân vẫn thường xuyên dao động và khó kiểm soát. Đáng chú ý, người bệnh còn có tiền sử nhồi máu não, làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.

Các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy nồng độ Aldosterone – hormone có vai trò điều hòa cân bằng muối nước trong cơ thể – tăng gần gấp 3 lần mức bình thường. Trong khi đó, hormone Renin, chất tham gia điều hòa huyết áp, lại giảm rất thấp, chỉ còn khoảng 1/3 mức tối thiểu. Đồng thời, nồng độ kali máu của bệnh nhân chỉ còn 2,92 mmol/L, thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn.

Các chỉ số này cho thấy tỷ lệ Aldosterone/Renin tăng cao kèm hạ kali máu kéo dài, đủ tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng cường Aldosteron nguyên phát – một bệnh lý nội tiết có thể gây tăng huyết áp kháng trị và làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

ThS.BSNT Kiều Hồng Nhung, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, cường Aldosteron nguyên phát là tình trạng một hoặc cả hai tuyến thượng thận sản xuất quá mức hormone Aldosterone. Khi hormone này tăng cao bất thường, cơ thể sẽ giữ lại nhiều muối và nước hơn bình thường, dẫn đến tăng huyết áp kéo dài, đồng thời làm tăng thải kali qua thận gây hạ kali máu.

Đây được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của tăng huyết áp thứ phát, tuy nhiên lại thường bị bỏ sót nếu người bệnh không được tầm soát chuyên sâu.

Để xác định chính xác nguyên nhân gây tăng tiết hormone, bệnh nhân tiếp tục được chụp CT 2560 lát cắt. Kết quả ghi nhận cả hai tuyến thượng thận đều xuất hiện khối u, trong đó tuyến thượng thận trái có kích thước 8 x 11 mm và tuyến bên phải khoảng 14 mm.

Lấy máu tĩnh mạch tuyến thượng thận - Ảnh BVCC

Để làm rõ nguồn gốc tăng tiết Aldosterone, ê-kíp Nội tiết đã phối hợp với bác sĩ can thiệp điện quang thực hiện kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch tuyến thượng thận (AVS).

Đây được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán hội chứng cường Aldosteron nguyên phát, giúp xác định chính xác vị trí tuyến thượng thận tăng tiết hormone.

Kết quả AVS cho thấy cả hai tuyến thượng thận đều tăng tiết Aldosterone quá mức. Từ đó, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc hội chứng cường Aldosteron nguyên phát do tăng sản tuyến thượng thận hai bên – nguyên nhân thực sự gây tăng huyết áp và hạ kali máu kéo dài suốt nhiều năm.

Ngay sau khi xác định đúng căn nguyên, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng Aldosterone theo phác đồ nội khoa chuyên biệt.

Sau điều trị, huyết áp cải thiện rõ rệt dù giảm đáng kể số lượng thuốc hạ áp phải sử dụng. Nồng độ kali máu cũng trở về ngưỡng an toàn, tình trạng sức khỏe ổn định nhanh chóng.

Các chuyên gia khuyến cáo, những người bị tăng huyết áp kéo dài, đặc biệt là trường hợp huyết áp khó kiểm soát dù dùng nhiều thuốc hoặc kèm hạ kali máu không rõ nguyên nhân, cần được tầm soát các nguyên nhân nội tiết.

Việc phát hiện sớm cường Aldosteron nguyên phát không chỉ giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn mà còn giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tổn thương thận về lâu dài.

U tủy thượng thận- nguyên nhân nguy hiểm gây tăng huyết áp, đột quỵ

U tủy thượng thận chỉ gặp khoảng 2–8 trường hợp trên 1 triệu người mỗi năm nhưng là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tăng huyết áp thứ phát.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, tăng huyết áp là bệnh lý phổ biến, tuy nhiên không phải mọi trường hợp tăng huyết áp đều xuất phát từ nguyên nhân tim mạch thông thường. Một số bệnh nhân có thể mắc u tủy thượng thận – căn bệnh hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

U tủy thượng thận là khối u phát triển từ phần tủy của tuyến thượng thận – cơ quan nằm phía trên hai quả thận. Khối u này có khả năng tiết ra quá mức các hormon catecholamine như adrenaline và noradrenaline, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới huyết áp và hệ tim mạch.

Thói quen ăn mặn, nhiều đường âm thầm hại sức khỏe

Thói quen ăn nhiều muối và đường âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp và nhiều bệnh mạn tính khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), phần lớn người dân hiện nay ăn uống theo thói quen và khẩu vị hơn là quan tâm đến tỷ lệ dinh dưỡng phù hợp. Những bữa cơm đậm vị, ly nước ngọt giải khát hay các món ăn vặt quen thuộc tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Thói quen ăn mặn có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Ảnh: Healthline.

Nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ gia tăng khi nắng nóng cực đoan

Chuyên gia cảnh báo thay đổi nhiệt độ đột ngột, mất nước kéo dài và lao động dưới nắng gắt có thể gây đột quỵ bất ngờ.

Miền Bắc và nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt ngoài trời có nơi vượt ngưỡng 39–40°C. Thời tiết cực đoan không chỉ gây kiệt sức, mất nước mà còn làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, tăng huyết áp và đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền và nhóm lao động ngoài trời.

Theo ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế, số trường hợp nhập viện liên quan đến rối loạn tuần hoàn, tai biến mạch máu não và say nóng đang có xu hướng tăng trong những ngày nhiệt độ lên cao kéo dài.

