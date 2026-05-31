6 người dân ở Thanh Hóa phải nhập viện do ăn bọ xít

Sau khi dùng món ăn bọ xít, 6 người dân ở xã Phú Xuân (Thanh Hóa) đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

Hạo Nhiên

Ngày 31/5, thông tin từ UBND xã Phú Xuân (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa có vụ việc 6 người dân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bọ xít.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/5, một nhóm người ở bản Sa Lắng bắt được khoảng 0,3 kg bọ xít trên cây cà dại ven sông Mã rồi mang về nhà chế biến món ăn.

Tối cùng ngày, có 6 người gồm: ông P.B.T. (60 tuổi), H.Đ.T. (42 tuổi), H.V.N. (43 tuổi), P.Đ.T. (43 tuổi), chị H.T.Q. (36 tuổi) và C.T.L. (37 tuổi) cùng ăn.

Người dân nhập viện cấp cứu...

Trong bữa ăn, ngoài món bọ xít còn có thịt heo rang, canh cá suối nấu cà chua bi, canh rau bí (tự trồng) và rượu (rượu mua, có 3 người uống rượu là anh H.Đ.T., H.V.N., P.Đ.T.).

Đến sáng 28/5, ông P.B.T. có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng. Trưa cùng ngày, người thân đưa ông T. xuống Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa cấp cứu.

Từ sáng đến chiều 29/5, cả 5 người ăn bọ xít đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng như ông P.B.T., nên người thân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa để cấp cứu.

...do ăn bọ xít bắt được ở ven sông.

Theo chẩn đoán, các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn có độc.

Đến ngày 30/5, tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn bọ xít được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị, theo dõi. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định.

Trước sự việc trên, UBND xã Phú Xuân chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không săn bắt, chế biến và sử dụng các loại côn trùng như bọ xít, sâu lạ…

Sống Khỏe

Cẩn thận đặc sản mùa hè gây sốc phản vệ đe dọa tính mạng

Chuyên gia cảnh báo dị ứng thực phẩm không chỉ gây nổi mẩn mà có thể khiến người bệnh khó thở, tụt huyết áp, nguy hiểm tính mạng chỉ sau vài phút.

Mùa hè, nhiều gia đình bắt đầu các chuyến du lịch biển, thưởng thức hải sản tươi sống. Tuy nhiên, với không ít người, những món ăn quen thuộc này lại tiềm ẩn nguy cơ dị ứng thực phẩm, thậm chí dẫn tới sốc phản vệ nguy hiểm.

Lý giải việc cùng một món ăn nhưng có người ăn bình thường, người khác lại nổi mẩn, khó thở hoặc phải nhập viện cấp cứu, TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch.

Sống Khỏe

Ăn ve sầu chiên, thanh niên 26 tuổi sốc phản vệ nguy kịch

Ngày 5/6, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cảnh báo một ca bệnh nguy kịch do sốc phản vệ vì ăn món “độc lạ”.

Nguy kịch trong gang tấc vì “món độc lạ tự nhiên”

Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) mới tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một trường hợp sốc phản vệ nghiêm trọng do ăn ve sầu chiên – món ăn được nhiều người xem là “đặc sản tự nhiên” nhưng tiềm ẩn không ít nguy cơ cho sức khỏe.

