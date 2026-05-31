6 người dân ở Thanh Hóa phải nhập viện do ăn bọ xít

Ngày 31/5, thông tin từ UBND xã Phú Xuân (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa có vụ việc 6 người dân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bọ xít.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/5, một nhóm người ở bản Sa Lắng bắt được khoảng 0,3 kg bọ xít trên cây cà dại ven sông Mã rồi mang về nhà chế biến món ăn.

Tối cùng ngày, có 6 người gồm: ông P.B.T. (60 tuổi), H.Đ.T. (42 tuổi), H.V.N. (43 tuổi), P.Đ.T. (43 tuổi), chị H.T.Q. (36 tuổi) và C.T.L. (37 tuổi) cùng ăn.

Trong bữa ăn, ngoài món bọ xít còn có thịt heo rang, canh cá suối nấu cà chua bi, canh rau bí (tự trồng) và rượu (rượu mua, có 3 người uống rượu là anh H.Đ.T., H.V.N., P.Đ.T.).

Đến sáng 28/5, ông P.B.T. có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng. Trưa cùng ngày, người thân đưa ông T. xuống Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa cấp cứu.

Từ sáng đến chiều 29/5, cả 5 người ăn bọ xít đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng như ông P.B.T., nên người thân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa để cấp cứu.

Theo chẩn đoán, các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn có độc.

Đến ngày 30/5, tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn bọ xít được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị, theo dõi. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định.

Trước sự việc trên, UBND xã Phú Xuân chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không săn bắt, chế biến và sử dụng các loại côn trùng như bọ xít, sâu lạ…