Ebola diễn biến phức tạp tại châu Phi, WHO cảnh báo khẩn

Phó cục trưởng cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Võ Hải Sơn cho biết, theo cập nhật mới nhất từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Phi, dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh, phạm vi dịch mở rộng và xuất hiện nguy cơ lây truyền xuyên biên giới.

Ngày 17/5/2026, WHO đã công bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại hai quốc gia này là “Sự kiện y tế công cộng gây quan ngại quốc tế”. Tuy nhiên, WHO cho rằng dịch hiện chưa đủ tiêu chí để xác định là tình trạng khẩn cấp đại dịch toàn cầu.

Đáng lưu ý, đây là chủng virus Ebola hiện chưa có vắc xin hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

Tính đến ngày 27/5/2026, Conggo ghi nhận 1.077 ca nghi ngờ, trong đó có 238 trường hợp tử vong nghi ngờ. Nước này đồng thời xác định 121 ca mắc Ebola, gồm 17 ca tử vong. Tại Uganda, giới chức y tế ghi nhận 7 ca xác định, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Như vậy, tổng cộng hai quốc gia đã ghi nhận 128 ca xác định mắc Ebola do chủng Bundibugyo và 18 ca tử vong. WHO lưu ý số liệu vẫn có thể tiếp tục thay đổi do hoạt động điều tra dịch tễ và xét nghiệm đang được triển khai.

Theo WHO, dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện xuất hiện tại 14 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh, tập trung chủ yếu ở tỉnh Ituri. Một số điểm nóng ghi nhận nhiều ca mắc gồm Rwampara, Bunia, Mongbwalu và Nyankunde. Công tác kiểm soát dịch đang gặp nhiều khó khăn do tình hình an ninh phức tạp, dân cư di biến động lớn, đặc biệt tại các khu vực khai khoáng và vùng giáp biên giới.

Tại Uganda, các ca bệnh được xác định là ca xâm nhập từ Congo đến thủ đô Kampala. Một số trường hợp liên quan đến quá trình di chuyển, vận chuyển và chăm sóc y tế.

WHO đánh giá nguy cơ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở mức “rất cao”, trong khi nguy cơ khu vực, bao gồm Uganda, ở mức “cao” do vẫn tồn tại lây truyền trong cộng đồng, nguy cơ bỏ sót chuỗi lây nhiễm và sự mở rộng mạng lưới người tiếp xúc.

Ở quy mô toàn cầu, WHO hiện đánh giá nguy cơ ở mức thấp.

Trước diễn biến dịch bệnh, ngày 22/5/2026, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã phối hợp với WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US.CDC), các bộ, ngành liên quan cùng chuyên gia tổ chức đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam.

Theo kết quả đánh giá, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh và nguy cơ xâm nhập hiện ở mức thấp. Tuy nhiên, ngành y tế nhận định không thể loại trừ khả năng xuất hiện ca bệnh xâm nhập trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế tiếp tục gia tăng.

Bộ Y tế cho biết đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch từ sớm, từ xa; đồng thời cập nhật hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm, điều tra dịch tễ, truy vết và quản lý ca nghi ngờ.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; rà soát phương án đáp ứng, chuẩn bị nhân lực, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, khu cách ly và điều trị trong trường hợp xuất hiện ca bệnh.

Song song với đó, ngành y tế cũng đẩy mạnh thực hành phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người dân cần cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống; hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến khu vực đang có dịch Ebola. Đối với trường hợp buộc phải đến vùng dịch, Bộ Y tế khuyến cáo cần tránh tiếp xúc với người có biểu hiện nghi ngờ như sốt, nôn ói hoặc tiêu chảy. Những người trở về từ khu vực có dịch hoặc từng tiếp xúc với ca nghi ngờ cần chủ động theo dõi sức khỏe. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, US.CDC và các tổ chức quốc tế nhằm cập nhật tình hình dịch, đánh giá nguy cơ thường xuyên và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp với diễn biến thực tế.

