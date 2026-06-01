Gắp thành công tăm nhọn đâm thủng đại tràng sau 10 ngày đau bụng

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa điều trị thành công cho một trường hợp bị tăm tre sắc nhọn xuyên thủng đại tràng, gây áp xe ổ bụng.

Thúy Nga

Bệnh nhân Đ.V.T. (49 tuổi, Vân Đồn, Quảng Ninh). Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, ông thấy đau âm ỉ vùng hạ vị. Do triệu chứng không rõ ràng nên người bệnh chủ quan, tự theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, cơn đau kéo dài và ngày càng tăng, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày nên ông quyết định đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm khám.

Nội soi can thiệp lấy tăm tre cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ phát hiện một dị vật dạng que dài khoảng 30mm nằm xuyên qua thành đại tràng sigma. Dị vật đã gây thủng thành ruột và hình thành ổ áp xe nhỏ quanh vị trí tổn thương.

BSCKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, với những trường hợp dị vật sắc nhọn gây thủng đại tràng, người bệnh thường có nguy cơ phải phẫu thuật nội soi hoặc mổ mở để lấy dị vật, xử lý tổn thương và kiểm soát nhiễm trùng.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp đã quyết định áp dụng phương pháp can thiệp ít xâm lấn.

Ê-kíp đã tiến hành dẫn lưu ổ áp xe qua da dưới hướng dẫn của siêu âm nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Sau đó, các bác sĩ tận dụng chính đường hầm của ống dẫn lưu để đưa dụng cụ chuyên dụng gắp thành công dị vật ra ngoài. Dị vật được xác định là một mảnh tăm tre sắc nhọn dài khoảng 30mm.

Tăm tre được lấy ra - Ảnh BVCC

Dị vật đường tiêu hóa rất dễ gặp phải khi ăn uống, đa số dị vật có thể tự đào thải qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên, những dị vật sắc nhọn như tăm tre, xương cá, xương gà... đôi khi có thể âm thầm đâm xuyên thành ống tiêu hóa, gây thủng ruột, áp xe ổ bụng hoặc viêm phúc mạc nguy hiểm.

Đáng chú ý, nhiều người bệnh hoàn toàn không nhớ mình đã nuốt phải dị vật nên việc phát hiện thường bị chậm trễ, có thể gây những biến chứng khôn lường.

Theo BS.CKII Ngô Quang Chức, những trường hợp nuốt phải dị vật sắc nhọn không phải lúc nào cũng xuất hiện triệu chứng rầm rộ. Người bệnh có thể chỉ đau bụng âm ỉ kéo dài, sốt nhẹ hoặc rối loạn tiêu hóa, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý tiêu hóa thông thường.

Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng kéo dài, sốt, rối loạn tiêu hóa hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau ăn uống, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán sớm, tránh nguy cơ thủng ruột, áp xe ổ bụng hoặc viêm phúc mạc đe dọa tính mạng.

Sống Khỏe

Hành trình cứu bé trai nuốt nhiều viên nam châm gây thủng ruột

Phẫu thuật thành công cho bé 5 tuổi nuốt nam châm, cảnh báo về nguy cơ dị vật từ đồ chơi từ tính và sự cần thiết của kiểm tra y tế kịp thời.

Một bé trai (5 tuổi, ở Hà Tĩnh) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thành công sau khi phát hiện nhiều dị vật nam châm trong ổ bụng gây thủng ruột. Đáng chú ý, các triệu chứng ban đầu của trẻ rất khó nhận biết, dễ nhầm lẫn với bệnh lý thông thường.

vien-bi-3.jpg
ThS.BS Vũ Thanh Tú, Trung tâm Ngoại Tổng hợp thăm khám bệnh nhi - Ảnh BVCC
Sống Khỏe

Nhiều trẻ nhập viện vì nuốt dị vật trong 2 ngày liên tiếp tại Hải Phòng

Dịp nghỉ lễ, việc trông trẻ đôi khi bị lơ là. Trẻ nhỏ có thói quen đưa mọi vật vào miệng khám phá thế giới xung quanh khiến tai nạn nuốt dị vật tăng cao.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ nuốt dị vật chỉ trong 2 ngày liên tiếp.

Các dị vật được ghi nhận gồm: pin cúc áo, đồ chơi nhỏ, cục nam châm… Đây đều là những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày nhưng tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng khi trẻ nuốt phải.

Sống Khỏe

Gắp thành công kim dài 4cm trong tá tràng bé 11 tháng tuổi ngay trong đêm

Những dị vật như kim may, ghim, pin cúc áo… có thể gây thủng ống tiêu hóa hoặc xuất huyết. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật phải đưa đến cơ sở y tế ngay.

Bệnh viện Nhi Thái Bình tỉnh Hưng Yên vừa nội soi ngay trong đêm kịp thời gắp thành công kim dài 4cm trong tá tràng bé 11 tháng tuổi.

Nội soi can thiệp cấp cứu ngay trong đêm

