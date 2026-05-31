Điều trị viêm xoang nhiều năm không khỏi, phát hiện u nhầy nguy hiểm

Bệnh nhân N.N.B.T (25 tuổi, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) thường xuyên đau đầu âm ỉ nhiều năm, chảy dịch mũi tái phát nhưng nghĩ chỉ là viêm xoang thông thường nên chủ yếu điều trị nội khoa tại nhiều nơi.

Khoảng thời gian gần đây, tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn với biểu hiện sưng một bên mắt, nhìn mờ, đau nhức dữ dội vùng đầu và nôn ói liên tục nên bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả CT scan cho thấy bệnh nhân bị u nhầy xoang trán phải kích thước lớn. Khối tổn thương đã phá hủy xương giấy – lớp xương rất mỏng ngăn cách giữa xoang và ổ mắt. Nếu kéo dài, tổn thương có thể lan vào hốc mắt hoặc gây biến chứng nội sọ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BSNT.CKI Võ Văn Năm, chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, đây là ca bệnh phức tạp do bệnh nhân từng phẫu thuật xoang trước đó khiến cấu trúc giải phẫu thay đổi và xuất hiện nhiều mô sẹo dính, làm tăng độ khó khi can thiệp.

Ngoài ra, khối u nằm sát ổ mắt và sàn sọ – những vị trí có nguy cơ cao nếu thao tác không chính xác có thể gây tổn thương mắt hoặc biến chứng nội sọ.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định áp dụng hệ thống định vị 3D Navigation kết hợp phẫu thuật nội soi xoang ít xâm lấn. Ca phẫu thuật đã lấy trọn tổn thương, đồng thời giúp bệnh nhân giảm đau sau mổ, hồi phục nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện.

Theo các bác sĩ, u nhầy xoang trán là tình trạng dịch nhầy tích tụ lâu ngày trong xoang do tắc nghẽn đường dẫn lưu, từ đó tạo áp lực làm giãn xoang và ăn mòn các cấu trúc xung quanh.

Dù được xếp vào nhóm tổn thương lành tính, bệnh vẫn có nguy cơ gây biến chứng nặng nếu phát hiện muộn như giảm thị lực, viêm ổ mắt, rò dịch não tủy, thậm chí áp xe não.

BSNT.CKI Võ Văn Năm cảnh báo, triệu chứng của bệnh thường dễ nhầm lẫn với viêm xoang mạn tính thông thường nên nhiều người chủ quan, chỉ điều trị thuốc kéo dài mà không kiểm tra chuyên sâu.

Đặc biệt, ở những trường hợp có tiền sử phẫu thuật xoang trước đó, nguy cơ hình thành sẹo dính hoặc tắc nghẽn đường dẫn lưu xoang có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện u nhầy xoang.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ các triệu chứng đau đầu kéo dài, đau vùng trán, đau hốc mắt, nghẹt mũi tái phát nhiều lần hoặc sưng mắt bất thường.

Theo BS Võ Văn Năm, nếu điều trị thuốc kéo dài nhưng triệu chứng không cải thiện hoặc bệnh tái đi tái lại, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng và hệ thống chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu để được kiểm tra đầy đủ.

Việc phát hiện đúng nguyên nhân từ sớm sẽ giúp điều trị hiệu quả và tránh các biến chứng nguy hiểm.

